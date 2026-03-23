МВнР обяви мерки за борба с дезинформацията около изборите

С ъс заповед на министъра на външните работи Надежда Нейнски от 23 март в МВнР ще действа временен координационен механизъм за противодействие на дезинформацията и борба с хибридните заплахи и поддържане на информационна устойчивост. Той ще работи заради очаквано засилване на опитите за дезинформационни кампании и манипулиране на външнополитическа информация в контекста на предстоящите на 19 април извънредни парламентарни избори. Механизмът ще се оглавява от посланика със специални поръчения по изграждане на устойчивост Мария Спасова, а контрол над дейността ще упражнява заместник-министър Велизар Шаламанов, съобщи NOVA.

Структурата ще осигури своевременен, структуриран и интегриран институционален комуникационен отговор на хибридните заплахи и опитите за външна намеса и информационно манипулиране (FIMI). Административно новото тяло обединява и синхронизира усилията на различните структурни звена в МВнР по съответните направления за постигане на информационна устойчивост и ще функционира под формата на вътрешноведомствена работна група.

Работната група ще изпълнява функции по централизиран мониторинг и анализ на информация относно дезинформация, опити за външна намеса и информационно манипулиране и информационно влияние, изготвяне на оценки на риска и аналитични продукти за ръководството на МВнР, включително и в контекста на отговорностите на Министерството по организирането на вота в чужбина и информационното манипулиране на чувствителни външнополитически теми в рамките на предизборната кампания.

Същевременно ще бъде осъществявана и координация на институционалния комуникационен отговор, планиране и провеждане на целенасочени стратегически комуникации, координация при взаимодействието с международни партньори, както и със структури на ЕС и НАТО. В рамките на работата на звеното ще се осъществява сътрудничество и с граждански организации и академичните среди.