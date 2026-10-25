България

Как започна изборният ден в страната

Проблем с машина за гласуване в Бургас, спокойно начало на вота в Пловдив и Кърджали

Василена Василева Василена Василева

25 октомври 2026, 08:37
Волгин след като гласува: Длъжни сме да бъдем категорични за бърз мир в Украйна

Волгин след като гласува: Длъжни сме да бъдем категорични за бърз мир в Украйна
Времето през следващата седмица: Задава се динамична промяна, рязко застудяване и силни валежи

Времето през следващата седмица: Задава се динамична промяна, рязко застудяване и силни валежи
ЦИК следи за проблеми с машините и нарушения, 12 устройства са преминали на хартия

ЦИК следи за проблеми с машините и нарушения, 12 устройства са преминали на хартия
Иван Христанов: Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България

Иван Христанов: Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България
Ивайло Мирчев: Гласувах за България, която знае къде принадлежи

Ивайло Мирчев: Гласувах за България, която знае къде принадлежи
Убийствата на Слави Бинев и Илиян Филипов: Има ли връзка между тях

Убийствата на Слави Бинев и Илиян Филипов: Има ли връзка между тях
Изборът на членове на ВСС от прокурорската квота отива на балотаж

Изборът на членове на ВСС от прокурорската квота отива на балотаж
Слънце пред урните: Очаква ни топла неделя, но идва рязък обрат във времето

Слънце пред урните: Очаква ни топла неделя, но идва рязък обрат във времето

Б ългария избира своя седми президент. Изборният ден започна в 7:00 ч., като първите информации от страната показват различна картина в отделните региони. В Бургас се наложи преминаване към гласуване с хартиени бюлетини заради проблем с машина, докато в Пловдив и Кърджали секциите отвориха без сериозни затруднения.

С машина или с хартиена бюлетина се гласува?

  • Проблем с машина в Бургас

Изборният ден в Бургас започна с технически проблем в 36-а избирателна секция, където машината за гласуване не е заработила и се е наложило преминаване към хартиени бюлетини. Към момента на първоначалната информация нито един избирател не беше гласувал в секцията.

„Още вчера тази машина беше под съмнение, тъй като беше установен проблем с нейния четец. Тази сутрин отново бе направен опит да бъде стартиран изборният ден с нея, но отново възникна проблем“, обясни председателят на Районната избирателна комисия в Бургас Георги Михов.

Той допълни, че е възможно подобен проблем да възникне и в още една секция.

България избира своя седми президент

  • Над 305 000 души имат право на глас в Пловдив

В Пловдив изборният ден започна нормално, като всички секции отвориха навреме. Право на глас имат над 305 000 души, а 2312 младежи ще могат да гласуват за първи път, след като наскоро са навършили пълнолетие. В избирателните списъци са включени и шестима столетници.

Машинно гласуване е предвидено в 466 от общо 488 секции в града. Най-много секции има в училище „Димитър Талев“.

Над 60 екипа на електроразпределителното дружество, което обслужва Южна България, ще дежурят през изборния ден, за да реагират при евентуално прекъсване на електрозахранването в секциите.

  • Спокойно начало на вота в Кърджали и Враца

В Кърджали изборният ден също започна спокойно. Над 270 000 жители на областта имат право да гласуват. Разкрити са 546 секции, като в над 350 от тях ще се гласува само с машини, а в близо 200 вотът ще бъде единствено с хартиени бюлетини.

Спокойно започна изборният ден и във Враца.

  • Дядо Скръц с послание към избирателите

По време на гостуване в „Събуди се“ колоритният за областта дядо Скръц представи специална закуска и отправи послание към избирателите.

„Винаги посрещам моите гости с традиционни ястия. Приготвил съм моркови, които усилват зрението, защото политиците трябва да виждат какво се случва у нас и по света. Трънките е сипкав плод и така по-малко говориш, а действаш повече“, каза той.

Дядо Скръц призова хората да гласуват и заяви, че онези, които не са упражнили правото си на глас, нямат „моралното право“ да коментират случващото се в страната.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Каква е избирателната активност в страната към 09:00 ч. по данни на

Каква е избирателната активност в страната към 09:00 ч. по данни на "Мяра"

Нов звезден романс: Том Брейди и супермоделът Кандис Суейнпоъл в гореща афера

Нов звезден романс: Том Брейди и супермоделът Кандис Суейнпоъл в гореща афера

България избира своя седми президент

България избира своя седми президент

Кралят на Испания Фелипе VI претърпя спешна очна операция часове след наградите „Принцеса на Астурия“

Кралят на Испания Фелипе VI претърпя спешна очна операция часове след наградите „Принцеса на Астурия“

Уязвимост от

Уязвимост от "нулев ден" в PHP: Как AI откри пробив в сърцето на интернет - и как това ви засяга?

biss.bg
GM иска колата ни да ходи до магазина без нас

GM иска колата ни да ходи до магазина без нас

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 2 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 2 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 2 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хутите обявиха летището в Рияд за военна цел

