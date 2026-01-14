България

Изслушват кандидатите за български европрокурор

Желаещите са седем

14 януари 2026, 07:29
ПП-ДБ и

Депутатите с първо пленарно заседание след ваканцията

Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго

Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

З апочва изслушването на кандидатите за български европейски прокурор. Желаещите са седем. Сред тях са трима действащи евроделегирани прокурори, бивш заместник главен прокурор, помощник на представителя ни в Евроюст, прокурор от районно ниво и следовател.

Седем са кандидатите за европейски прокурор от България

След изслушването специална комисия ще предложи три кандидатури. След това министърът на правосъдието ще предложи избраните на Министерския съвет, който ще ги изпрати за окончателна селекция в органите на Европейския съюз.

Изслушват кандидатите за европейски делегирани прокурори

Настоящият български европрокурор е Теодора Георгиева, чийто мандат изтича през юли. Тя е отстранена от поста си, тъй като срещу нея тече дисциплинарно производство в Люксембург.

Източник: NOVA    
европрокурор изслушвания кандидати
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

8 съвета за нови собственици на котки

Ексклузивно

Преди 1 час
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Преди 1 час
Ексклузивно

Преди 2 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Преди 1 час

Всичко от днес

