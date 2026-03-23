Парадокс във Видин: Избирателите са с 10 000 повече от жителите

Р азлика от близо 10 хиляди души в предварителния избирателен списък на районната избирателна комисия (РИК) във Видин и данните от преброяването на Националния статистически институт (НСИ) породиха ожесточени дискусии в мрежата.

В петък от изборната комисия съобщиха, че имащите право на глас в областта по предварителни данни са над 79 хиляди души. Справка пък в НСИ от 2024-а година показва, че населението се е стопило до малко над 70 500 души. Всъщност оповестените данни от изборната комисия са предварителни и служат за ориентир в колко секции да има машини за гласуване, тъй като по закон броят на хората трябва да е минимум 300 души.

Председателят на изборната комисия във Видин Павел Петков коментира и че доста от хората се намират в чужбина и не са били преброени от статистическия институт, но пък имат постоянен адрес и следователно са в списъците за гласуване.

„Както знаете голяма част от трудоспособното население на Видин се намира в чужбина или в други точки на страната, но те имат постоянен адрес на територията на областта и съответно при съставянето на избирателните списъци техните имена фигурират в информацията, която е предоставена“, каза Петков и съобщи, че тази информация e публична и налична в сайта на ЦИК.