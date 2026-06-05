Любопитно

Спрете да миете тези плодове предварително, ще се развалят

Миенето на плодове и зеленчуци изглежда като добър навик, но за някои продукти водата преди съхранение може само да им навреди. Какво е по-добре да не се мие предварително и защо

5 юни 2026, 12:47
Спрете да миете тези плодове предварително, ще се развалят
Източник: iStock/GettyImages

М иенето на плодове и зеленчуци изглежда като добър навик, но за някои продукти водата преди съхранение може само да им навреди. Какво е по-добре да не се мие предварително и защо? Отговор дава сайта Eating Well.

Горски плодове

Източник: iStock/GettyImages

Ягодите, боровинките, малините и къпините са порести плодове, които абсорбират бързо вода, така че не бива да ги миете преди съхранение. Тази допълнителна влага създава идеална среда за растеж на мухъл и ги прави меки.

Дори краткото изплакване може да съкрати срока им на годност в хладилника. Вместо това, ягодите, малините и къпините трябва да се съхраняват на един слой в контейнер, покрит с кухненска хартия, с хлабав капак. Съхраняването на плодовете на един слой ще предотврати смачкването им, а хартиената кърпа ще абсорбира излишната влага.

Ябълки

Източник: iStock/GettyImages

Ябълките естествено имат защитна восъчна кора, която им помага да задържат влагата и да останат хрупкави. Измиването им преди съхранение премахва това, което ги прави по-уязвими към изсъхване и по-бързо разваляне.

Вместо това, съхранявайте ги на стайна температура (ако планирате да ги консумирате през следващите няколко дни) и дръжте ябълките далеч от други плодове. Зрелите ябълки отделят етиленов газ и могат да ускорят узряването и развалянето на близките продукти.

Праскови и нектарини

Източник: iStock/GettyImages

Меките плодове и зеленчуци могат да се развалят бързо, затова трябва да се съхраняват на сухи и да се измиват непосредствено преди консумация.

Нектарините и прасковите имат тънки, меки кожи. Следователно, влагата може да проникне през тях и да ускори образуването на мухъл и гниене. Вместо да ги миете и съхранявате, съхранявайте в хладилник и измивайте непосредствено преди консумация.

Череши

Източник: Thinkstock/Guliver

Подобно на горските плодове, черешите не трябва да имат влага по кората си, тъй като това може да доведе до гниене. Вместо това, дръжте ги немити, докато не сте готови да ги консумирате. Най-добре е също да ги съхранявате с дръжките, тъй като това ще им помогне да останат свежи по-дълго.

Грозде

Източник: iStock/GettyImages

Гроздето може да е прашно или покрито с бяло восъчно покритие, което може да ви накара да го изплакнете с вода. Това бяло или восъчно покритие е естествено покритие, което помага за предпазване на гроздето от насекоми и разваляне.

Измиването го премахва и може да доведе до по-бързо гниене. Вместо това, измийте плодовете непосредствено преди консумация и ги съхранявайте в хладилник.

Как да мием плодовете правилно

Когато дойде време за измиване, направете го под студена течаща вода и отстранете всички видими замърсявания или остатъци. Продуктите не трябва да се мият със сапун или други химикали, като оцет, тъй като те могат потенциално да внесат други замърсители в плодовете.

Подсушете с кухненска хартия. Стъклен буркан или контейнер ще помогне за по-дълго запазване на свежестта на плодовете в хладилника, отколкото пластмасовите.

По темата

Източник: rbc.ua    
съхранение на плодове пресни плодове хигиена на храните миене на плодове срок на годност кухненски съвети ягоди ябълки праскови съвети за домакинството
Последвайте ни
Големият разбор на Брюксел: Какво точно пише в черния списък с препоръки за България?

Големият разбор на Брюксел: Какво точно пише в черния списък с препоръки за България?

Разкриха какво е казал убиецът на Джеймс Хенди в смразяващото си обаждане до 911

Разкриха какво е казал убиецът на Джеймс Хенди в смразяващото си обаждане до 911

Действащ съдебен заседател е задържан за мащабна схема за измами в Бургас

Действащ съдебен заседател е задържан за мащабна схема за измами в Бургас

Мадона взриви Таймс Скуеър с изненадващ концерт и розов корсет

Мадона взриви Таймс Скуеър с изненадващ концерт и розов корсет

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
Европейската автомобилна индустрия тръгва на война

Европейската автомобилна индустрия тръгва на война

carmarket.bg
Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин
Ексклузивно

Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

Преди 13 часа
Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир
Ексклузивно

Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Преди 18 часа
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо
Ексклузивно

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Преди 14 часа
Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна
Ексклузивно

Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Прокуратурата е предприела стъпките за искане на екстрадицията на Стоян Мавродиев

Прокуратурата е предприела стъпките за искане на екстрадицията на Стоян Мавродиев

