Свят

„Евреи не се допускат“: Германски хотел отказа резервация и предизвика скандал

Германски хотел попадна под вълна от критики, след като персоналът му заяви на израелско семейство, че „не се допускат евреи“, отхвърляйки резервацията им

5 юни 2026, 11:53
„Евреи не се допускат“: Германски хотел отказа резервация и предизвика скандал
Източник: iStock/GettyImages

Г ермански хотел попадна под вълна от критики, след като персоналът му заяви на израелско семейство, че „не се допускат евреи“, отхвърляйки резервацията им тази седмица. Във вторник семейството се опитало да резервира стая чрез сайт за онлайн резервации в „Хотел Цум Хиршен“ (Hotel Zum Hirschen) – 120-годишен курортен комплекс, разположен на границата с Чехия.

Те обаче получили съобщение, написано на английски език, с което резервацията им се отказва. Текстът гласял: „Съжаляваме, в нашия хотел не се допускат евреи“, става ясно от екранна снимка, споделена в социалната мрежа X.

Семейството е подало жалба в службата за борба срещу антисемитизма към Министерството на правосъдието на Бавария, съобщи германското издание „Ди Велт“ (Die Welt). Междувременно хотелът беше премахнат от глобалната платформа за резервации, съобщава The New York Post.

Във вторник от хотел „Цум Хиршен“ излязоха с извинение, в което прехвърлиха вината за случилото се върху зачестили фишинг атаки и фалшиви резервации. Андреас Фогл, младши директор на хотела, заяви пред информационна агенция ДПА (dpa), че съобщението „изобщо не отразява светогледа“ на хотела.

Собственикът на хотела, друг член на фамилията Шперл-Фогл, отдаде „неприятната грешка“ на човешки фактор, според изявление, получено от „Ди Велт“.

Управата на хотела е изпратила извинително писмо до семейството, като им е предложила безплатен едноседмичен престой, за да „се запознаят лично и да докажат, че не са лоши хора, които дискриминират останалите“.

Персоналът обясни, че напрежението се дължи на сериозни проблеми с киберсигурността, довели до кражба на клиентски данни, заради което служителите предположили, че заявката на израелското семейство е поредната фалшива резервация.

„За нас е изключително важно да разберете, че тази забележка не беше насочена към хората с еврейска вяра, а беше направена от безпокойство и разочарование заради многобройните фалшиви резервации. Въпреки това, подобно поведение е недопустимо и не трябва да се случва в професионалния бизнес“, се казва в писмото.

Опитът на хотела да заглади вината обаче не успя да потуши общественото възмущение. Европейският еврейски конгрес (ЕЕК) заяви, че е „дълбоко обезпокоен“ от очевидния отзвук от „някои от най-мрачните глави в европейската история“. „Никой не трябва да бъде лишаван от хотелска стая, услуга или достъп до обществения живот само защото е евреин“, написаха от ЕЕК в платформата X.

В края на май други двама израелски туристи станаха жертва на груб антисемитизъм, след като служител в калифорнийски хотел попита двойката: „Вие убийци на бебета ли сте?“. Работникът също така скандираше „Свободна Палестина“, докато двойката напускаше лобито, според видеоклипове от сблъсъка, които станаха вайръл в интернет.

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Източник: The New York Post    
Германия антисемитизъм дискриминация Хотел Цум Хиршен израелско семейство скандал хотелиерство религиозна омраза Бавария права на човека
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