Изслушват кандидатите за български европрокурор

З апочва изслушването на кандидатите за български европейски прокурор. Желаещите са седем. Сред тях са трима действащи евроделегирани прокурори, бивш заместник главен прокурор, помощник на представителя ни в Евроюст, прокурор от районно ниво и следовател.

Седем са кандидатите за европейски прокурор от България

След изслушването специална комисия ще предложи три кандидатури. След това министърът на правосъдието ще предложи избраните на Министерския съвет, който ще ги изпрати за окончателна селекция в органите на Европейския съюз.

Изслушват кандидатите за европейски делегирани прокурори

Настоящият български европрокурор е Теодора Георгиева, чийто мандат изтича през юли. Тя е отстранена от поста си, тъй като срещу нея тече дисциплинарно производство в Люксембург.