България Преди 21 минути

Решението зависи от сръбските компетентни власти

Скандалът „Баба Алино“ се разраства: ПП говори за политически чадър, „Възраждане“ иска нови разследвания

Скандалът „Баба Алино“ се разраства: ПП говори за политически чадър, „Възраждане“ иска нови разследвания

Свят Преди 33 минути

ПП твърди, че институциите са позволили разрастването на незаконното строителство, докато „Възраждане“ поиска изслушване на ръководството на ДАНС и нови проверки по случая

Нова ваксина, проектирана от изкуствен интелект, може да предотврати пандемии и да спаси милиони животи

Нова ваксина, проектирана от изкуствен интелект, може да предотврати пандемии и да спаси милиони животи

Свят Преди 59 минути

„Суперантигенът“, известен като „универсална ваксина“, е разработен чрез машинно обучение в Кеймбриджкия университет и е предназначен да се бори с редица вируси, докато те мутират

Иван Шишков: "Сглобката" е сглобила незаконен град в "Баба Алино"

Иван Шишков: "Сглобката" е сглобила незаконен град в "Баба Алино"

България Преди 1 час

Поредицa от институции са помагали услужливо на този процес, каза Шишков

Иван Кънчев

„В търсене на знаците“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Вулкан изригна няколко пъти в Индонезия

Вулкан изригна няколко пъти в Индонезия

Свят Преди 1 час

Местно летище беше затворено

„Евреи не се допускат“: Германски хотел отказа резервация и предизвика скандал

„Евреи не се допускат“: Германски хотел отказа резервация и предизвика скандал

Свят Преди 1 час

Германски хотел попадна под вълна от критики, след като персоналът му заяви на израелско семейство, че „не се допускат евреи“, отхвърляйки резервацията им

Тяло на жена изплува на плаж във Флорида, започна разследване

Тяло на жена изплува на плаж във Флорида, започна разследване

Свят Преди 1 час

Властите започнаха мащабно разследване, след като тялото на 30-годишна плажуваща бе намерено в сряда вечерта. Детективи и инспектори по дивата природа си партнират, за да разберат какво точно се е случило в океана

Защо е важно да владеем книжовния език – писмено и говоримо?

Защо е важно да владеем книжовния език – писмено и говоримо?

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 1 час

Много често, отново в неформалното си общуване, употребяваме и множество чуждици, голяма част от които имат точно българско съответствие

Дженифър Лопес с дъщеря си Еме през 2022 г.

Статистически абсурд: Защо децата на Холивуд масово сменят пола си

Свят Преди 1 час

Заснеха опозорения бивш принц Андрю с огромно петно на лицето

Заснеха опозорения бивш принц Андрю с огромно петно на лицето

Свят Преди 1 час

Нови папарашки снимки показаха силно разстроения Андрю Мунтбатън-Уиндзор с голям отток около дясното око. Мистериозното нараняване идва месец след атака от маскиран мъж и на фона на тежките обвинения, за които той бе арестуван през февруари

Арест в Пловдив за измами с недвижими имоти и „стоп капаро“

Арест в Пловдив за измами с недвижими имоти и „стоп капаро“

България Преди 2 часа

Брокер е обвинен в схема с десетки потърпевши купувачи

Смартчасовници за по-активно лято: спорт, здраве и свързаност на китката

Смартчасовници за по-активно лято: спорт, здраве и свързаност на китката

Любопитно Преди 2 часа

<p>Жена загина в пожар в дома си в Благоевград, друга е ранена</p>

Пожар в апартамент в Благоевград отне живота на 67-годишна жена

България Преди 2 часа

Два екипа пожарникари са потушили огъня през нощта

Пеканов: ЕК е отправила към България препоръки за антикорупционни мерки

Пеканов: ЕК е отправила към България препоръки за антикорупционни мерки

България Преди 2 часа

Пеканов подчерта, че антикорупционната реформа е сред ключовите теми пред страната

Мениджъри под наблюдение в „Шеф под прикритие – Аватар“

Мениджъри под наблюдение в „Шеф под прикритие – Аватар“

Любопитно Преди 2 часа

Гледайте новия епизод тази вечер от 21:00 ч. по NOVA

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg
1

Атлантикът и Средиземно море по топли от обичайното

sinoptik.bg

Джеймс Хенди от „Топ Гън: Маверик" е бил убит в дома си

Edna.bg

Защо е важно да владеем книжовния език – писмено и говоримо?

Edna.bg

Грандиозно откриване на Световното - стана ясна част от програмата

Gong.bg

Георги Иванов отива на Световното

Gong.bg

Задържаха съдебен заседател от Бургас за крупни финансови измами

Nova.bg

Радев от Черна гора: Препоръката на ЕК за свръхдефицит е красноречива оценка за всички предишни управления

Nova.bg