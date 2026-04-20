Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения

И зборният ден в Кърджали е преминал под засилено наблюдение и при редица сигнали за нарушения, включително съмнения за натиск от страна на представители на местната власт.

При около 56% обработени протоколи, първа политическа сила в региона е ДПС с приблизително 64% подкрепа. На второ място се нарежда „Продължаваме промяната - Демократична България“ с около 19,3%.

Според Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК най-сериозното притеснение по време на изборния ден е създавало „масираното присъствие“ на представители на местната власт в изборни помещения.

Тя посочи конкретен пример с кмета на Кърджали, който посещавал секции в училище „Петко Славейков“ още от сутринта и обикалял в присъствието на свои придружители. По думите на Пенева това поведение е в разрез с Изборния кодекс и може да се разглежда като форма на индиректен натиск върху избирателите, предаде NOVA.

От Обществения съвет са подали сигнал до Централната избирателна комисия, който впоследствие е препратен към Районната избирателна комисия. Отговорът бил, че според членове на секционни комисии подобно присъствие не е установено - твърдение, което наблюдателите оспорват.

Равносметката след изборния ден: Куриозни ситуации с машините и повече хора пред урните

Регистрирани са и други нередности:

- нерегламентирана агитация чрез поставяне на материали в близост до изборни секции (под 50 метра), включително в село Стремци;

- съмнения за контролиран вот, включително групово гласуване в населени места от община Джебел.