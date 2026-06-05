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Разкриха какво е казал убиецът на Джеймс Хенди в смразяващото си обаждане до 911

Освен със зловещото обаждане до дежурния оператор, извършителят е изненадал полицията и с поведението си на самото местопрестъпление

5 юни 2026, 12:23
Разкриха какво е казал убиецът на Джеймс Хенди в смразяващото си обаждане до 911
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

С мразяващо обаждане на спешния телефон 911 вдигна на крак полицейското управление в Лос Анджелис (LAPD). Мъж от Калифорния е намушкал смъртоносно 81-годишния приятел на собствената си майка. По-късно беше потвърдено, че жертвата е актьорът Джеймс Хенди.

След това убиецът лично е сигнализирал на властите за извършеното от него престъпление с думите: „Аз съм Човешкият син, току-що убих човека на греха“.

След шокиращото признание пред диспечера, извършителят е изчакал органите на реда пред дома си, за да се предаде, разкрива списание People.

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Хронология на кървавия инцидент

Полицаите са се отзовали на радиосигнала в сряда, 3 юни, около 9:30 ч. сутринта. Инцидентът е станал в къща, разположена в жилищния блок 19200 на улица „Ервин Стрийт“ в престижния квартал Тарзана.

При пристигането си на адреса полицаите са заварили жертвата да лежи в безсъзнание в предния двор на имота с тежка прободна рана в областта на гърдите. Възрастният мъж незабавно е транспортиран от спешните екипи до местна болница, където малко по-късно лекарите само са констатирали смъртта му.

„Аз съм този, когото търсите“

Освен със зловещото обаждане до дежурния оператор, извършителят е изненадал полицията и с поведението си на самото местопрестъпление. Според официалното прессъобщение на LAPD, 44-годишният Майкъл Гледхил лично е помахал на приближаващите патрулни автомобили, като директно заявил на слизащите служители, че „той е човекът, когото търсят“.

В хода на първоначалните действия по разследването е изяснено, че Гледхил е живеел в същата къща заедно с майка си, която от своя страна е била дългогодишна приятелка на убития Джеймс Хенди.

Арест и рекордна гаранция

Майкъл Гледхил е арестуван на място без съпротива и е транспортиран до затвора във Ван Найс. Срещу него е заведено производство за извършването на едно убийство. Съдът е наложил на заподозрения рекордна парична гаранция за освобождаване в размер на 2 милиона долара, поради което той остава в ареста.

Разследването на мотивите зад тежкото престъпление и странните религиозни реплики на убиеца продължава под надзора на властите в Лос Анджелис.

Източник: People    
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