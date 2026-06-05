Свят

Пратиха шефове от ЦРУ в отпуск заради топ разузнавач, хванат с 303 златни кюлчета

Агенти на ФБР откриха в дома на Дейвид Ръш и над 2 милиона долара в брой, както и десетки луксозни часовници. Агенцията предприе светкавична вътрешна чистка заради сигнали, че висшите служители са си затваряли очите за схемата

5 юни 2026, 12:30
Пратиха шефове от ЦРУ в отпуск заради топ разузнавач, хванат с 303 златни кюлчета
Източник: Thinkstock/Guliver photos

Ц РУ е пратило няколко висши служители в административен отпуск заради начина, по който са подходили към високопоставен офицер, за когото се твърди, че е укривал златни кюлчета на стойност 40 милиона долара в дома си, според трима души, запознати с решенията.

Дейвид Ръш, висш офицер от ЦРУ, работил по една от най-чувствителните програми в американското правителство, беше арестуван във Вирджиния на 19 май и е обвинен в лъжа относно трудовия си опит и образование. Очаква се Ръш да се яви в съда в петък.

Бивш шеф от ЦРУ скрил в дома си кюлчета злато за 40 милиона долара

Агенцията е пратила висшите служители в отпуск заради начина, по който са управлявали исканията на Ръш за пари, или заради първоначални вътрешни сигнали, че исканията му може да не са били легитимна част от работата му, заявиха източниците, запознати с решенията. Те не знаят точния брой на засегнатите служители на ЦРУ, нито кога са били пратени в отпуск.

Говорител на ЦРУ отказа коментар.

Адвокатът на Ръш няма коментар.

Последствията от ареста на Ръш само нарастват след разкритията на Ен Би Си Нюз (NBC News) от миналата седмица, които извадиха наяве нови подробности около случая. Това разтърси законодателите, които поставят под въпрос как агенция, боравеща с най-чувствителните тайни на нацията, е позволила на човек, обвинен в лъжа за референциите си, да влезе във висшите ѝ ешелони.

В сряда служители от ЦРУ и други федерални департаменти са дали брифинг пред законодателите относно случая с Ръш, според двама души, запознати с изслушването.

Ръш все още не е признал вината си по обвиненията, описани в съдебните документи, според които е подавал фалшиви отчети за отработено време, твърдейки невярно, че е член на резерва на ВМС. В съдебните книжа се посочва още, че той е поискал и получил от ЦРУ голямо количество чуждестранна валута и златни кюлчета за „разходи, свързани с работата“ – голяма част от които агенцията впоследствие не е успяла да открие при извършването на проверка.

ЦРУ е започнало разследване на бившия си шеф

Когато агенти на ФБР са претърсили дома на Ръш миналия месец, те са открили около 303 златни кюлчета, 2 милиона долара в брой и повече от 30 луксозни часовника, се казва в съдебната клетвена декларация.

Работил в ЦРУ в продължение на около 17 години, последно Ръш е бил зачислен като служител за връзка с Министерството на отбраната по чувствителна програма за ядрени подводници, съобщи NBC News.

Твърди се, че той е получил това назначение по искане на министъра на отбраната Стив Фейнбърг, с когото Ръш е имал близки професионални отношения през годините, според четирима души, запознати с връзката им. Фейнбърг е основател на фирмата за дялово участие Cerberus Capital Management.

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел заяви, че е „напълно невярно“ Ръш и Фейнбърг да са имали „близки отношения от какъвто и да е вид“. В предишно изявление за NBC News Парнел каза, че Фейнбърг „никога в нито един момент от живота си не е подкрепял кариерата на г-н Ръш, нито го е одобрявал за каквато и да е професионална позиция“.

Фейнбърг не е обвинен в неправомерни действия.

Говорител на ЦРУ заяви, че вътрешно разследване е „установило потенциални нарушения на закона“ от страна на Ръш, след което случаят е бил прехвърлен на ФБР.

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