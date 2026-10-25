Как започна изборният ден в страната

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Б ългария избира своя седми президент. Изборният ден започна в 7:00 ч., като първите информации от страната показват различна картина в отделните региони. В Бургас се наложи преминаване към гласуване с хартиени бюлетини заради проблем с машина, докато в Пловдив и Кърджали секциите отвориха без сериозни затруднения.

С машина или с хартиена бюлетина се гласува?

Проблем с машина в Бургас

Изборният ден в Бургас започна с технически проблем в 36-а избирателна секция, където машината за гласуване не е заработила и се е наложило преминаване към хартиени бюлетини. Към момента на първоначалната информация нито един избирател не беше гласувал в секцията.

„Още вчера тази машина беше под съмнение, тъй като беше установен проблем с нейния четец. Тази сутрин отново бе направен опит да бъде стартиран изборният ден с нея, но отново възникна проблем“, обясни председателят на Районната избирателна комисия в Бургас Георги Михов.

Той допълни, че е възможно подобен проблем да възникне и в още една секция.

България избира своя седми президент

Над 305 000 души имат право на глас в Пловдив

В Пловдив изборният ден започна нормално, като всички секции отвориха навреме. Право на глас имат над 305 000 души, а 2312 младежи ще могат да гласуват за първи път, след като наскоро са навършили пълнолетие. В избирателните списъци са включени и шестима столетници.

Машинно гласуване е предвидено в 466 от общо 488 секции в града. Най-много секции има в училище „Димитър Талев“.

Над 60 екипа на електроразпределителното дружество, което обслужва Южна България, ще дежурят през изборния ден, за да реагират при евентуално прекъсване на електрозахранването в секциите.

Спокойно начало на вота в Кърджали и Враца

В Кърджали изборният ден също започна спокойно. Над 270 000 жители на областта имат право да гласуват. Разкрити са 546 секции, като в над 350 от тях ще се гласува само с машини, а в близо 200 вотът ще бъде единствено с хартиени бюлетини.

Спокойно започна изборният ден и във Враца.

Дядо Скръц с послание към избирателите

По време на гостуване в „Събуди се“ колоритният за областта дядо Скръц представи специална закуска и отправи послание към избирателите.

„Винаги посрещам моите гости с традиционни ястия. Приготвил съм моркови, които усилват зрението, защото политиците трябва да виждат какво се случва у нас и по света. Трънките е сипкав плод и така по-малко говориш, а действаш повече“, каза той.

Дядо Скръц призова хората да гласуват и заяви, че онези, които не са упражнили правото си на глас, нямат „моралното право“ да коментират случващото се в страната.