Иван Христанов: Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България

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„Днес гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България. Измина една много тежка кампания, която имаше за цел да ни убеди, че гласуването няма смисъл, че мачът е свирен. Моят призив към всички българи е: излезте и гласувайте с надежда. Мачът не е свирен. Всеки глас е глас за България“. Това заяви кандидатът за президент Иван Христанов, след като упражни правото си на глас на президентските избори.

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Той изрази опасения, че избирателната активност ще остане ниска, и определи обезкуражаването на гражданите като част от целенасочен план.

„Това е единственият начин да бъдем граждани и държавата да е на гражданите“, подчерта кандидатът.

На въпрос за приоритетите пред следващия държавен глава Христанов заяви, че президентът трябва да работи за преодоляване на политическото разделение в обществото.

Източник: БГНЕС

„Именно това прави ролята на независимия президент толкова важна. Не аз поставям темите, поставил ги е българският народ. Тема номер едно са корупцията и олигарсите. Другата основна тема е демографията - в България се раждат много по-малко деца, отколкото са хората, които си отиват. Това са двете теми, които ще доминират дневния ред на страната през следващите десет години“, посочи той.

Христанов коментира и високите цени, като разкритикува твърденията, че президентът няма правомощия да участва в решаването на този проблем.

„Не бива да забравяме, че президентът има 15 съветници, практически кабинет в сянка, който се издържа от нашите заплати. Неговата работа е да предлага експертни решения за преодоляване на проблемите на българите“, заяви кандидатът.

По отношение на външната политика Христанов призова България да бъде по-последователна и предвидима.

„Изключително шизофренично е навън да говорим едно, а вътре в България, пред електората, да говорим друго. Геополитиката на България трябва да бъде предсказуема“, подчерта той.

Кандидатът коментира и зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, в близост до териториалните води на България и Румъния. Според него морската сигурност трябва да бъде сред неотложните приоритети на следващия президент.

Христанов припомни предложението за изграждане на „син коридор“ между България, Румъния и Турция, който да гарантира безопасността на търговското корабоплаване.

„Под заплаха са 14 милиона тона износ за над 10 милиарда евро, при положение че търговският ни дефицит вече е значителен“, предупреди той.

Източник: БГНЕС

По думите му са необходими незабавни действия за осигуряване на нормалната работа на българските черноморски пристанища.

„Ако незабавно не отпушим пристанищата Бургас и Варна и не осигурим транспортирането на металите, зърното, рудата и азотните торове към техните дестинации, вече говорим не просто за дестабилизиране на България, а за дестабилизация на Западна Европа и Северна Африка“, заяви кандидатът за президент.

Попитан каква оценка би поставил на правителството на Румен Радев, Христанов отговори лаконично: „Две и половина“.