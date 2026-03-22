Къде са публикувани официалните кандидатски листи за парламентарните избори на 19 април

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) публикува регистъра на всички кандидати за народни представители за изборите на 19 април 2026 г. на своята официална интернет страница.

Пълният регистър на кандидатите по изборни райони е достъпен на сайта на ЦИК – www.cik.bg .

След като изтече срока за регистрация на кандидатските листи в районните избирателни комисии (17 март 2026 г.) информацията бе публикувана и на сайтовете на съответните районни избирателни комисии (РИК).

Защо е важно да се провери регистърът

Проверката на кандидатските листи позволява на избирателите да се информират кои партии и независими кандидати участват в техния изборен район, както и реда на имената им в бюлетината. Това е особено важно за хората, които планират да гласуват информирано.

През април ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам. На 4 април 2021 г. се проведоха редовни парламентарни избори, след което шест предсрочни вота. Изборите на 19 април ще бъдат седмите предсрочни след редовните на 4 април 2021 г.