България

Изборите за Общинския съвет в Пазарджик - "ДПС-Ново" начало води убедително след преброяване на 91% протоколите

На второ място е ПП-ДБ

13 октомври 2025, 09:39
Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?
След бедствието в Елените: Германски инвеститори в

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в "Негреско" готвят съд срещу държавата
Защитата на Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми

Защитата на Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми
Ремонти променят движението по АМ

Ремонти променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус"
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Сезонните вируси - как да се предпазим и лекуваме от инфекциите

Сезонните вируси - как да се предпазим и лекуваме от инфекциите
Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията

Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията
Карлос Насар на родна земя, пожела си да стане двукратен олимпийски шампион през 2028 г.

Карлос Насар на родна земя, пожела си да стане двукратен олимпийски шампион през 2028 г.

"Обработени са почти всички протоколи от изборите за Общинския съвет в Пазарджик. Остава да се приемат може би 10-15 протокола от общо 151. Към 7:30 ч. междинните резултати при приети 91,39 на сто от протоколите показват, че една партия има чувствително предимство пред останалите - това е „ДПС-Ново начало” със 17,17%, които се равняват на 4872 гласа". Това обяви в ефира на NOVA председателят на ОИК-Пазарджик Стефан Димитров. 

На второ място е коалицията „Продължаваме промяната - Демократична България“ с 11,89% или 3375 гласа. На трето място е партия „Свобода“ с 9,89% или 2807 гласа. Четвърта е „БСП – Обединена левица”, която има 7,27% с 2064 гласа. На пето място е ГЕРБ с 6,29% с 1785 гласа, а на шесто - ВМРО-БНД с 6,92% или 1963 гласа.

Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията

35,09% е избирателната активност на вота за нов Общински съвет в Пазарджик. Рекорден брой кандидати участваха в избора, след като резултатът от предишния вот беше касиран от съда заради нарушения.

Припомняме, че в изборния ден в Пазарджишко се стигна до напрежение и граждански арест. Най-голямо напрежение имаше в село Огняново. Наложи се намеса и на жандармерията.

По думите на Димитров в ОИК-Пазарджик не са постъпвали сигнали за купуване на гласове. "Сезираха ни основно за неправомерна агитация в изборния ден. Имаме 20 такива сигнала. За случая в Огняново аз самият разбрах от медиите", подчерта той. И беше категоричен, че "няма нито един сигнал за село Огняново, в който да се споменава търговия с вот". 

Председателят на ОИК-Пазраджик подчерта, че видонаблюдението е сработило навсякъде и камерите са били изключени след подписването на протоколите от СИК.

"Има доста грешки в самите изборни книжа, но те се дължат най-вече на притеснение. В някои има неправилно преброени подписи в избирателния списък", каза още Димитров. 

Източник: NOVA    
Пазарджик Местни избори Общински съвет Изборни резултати ДПС Ново начало ОИК Пазарджик Избирателна активност Касиран вот Огняново Изборни нарушения
Последвайте ни
След бедствието в Елените: Германски инвеститори в

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в "Негреско" готвят съд срещу държавата

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

Изборите за Общинския съвет в Пазарджик -

Изборите за Общинския съвет в Пазарджик - "ДПС-Ново" начало води убедително след преброяване на 91% протоколите

Politico: Къде е проблемът в политиката на Франция?

Politico: Къде е проблемът в политиката на Франция?

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

pariteni.bg
Проектиран в Швеция, произведен в Китай, тестваме Lynk&Co 08

Проектиран в Швеция, произведен в Китай, тестваме Lynk&Co 08

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 14 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 15 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 12 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 13 часа

Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Шокираща молба от младоженци: Такса 600 долара на гост</p>

Младоженци поискаха от гостите си да платят 600 долара за сватбата им

Любопитно Преди 18 минути

От таксуване за вода, до продаване на билети - младоженци намират креативни начини да спестят

МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното първенство

МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното първенство

Свят Преди 20 минути

Руските спортисти ще участват в състезанието като неутрални

Русия свали 103 украински дрона за нощ над няколко района

Русия свали 103 украински дрона за нощ над няколко района

Свят Преди 1 час

40 дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров

"Хамас" предаде 7 заложници на Червения кръст, сред тях е мъж с българско гражданство

