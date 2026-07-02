„С любов да се срещаш със смъртта. Не бойте се!“: България скърби за Йосиф Сърчаджиев

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С кръбта по кончината на легендарния български актьор и режисьор Йосиф Сърчаджиев обедини цялата културна общност в България. След като дъщеря му Ана съобщи тъжната новина, десетки институции, колеги и интелектуалци изразиха своите дълбоки съболезнования и споделиха спомени за неговата ярка духовна сила и изключителен професионализъм.

Отиде си големият Йосиф Сърчаджиев

Съобразно неговото изрично предсмъртно желание, опелото му премина в съвсем тесен кръг, за да бъде запомнен не с края на земния си път, а с искрящото си и вечно присъствие в културния живот на страната.

Източник: БГНЕС

Съюзът на артистите: „Отиде си един от незаменимите стълбове“

От Съюза на артистите в България почетоха паметта на незабравимия Караибрахим от филмовия шедьовър „Време разделно“. В официална публикация в социалните мрежи от организацията написаха:

„С дълбока скръб и притихнали сърца научихме, че си е отишъл един от най-големите, най-ярките и незаменими стълбове на българския театър и кино – Йосиф Сърчаджиев“.

Председателят на организацията, актьорът Христо Мутафчиев, сподели изключително топли и лични думи за Сърчаджиев, с когото е работил съвместно на сцената на Малък градски театър „Зад канала“.

Мутафчиев заяви: „Това е личност и актьор с изключително богат опит и с много сериозен авторитет, наследник на една изключително силна творческа фамилия. Прекрасен колега и актьор, с много хубаво чувство за хумор, което държи цялата трупа в кондиция. Ние наистина само се учим от него. Гледаме го и се учим от него. Много фин, много прецизен в работата си и с ролите си, и изключителен чешит – в хубавия смисъл на думата.“

Мутафчиев подчерта, че Сърчаджиев е притежавал изключително професионално отношение към всеки, като никога не си е позволявал да пренебрегне някого заради това, че е по-млад или с по-малка роля, обобщавайки накрая: „Златен човек, какво може да се каже за него? Златен човек!“

Министерството на културата: „Той формира поколения чрез своето изкуство“

Екипът на Министерството на културата също изрази съболезнования към близките на твореца, определяйки го като една от най-значимите фигури в родното изкуство с над 50 години активна творческа дейност. От ведомството отбелязаха, че Йосиф Сърчаджиев е формирал поколения актьори чрез своята работа и преподавателска дейност и е допринесъл съществено за утвърждаването на съвременния облик на българския театър и кино. За своите заслуги и внушителен принос на сцената и екрана той е носител на най-престижни отличия, сред които и отличието „Златен век“ – огърлие на Министерството на културата, наградата „Аскеер“ и редица призове от Съюза на артистите.

В официалното съобщение на министерството се припомнят думите на Сърчаджиев, изречени пред БТА по повод премиерата на филма „Януари“, когато той отбеляза и своя 80-годишен юбилей: „Нашият живот е такъв – с любов да се срещаш със смъртта и да отиваш към онзи свят, който е най-красивото нещо – оня свят. Не бойте се! Няма страшно и това не е тъжно! Тъжното е реалността. А под реалността е красотата“.

От министерството допълват, че тези думи днес звучат като мъдро послание от човек, постигнал най-важните отговори за битието: „Звезда от такъв ранг – а разговаряше с всеки. И за всеки намираше думи на утеха, надежда и кураж. Днес в последния му земен път изпратихме голям артист, ярък творец и човек със забележителна духовна сила. И точно така, както той пожела – с усещането, че не си е тръгнал, че е някъде тук, наоколо… С посланието, че трябва да продължим нататък. А с нас остават ролите, гласът, мъдростта и светлината, които ще продължат да живеят в българската култура и в паметта на поколения зрители“.

Драматичен театър „Борис Луканов“ – Ловеч също изказа съболезнования на близките на Йосиф Сърчаджиев за кончината му. В последните години той беше част от екипа на театъра като режисьор, отбелязват от културната институция. Неговите постановки „Асансьорът“ и „Ако няма хубост“ продължават да се играят и днес.

От театъра в Ловеч припомнят и един любопитен факт: преди 57 години като студент в театралното училище той репетира същата пиеса с режисьор Апостол Карамитев. Точно тогава авторът ѝ - Георги Марков, бяга от България и цензурата сваля заглавието. Повече от половин век по-късно Сърчаджиев я реализира в Ловеч като сбъдната мечта.

Спомени и почит от гилдията

Историкът Александър Стоянов написа в своя профил в социалните мрежи: „Йосиф Сърчаджиев е един от най-великите български актьори. Това, че вчера пое нататък към следващите роли, които ние няма да можем да видим, не може да промени този факт. Дълбок поколение пред един прекрасен човек, несломим талант и пример за следващите поколения, които ще застанат на сцена и пред камера. Светъл път напред!“

Актрисата Лилия Абаджиева също се присъедини към вълната от съпричастност, споделяйки свой личен и съкровен спомен с големия артист и подчертавайки неговата незаменима следа. Професионалното му отношение и богатата му кариера във Военния театър, театрите в Сливен, Бургас и „Зад канала“ ще останат вечен пример за гилдията. Българската култура губи физическото присъствие на Йосиф Сърчаджиев, но заветът му за търсене на красотата отвъд реалността остава завинаги. Светъл път на голямата му душа!

Лили Иванова също почете паметта на легендата в българския театър и кино.

Актрисата Гергана Стоянова подчерта, че "Йосиф Сърчаджиев не беше човек, който оставяше някого безразличен. Беше ярък, противоречив, понякога рязък, понякога неудобен. Огънят в характера му често избухваше в думите и позициите му. Особено в обществените и политическите проблеми, когато всички виждахме, че не умееше да мълчи", написа тя във Facebook.

Депутатът от ГЕРБ Костадин Ангелов сподели, че Сърчаджиев не е бил просто актьор, а "поглед, който не можеш да забравиш, глас, който те кара да настръхнеш, образ, който те преследва дълго след края на филма".