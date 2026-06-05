Макрон подкрепи Зеленски за преки преговори с Путин: „Сега е моментът за примирие“

Ф ренският президент Емануел Макрон приветства в петък призива на украинския лидер Володимир Зеленски за преки преговори с руския президент Владимир Путин. Изказването бе направено на среща на върха на лидерите на Европейския съюз и Балканите в град Тиват в Черна гора.

„Смятам, че сега е редът на Украйна и Русия да установят както примирие, така и мирен план. Европейците са тези, които могат да помогнат за това“, заяви Макрон. Той нарече отвореното писмо на Зеленски до Путин, публикувано в четвъртък, „добра инициатива“ и изрази желание да се „възстанови диалогът с цел изграждане на примирие и мир“. Призивът на украинския президент за лична среща с Путин бе приветстван и от Европейския съюз (ЕС) и от Германия.

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„Смятам, че сега е моментът, предвид развитието на ситуацията“, добави Макрон. Той съобщи също, че възнамерява да се срещне със Зеленски в следващите дни. В Европа се засили дебатът за възобновяване на контактите с Русия по украинския въпрос, тъй като преговорите, водени от САЩ за спиране на боевете, са стигнали до задънена улица.

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Макрон подчерта, че западните страни са заинтересовани от структурирани разговори с Москва по въпроси от общ интерес – сигурността, отношенията на съседство и защитата на украинските интереси. Той съобщи също, че е поканил страните от „коалицията на желаещите“ - групата, натоварена да укрепи евентуална сделка за примирие – в Париж за националния празник на 14 юли.