"Хамас" предаде 7 заложници на Червения кръст, сред тях е мъж с българско гражданство

Свят Преди 1 час

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа

Църквата почита 4-ма мъченици от Пергам, пострадали за вярата

Църквата почита 4-ма мъченици от Пергам, пострадали за вярата

Любопитно Преди 1 час

Светите мъченици Карп и Папил, Агатодор и сестра му Агатоника живели в края на втори и първата половина на трети век

Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие

Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие

България Преди 1 час

Медалът на израелския президент се присъжда на лица или организации, които са допринесли изключително за държавата Израел или за човечеството с таланта или заслугите си

<p>Проектиран в Швеция, произведен в Китай, тестваме Lynk&amp;Co 08</p>

Проектиран в Швеция, произведен в Китай, тестваме Lynk&Co 08

Технологии Преди 2 часа

Това е плъг-ин хибридът с най-големия пробег изцяло на ток в Европа, но освен този факт, друг голям плюс е интериорът. Той ще има за задача да омекоти ефекта на най-големия му минус

Южна Корея: КНДР вероятно е получила помощ от Русия за разработването на подводници

Южна Корея: КНДР вероятно е получила помощ от Русия за разработването на подводници

Свят Преди 2 часа

Пхенян се стреми да разработи подводници с ядрено задвижване

Одеса е под обстрел: Над 20 дрона летят над града

Одеса е под обстрел: Над 20 дрона летят над града

Свят Преди 2 часа

Местните власти призовават жителите да останат в бомбоубежища до обявяването на отбой от тревогата

<p>&quot;Крясъци, паника и страх&quot;: Масова стрелба в бар - 4 загинали, 20 ранени</p>

"Крясъци, паника и страх": Масова стрелба в бар в САЩ - 4 загинали, 20 ранени

Свят Преди 2 часа

Четирима от ранените са в критично състояние в болниците

Украински дрон предизвика мащабен пожар в петролен склад в Крим

Украински дрон предизвика мащабен пожар в петролен склад в Крим

Свят Преди 2 часа

Украински дрон подпали петролен склад в Крим

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя "Томахоук" на Украйна

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя "Томахоук" на Украйна

Свят Преди 3 часа

От своя страна Зеленски описа последния си разговор с Тръмп като "много продуктивен"

<p>Тръмп: Много съм развълнуван за този момент</p>

Тръмп: Войната в Газа приключи

Свят Преди 3 часа

Тръмп смята, че има възможност за промяна на целия Близък изток и подновяване на отдавна затруднените отношения между Израел и арабските му съседи

Пожар унищожи исторически манастир в Италия, евакуираха 22 монахини

Пожар унищожи исторически манастир в Италия, евакуираха 22 монахини

Свят Преди 3 часа

Унищожени са безценни произведения на изкуството

Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция

Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция

Свят Преди 3 часа

Жан-Ноел Баро остава външен министър, а позицията на министър на въоръжените сили получава досегашната министърка на труда Катрин Вотрен

Германският министър Йохан Вадефул на визита в България

Германският министър Йохан Вадефул на визита в България

България Преди 3 часа

Разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските способности за сигурност и отбрана

Всичко от днес

От мрежата

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
1

Циклони обещават дъждове до края на октомври

sinoptik.bg
1

Сатовча със световен рекорд по брой питейни чешми

sinoptik.bg

Меган Маркъл показа снимки на порасналата си дъщеря (СНИМКИ)

Edna.bg

Успешно и безопасно отслабване с пектин

Edna.bg

Ерлинг Халанд се завръща предсрочно в Ман Сити

Gong.bg

Георги Миланов звезда на честванията на 80-годишнина на северномакедонски клуб

Gong.bg

"Хамас" освободи първите седем израелски заложници, сред тях е и мъжът с българско гражданство

Nova.bg

Собственик на жилище в "Негреско": Това е ваканционна сграда, категорично не е хотел

Nova.bg