Свят

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Дори младото и здраво тяло на шампиона не успя да надвие сепсиса, който лекарите наричат „падане от скала“

27 май 2026, 12:29
Източник: Getty Images

К огато се появи новината, че звездата от NASCAR Кайл Буш е починал на 41-годишна възраст, феновете останаха вцепенени. Буш, който през своята двайсетгодишна кариера спечели повече състезания от всеки друг пилот в историята на този спорт, беше не просто здрав – той беше шампион в изключително тежка във физическо отношение дисциплина, съобщава People.

На 41-годишна възраст внезапно почина Кайл Буш, двукратен шампион в сериите NASCAR

След като се бореше с пневмония в седмиците преди смъртта си, Буш разви сепсис – екстремна реакция на имунната система към инфекция, която може да причини увреждане на органите и тъканите. По данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), сепсисът убива 350 000 възрастни в САЩ всяка година – един на всеки трима пациенти, починали в болница, е имал сепсис по време на престоя си.

Особено при по-младите хора началото може да бъде внезапно, а симптомите – трудни за разпознаване. Д-р Тод Райс, професор по медицина и директор на интензивното отделение в Медицинския център на университета Вандербилт, обяснява как заболяване като пневмонията може да доведе до сепсис и защо състоянието е толкова смъртоносно. (Д-р Райс не е лекувал Буш и не е свързан с неговия случай). Пилотът остави зад гърба си съпругата си Саманта Буш и две малки деца – син Брекстън Лок (11 г.) и дъщеря Леникс Кий (4 г.).

Пневмонията не е рядко заболяване. Как може да се окаже смъртоносна за човек като Кайл Буш?

Пневмонията е една от водещите причини за смърт при по-възрастните хора. Младите също се разболяват, но обикновено я понасят доста добре. Появяват се болки в гърдите, температура, задух, което ги кара да отидат на лекар, вземат антибиотици и се възстановяват сравнително бързо. Има случаи обаче, при които тялото реагира на инфекцията така, че да овладее възпалението и то да не се разпространи. При сепсиса това излиза извън контрол. Получава се дисбаланс – този възпалителен отговор обхваща цялото тяло и пречи на други органи да функционират нормално. Кръвното налягане може да падне драстично, бъбреците или мозъкът да спрат да работят добре. Рядко се случва млад човек с инфекция като пневмония да развие тежък сепсис и да умре от това, но със сигурност не е изключено.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защо една обикновена инфекция се превръща в сепсис?

Това е въпрос, на който все още нямаме пълен отговор. Защо някои хора развиват такъв бурен, неконтролируем възпалителен отговор, който засяга други части на тялото, а други пациенти – не?

Има рискови фактори. Знаем, че по-възрастните са по-склонни към сепсис. Хората с диабет или компрометирана имунна система също са изложени на по-висок риск. Самото място на инфекцията също е от значение – пневмонията носи много по-висок риск от сепсис в сравнение с инфекция на пикочните пътища например.

Като цяло младите хора имат по-мощен имунен отговор, който обикновено е добре контролиран. Ако обаче контролът се изгуби, те могат да развият тежка възпалителна реакция и да се разболеят сериозно. Ако пневмонията е в белите дробове, но инфекцията премине в кръвта, вероятността от сепсис скача рязко.

В случая с Кайл Буш всичко се случи изключително бързо. Това обичайно ли е?

Вероятно са се случили няколко неща. Дори без сепсис, един от ефектите на пневмонията е, че може да понижи нивата на кислород. Възможно е нивата на кислород в кръвта му да са били ниски дни наред преди колапса и приемането му в болница. Ниският кислород, дори и без сепсис, уврежда органите и те започват да отказват.

Втората възможност е ефект от сепсиса, наречен септичен шок, който срива кръвното налягане. Когато кръвното е твърде ниско, органите не се оросяват достатъчно и спират да работят. Възможно е той да е колабирал точно заради ниско кръвно, причинено от инфекцията, след което всичко бързо да се е сринало.

Ден преди да почине, Буш е използвал състезателен симулатор, а за следващия ден е имал планирано състезание. Как е възможно да не е осъзнавал колко е зле?

Младите и здрави хора са склонни да понасят инфекциите на крак доста дълго време. Но когато състоянието стане критично, ние лекарите го наричаме „падане от скала“. Те се движат по ръба, може да не се чувстват перфектно, но се справят. И изведнъж всичко отказва наведнъж – озовават се в интензивното отделение в изключително тежко състояние, кръвното им е критично ниско и не можем да го вдигнем, бъбреците и белите дробове не работят и се налага да бъдат поставени на изкуствено дишане.

Моето предположение е, че той не се е чувствал добре от няколко дни, но тялото му е компенсирало. И в един момент просто е достигнал границата, в която организмът повече не е можел да се бори, и всичко се е сринало едновременно.

Какво друго трябва да знаят хората за рисковете от пневмония и сепсис?

Ако имате температура, която продължава няколко дни, ако изпитвате задух или болка в гърдите, трябва незабавно да ви прегледа лекар. Не бива просто да си казвате: Ако го игнорирам, ще премине.

Сепсисът е много по-често срещан, отколкото хората си представят. Има случаи на тийнейджъри или млади хора, които са били напълно здрави, развили са някаква инфекция и са починали веднага след това. Младите обичат да си мислят, че са имунизирани срещу тези неща, но сепсисът може да сполети всеки. Младостта помага в битката, но не е гаранция, че няма да завърши фатално, както се случи с Кайл Буш.

Източник: People    
