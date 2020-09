Израелската армия бомбардира ивицата Газа

И зраелската армия бомбардира тази сутрин обекти в ивицата Газа в отговор на ракетния обстрел от този анклав срещу Израел, съобщи Франс прес, като се позова на палестински източници по сигурността.

Според очевидци при израелските бомбардировки е ударена тренировъчна база на групировката "Хамас", предаде Ройтерс.

Снощи бе извършен ракетен обстрел срещу Израел, когато бе подписването във Вашингтон на споразумения за нормализирането на отношенията между еврейската държава и две арабски страни.

Двама души бяха ранени в израелския град Ашдод.

VIDEO RELEASED OF ROCKET ATTACK THAT INJURED 6 IN #ASHDOD, #ISRAEL pic.twitter.com/aYBjq1H23h