Спрете да миете тези плодове предварително, ще се развалят

М иенето на плодове и зеленчуци изглежда като добър навик, но за някои продукти водата преди съхранение може само да им навреди. Какво е по-добре да не се мие предварително и защо? Отговор дава сайта Eating Well.

Горски плодове

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Ягодите, боровинките, малините и къпините са порести плодове, които абсорбират бързо вода, така че не бива да ги миете преди съхранение. Тази допълнителна влага създава идеална среда за растеж на мухъл и ги прави меки.

Дори краткото изплакване може да съкрати срока им на годност в хладилника. Вместо това, ягодите, малините и къпините трябва да се съхраняват на един слой в контейнер, покрит с кухненска хартия, с хлабав капак. Съхраняването на плодовете на един слой ще предотврати смачкването им, а хартиената кърпа ще абсорбира излишната влага.

Ябълки

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Ябълките естествено имат защитна восъчна кора, която им помага да задържат влагата и да останат хрупкави. Измиването им преди съхранение премахва това, което ги прави по-уязвими към изсъхване и по-бързо разваляне.

Вместо това, съхранявайте ги на стайна температура (ако планирате да ги консумирате през следващите няколко дни) и дръжте ябълките далеч от други плодове. Зрелите ябълки отделят етиленов газ и могат да ускорят узряването и развалянето на близките продукти.

Праскови и нектарини

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Меките плодове и зеленчуци могат да се развалят бързо, затова трябва да се съхраняват на сухи и да се измиват непосредствено преди консумация.

Нектарините и прасковите имат тънки, меки кожи. Следователно, влагата може да проникне през тях и да ускори образуването на мухъл и гниене. Вместо да ги миете и съхранявате, съхранявайте в хладилник и измивайте непосредствено преди консумация.

Череши

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Подобно на горските плодове, черешите не трябва да имат влага по кората си, тъй като това може да доведе до гниене. Вместо това, дръжте ги немити, докато не сте готови да ги консумирате. Най-добре е също да ги съхранявате с дръжките, тъй като това ще им помогне да останат свежи по-дълго.

Грозде

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Гроздето може да е прашно или покрито с бяло восъчно покритие, което може да ви накара да го изплакнете с вода. Това бяло или восъчно покритие е естествено покритие, което помага за предпазване на гроздето от насекоми и разваляне.

Измиването го премахва и може да доведе до по-бързо гниене. Вместо това, измийте плодовете непосредствено преди консумация и ги съхранявайте в хладилник.

Как да мием плодовете правилно

Когато дойде време за измиване, направете го под студена течаща вода и отстранете всички видими замърсявания или остатъци. Продуктите не трябва да се мият със сапун или други химикали, като оцет, тъй като те могат потенциално да внесат други замърсители в плодовете.

Подсушете с кухненска хартия. Стъклен буркан или контейнер ще помогне за по-дълго запазване на свежестта на плодовете в хладилника, отколкото пластмасовите.