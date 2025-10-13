Изборите за Общинския съвет в Пазарджик - "ДПС-Ново" начало води убедително след преброяване на 91% протоколите

Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

"Обработени са почти всички протоколи от изборите за Общинския съвет в Пазарджик. Остава да се приемат може би 10-15 протокола от общо 151. Към 7:30 ч. междинните резултати при приети 91,39 на сто от протоколите показват, че една партия има чувствително предимство пред останалите - това е „ДПС-Ново начало” със 17,17%, които се равняват на 4872 гласа". Това обяви в ефира на NOVA председателят на ОИК-Пазарджик Стефан Димитров.

На второ място е коалицията „Продължаваме промяната - Демократична България“ с 11,89% или 3375 гласа. На трето място е партия „Свобода“ с 9,89% или 2807 гласа. Четвърта е „БСП – Обединена левица”, която има 7,27% с 2064 гласа. На пето място е ГЕРБ с 6,29% с 1785 гласа, а на шесто - ВМРО-БНД с 6,92% или 1963 гласа.

Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията

35,09% е избирателната активност на вота за нов Общински съвет в Пазарджик. Рекорден брой кандидати участваха в избора, след като резултатът от предишния вот беше касиран от съда заради нарушения.

Припомняме, че в изборния ден в Пазарджишко се стигна до напрежение и граждански арест. Най-голямо напрежение имаше в село Огняново. Наложи се намеса и на жандармерията.

По думите на Димитров в ОИК-Пазарджик не са постъпвали сигнали за купуване на гласове. "Сезираха ни основно за неправомерна агитация в изборния ден. Имаме 20 такива сигнала. За случая в Огняново аз самият разбрах от медиите", подчерта той. И беше категоричен, че "няма нито един сигнал за село Огняново, в който да се споменава търговия с вот".

Председателят на ОИК-Пазраджик подчерта, че видонаблюдението е сработило навсякъде и камерите са били изключени след подписването на протоколите от СИК.

"Има доста грешки в самите изборни книжа, но те се дължат най-вече на притеснение. В някои има неправилно преброени подписи в избирателния списък", каза още Димитров.