Тяло на жена изплува на плаж във Флорида, започна разследване

П олицията във Флорида води разследване, след като в сряда вечерта на плаж беше открито тяло на жена.

Полицейското управление в Холивуд потвърди пред „Фокс Нюз Диджитал“, че тялото на 30-годишна бяла жена е изплувало на брега, като разследващите са били забелязани да претърсват района за улики.

„Въз основа на разследването изглежда, че починалата е практикувала шнорхелинг/гмуркане в района на държавния парк „Д-р Вон Д. Майзел-Еула Джонсън“ през деня на 3 юни. Инспекторите от Комисията за опазване на рибата и дивата природа във Флорида работят в партньорство с детективите от Холивуд по този случай“, заявиха от полицейското управление.

Полицията изчаква с разкриването на самоличността на жената, докато не бъдат уведомени нейните най-близки роднини.

Случаят остава в процес на разследване.