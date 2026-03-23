България

Парадокс във Видин: Избирателите са с 10 000 повече от жителите

Оповестените данни от изборната комисия са предварителни и служат за ориентир в колко секции да има машини за гласуване

23 март 2026, 15:04
Източник: БТА

Р азлика от близо 10 хиляди души в предварителния избирателен списък на районната избирателна комисия (РИК) във Видин и данните от преброяването на Националния статистически институт (НСИ) породиха ожесточени дискусии в мрежата.

В петък от изборната комисия съобщиха, че имащите право на глас в областта по предварителни данни са над 79 хиляди души. Справка пък в НСИ от 2024-а година показва, че населението се е стопило до малко над 70 500 души. Всъщност оповестените данни от изборната комисия са предварителни и служат за ориентир в колко секции да има машини за гласуване, тъй като по закон броят на хората трябва да е минимум 300 души.

Председателят на изборната комисия във Видин Павел Петков коментира и че доста от хората се намират в чужбина и не са били преброени от статистическия институт, но пък имат постоянен адрес и следователно са в списъците за гласуване.

„Както знаете голяма част от трудоспособното население на Видин се намира в чужбина или в други точки на страната, но те имат постоянен адрес на територията на областта и съответно при съставянето на избирателните списъци техните имена фигурират в информацията, която е предоставена“, каза Петков и съобщи, че тази информация e публична и налична в сайта на ЦИК. 

Избирателни списъци Видин Разлика в данни Население Преброяване Избори Избирателна комисия Българи в чужбина Постоянен адрес Машини за гласуване
Последвайте ни
biss.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 22 минути

Москва изрази сериозно безпокойство от атаките срещу иранската ядрена инфраструктура и предупреди за „неприемливи рискове" за сигурността и околната среда при евентуален удар по АЕЦ „Бушер"

.

Свят Преди 37 минути

Надпреварата за нов генерален секретар на ООН започна официално. Докато Рафаел Гроси, Мишел Бачелет и Ребека Гринспан водят в прогнозите, светът чака да разбере дали най-високият дипломатически пост най-после ще бъде зает от жена

България Преди 1 час

България Преди 1 час

България Преди 1 час

Не пропускайте оспорваното състезание от 28 до 30 март

България Преди 2 часа

Материалите му бяха предоставени от Георги Георгиев от БОЕЦ

Любопитно Преди 2 часа

Повече от три месеца след раждането на четвъртото си дете от дългогодишния си партньор Енрике Иглесиас, бившата тенис звезда най-накрая разкри името на момченцето им по изключително непринуден начин

България Преди 2 часа

Отчита се трайна тенденция на намаляване на миграционния натиск, който е със 70% по-нисък спрямо предходните години, отбеляза Емил Дечев

Свят Преди 2 часа

Той казва, че ще „отложи всички и всякакви удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура“

България Преди 2 часа

Министерският съвет сезира Съда и посочи, че решението на НС нарушава принципа на разделение на властите

Любопитно Преди 2 часа

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха връзката си с романтична разходка в Токио. След месеци на тайни срещи и луксозни пътувания, двойката вече не крие чувствата си, демонстрирайки близост пред фенове и папараци в японската столица

България Преди 3 часа

Подадени са 44 000 заявления за гласуване в чужбина, с близо 10 000 повече от предходния вот

България Преди 3 часа

Нараства и броят на подадените сигнали от граждани

Свят Преди 3 часа

Поразен е и мостът „Касмие“, който свързва крайбрежния град Тир със столицата Бейрут

Свят Преди 3 часа

Това е първата публична поява на Андрю от близо месец насам, след като на 19 февруари – навръх 66-ия му рожден ден – той бе задържан във връзка с полицейско разследване

Любопитно Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

