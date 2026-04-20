Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения

20 април 2026, 10:05
Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България
Без изненади: Законовите ограничения намалиха избирателната активност в Турция

Без изненади: Законовите ограничения намалиха избирателната активност в Турция
Област Плевен след вота: Знакови арести на хора, близки до

Област Плевен след вота: Знакови арести на хора, близки до "тартора на Буковлък"
Равносметката след изборния ден: Куриозни ситуации с машините и повече хора пред урните

Равносметката след изборния ден: Куриозни ситуации с машините и повече хора пред урните
Извънредно отваряне на чували заради пропуски в изборните книжа в Монтана

Извънредно отваряне на чували заради пропуски в изборните книжа в Монтана
Слънцето се скрива! Идват гръмотевични бури и градушки

Слънцето се скрива! Идват гръмотевични бури и градушки
„Сияние“ започва изграждане на структури по места

„Сияние“ започва изграждане на структури по места
Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, ПП-ДБ изпреварва ГЕРБ-СДС за второто място

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, ПП-ДБ изпреварва ГЕРБ-СДС за второто място

И зборният ден в Кърджали е преминал под засилено наблюдение и при редица сигнали за нарушения, включително съмнения за натиск от страна на представители на местната власт.

При около 56% обработени протоколи, първа политическа сила в региона е ДПС с приблизително 64% подкрепа. На второ място се нарежда „Продължаваме промяната - Демократична България“ с около 19,3%.

Според Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК най-сериозното притеснение по време на изборния ден е създавало „масираното присъствие“ на представители на местната власт в изборни помещения.

Тя посочи конкретен пример с кмета на Кърджали, който посещавал секции в училище „Петко Славейков“ още от сутринта и обикалял в присъствието на свои придружители. По думите на Пенева това поведение е в разрез с Изборния кодекс и може да се разглежда като форма на индиректен натиск върху избирателите, предаде NOVA.

От Обществения съвет са подали сигнал до Централната избирателна комисия, който впоследствие е препратен към Районната избирателна комисия. Отговорът бил, че според членове на секционни комисии подобно присъствие не е установено - твърдение, което наблюдателите оспорват.

Равносметката след изборния ден: Куриозни ситуации с машините и повече хора пред урните

Регистрирани са и други нередности:

- нерегламентирана агитация чрез поставяне на материали в близост до изборни секции (под 50 метра), включително в село Стремци;

- съмнения за контролиран вот, включително групово гласуване в населени места от община Джебел.

Източник: NOVA    
кърджали избори сигнали
Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, предупреждение за цунами

Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, предупреждение за цунами

Италия: Може ли Мелони да превърне кризата в шанс?

Италия: Може ли Мелони да превърне кризата в шанс?

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Мога ли да разхождам котката си навън

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Ексклузивно

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Преди 1 ден
Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на
Ексклузивно

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Преди 1 ден
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Ексклузивно

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Преди 1 ден
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Ексклузивно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Преди 23 часа
Отчаян апел: Откраднаха медицинската апаратура на децата на звезда от Little Mix

Свят Преди 10 минути

Изпълнителката предлага £10 000 награда за откриването на автомобила, в който се е намирало оборудването за близначките ѝ, страдащи от мускулна атрофия

Германка е задържана в Русия с взривно устройство в раницата

Германка е задържана в Русия с взривно устройство в раницата

Свят Преди 20 минути

По данни на руските служби самоделното взривно устройство е трябвало да бъде задействано в близост до обект на силите за сигурност в град Пятигорск

"Прогресивна България" триумфира: Вижте мащабния план, който обещава да промени държавата (ПЪЛНА ПРОГРАМА)

"Прогресивна България" триумфира: Вижте мащабния план, който обещава да промени държавата (ПЪЛНА ПРОГРАМА)

България Преди 30 минути

Аварии спряха топлоподаването в някои райони на София

Аварии спряха топлоподаването в някои райони на София

България Преди 36 минути

Вижте къде няма парно и топла вода:

<p>Световните агенции за Радев: Край на нестабилността или завой към Русия?</p>

Световните агенции за Радев: Край на нестабилността или завой към Русия?

България Преди 40 минути

Световните агенции отбелязаха изборната победа с убедителен резултат на партия „Прогресивна България”, водена от доскорошния президент Румен Радев

,

Как 20 минути сред природата могат да подобрят здравето ви

Любопитно Преди 45 минути

Престоят на открито задейства измерими промени в тялото: от понижаване на хормоните на стреса до подобряване на здравето на червата

Шер откри, че има тайна 15-годишна внучка

Шер откри, че има тайна 15-годишна внучка

Любопитно Преди 47 минути

Шер откри своята 14-годишна тайна внучка Евър, дъщеря на сина ѝ Илайджа Блу Олман и модела Кейти Едуардс. Поп иконата вече поддържа връзка с детето, докато паралелно води съдебна битка за попечителство над Илайджа поради тежките му зависимости

Израелската армия предупреди ливанците да не се връщат в южната част на страната

Израелската армия предупреди ливанците да не се връщат в южната част на страната

Свят Преди 49 минути

Частично е възстановен и достъпът до моста Бурж Рахал-Тир

Две катастрофи в Хасковско, дете и мъж са с опасност за живота

Две катастрофи в Хасковско, дете и мъж са с опасност за живота

България Преди 1 час

Автомобил се преобърна в канавка, водачът е с положителна проба за алкохол

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество в Мосад

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество в Мосад

Свят Преди 1 час

Те са идентифицирани като Мохамад Масум Шани и Хамед Валиди

.

Мистерията е разкрита: Учени откриха неочакван източник на метан в океана

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване разкрива как недостигът на хранителни вещества в затоплящите се води активира бактерии, произвеждащи метан. Учените предупреждават за опасен цикъл: по-топлите океани ще изпускат все повече парникови газове, ускорявайки промените в климата

Бразилският президент с остра атака срещу САЩ - войната в Иран е "лудост"

Бразилският президент с остра атака срещу САЩ - войната в Иран е "лудост"

Свят Преди 2 часа

80-годишният лидер призова съвременните технологии да се използват не за войни, а "за по-устойчив и сигурен свят"

Фон дер Лайен призова за бързи реформи в Унгария

Фон дер Лайен призова за бързи реформи в Унгария

Свят Преди 2 часа

Целта е да бъдат освободени замразени средства за страната

Токсичните хора около нас: 10 признака, че общувате с енергиен вампир

Токсичните хора около нас: 10 признака, че общувате с енергиен вампир

Любопитно Преди 2 часа

Тези личности рядко изглеждат заплашително. Най-често това е някой от близкото ви обкръжение, чието присъствие неусетно се превръща в непосилно бреме

20 април е присъствен, но неучебен ден за учениците в цялата страна

20 април е присъствен, но неучебен ден за учениците в цялата страна

България Преди 2 часа

Датата идва непосредствено след извънредните парламентарни избори в неделя

Историята оживява: Как България отбелязва 150 години от Априлското въстание

Историята оживява: Как България отбелязва 150 години от Априлското въстание

България Преди 2 часа

Концерти, изложби и ученически инициативи отбелязват годишнината в София и страната

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

От бурни любови до Холивудска слава: историята на Кармен Електра

Edna.bg

Нора Караиванова: Опитах с всички сили да те задържа, мое мило момче

Edna.bg

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Gong.bg

Халанд забрави добрите обноски на живо по ТВ

Gong.bg

При 96.41% обработени протоколи: „Прогресивна България” печели вота, ГЕРБ-СДС е втора политическа сила (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Демография на вота: За кого гласуваха българите

Nova.bg