Хутите обявиха летището в Рияд за военна цел

Свят Преди 14 минути

Те предупредиха авиокомпаниите и пътниците да не го използват

Мъск призна: SpaceX ограничи Starlink в Украйна заради атаките с дронове

Мъск призна: SpaceX ограничи Starlink в Украйна заради атаките с дронове

Свят Преди 19 минути

Той заяви, че украинската армия е използвала системата в нарушение на условията

Снимката е илюстративна

Млад мъж загина след поредица от сблъсъци във Врачанско

България Преди 1 час

Фатална катастрофа в село Девене. Кола се заби последователно в дърво, къща и паркиран автомобил. Шофьорът е издъхнал в болницата във Враца, а спътникът му е ранен и настанен за лечение. Полицията разследва случая

Масови безредици в Барселона: 100 арестувани след погроми и пожари

Масови безредици в Барселона: 100 арестувани след погроми и пожари

Свят Преди 1 час

Около 25% от задържаните са непълнолетни. Разграбени са магазини, а над 30 пожара са избухнали в района на централния площад „Каталуня“

Предсрочни избори в Сърбия: Вучич е изправен пред най-голямото изпитание на властта си

Предсрочни избори в Сърбия: Вучич е изправен пред най-голямото изпитание на властта си

Свят Преди 2 часа

Вотът се провежда на фона на продължителни антиправителствени протести и дълбоко разделение в обществото. За 250 места в парламента се състезават 2418 кандидати в 18 листи

От колко часа мога да гласувам?

От колко часа мога да гласувам?

Президентски избори Преди 2 часа

На 25 октомври (неделя) предстоят избори за президент и вице президент на България. По традиция преди вот от Централната избирателна комисия (ЦИК) дава отговори на най-често задаваните от избирателите въпроси

С какви документи за самоличност гласувам в страната?

С какви документи за самоличност гласувам в страната?

Президентски избори Преди 2 часа

На 25 октомври (неделя) предстоят избори за президент и вице президент на България. По традиция преди вот от Централната избирателна комисия (ЦИК) дава отговори на най-често задаваните от избирателите въпроси

С машина или с хартиена бюлетина се гласува?

С машина или с хартиена бюлетина се гласува?

Президентски избори Преди 2 часа

На 25 октомври (неделя) предстоят избори за президент и вице президент на България. По традиция преди вот от Централната избирателна комисия (ЦИК) дава отговори на най-често задаваните от избирателите въпроси

На кой адрес гласувам?

На кой адрес гласувам?

Президентски избори Преди 2 часа

На 25 октомври (неделя) предстоят избори за президент и вице президент на България. По традиция преди вот от Централната избирателна комисия (ЦИК) дава отговори на най-често задаваните от избирателите въпроси

Кой може да гласува с подвижна избирателна кутия?

Кой може да гласува с подвижна избирателна кутия?

Президентски избори Преди 2 часа

На 25 октомври (неделя) предстоят избори за президент и вице президент на България. По традиция преди вот от Централната избирателна комисия (ЦИК) дава отговори на най-често задаваните от избирателите въпроси

Простият тест, който прогнозира риска от смърт

Простият тест, който прогнозира риска от смърт

Любопитно Преди 2 часа

Колко бързо сърдечната ви честота се връща към нормалното си състояние след тренировка, може да разкрие изненадващо много за общото ви здравословно състояние

Снимката е илюстративна

Украинците създадоха детектор, който показва какво виждат руските дронове

Свят Преди 2 часа

Системата D·Vision SDR открива радиопредаванията на безпилотни апарати и преобразува прихванатите сигнали във видеоизображение

Как да гласуваме с бюлетина и машина - пълно ръководство стъпка по стъпка

Как да гласуваме с бюлетина и машина - пълно ръководство стъпка по стъпка

България Преди 2 часа

За да бъде упражнен вотът бързо и без излишни затруднения, Централната избирателна комисия предлага ясни правила за стъпките, които всеки гласоподавател трябва да следва в изборното помещение

Френската полиция арестува близо 1000 души при новата вълна от протести в страната

Френската полиция арестува близо 1000 души при новата вълна от протести в страната

Свят Преди 11 часа

Макар че шествията срещу високите разходи за живот „преминаха спокойно“ в градовете, групи на „крайната левица“ започнали да хвърлят предмети и да насочват фойерверки към полицията, за да предизвикат сблъсъци

Ваня и Светлин са първите полуфиналисти в звездната надпревара на “Игри на волята”

Ваня и Светлин са първите полуфиналисти в звездната надпревара на “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Те постигнаха впечатляваща победа срещу дуото на Цвети Станева и Николай Начев-Дино

Защо поколението Z масово се отказва от алкохола

Защо поколението Z масово се отказва от алкохола

Любопитно Преди 12 часа

Поколението Z променя установените навици и доказва, че не се нуждае от коктейл, за да се забавлява. Младите хора все по-често избират здравословния начин на живот, спестяването на пари и сутрините без махмурлук пред чашата с алкохол

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Сутрешна, следобедна или вечерна разходка: Кое е идеалното време според науката

Edna.bg

Дневен хороскоп за 25 октомври, неделя

Edna.bg

Колко избиратели отидоха до урните към 09:00 часа

Nova.bg

ЦИК следи организацията на вота и сигналите за нарушения

Nova.bg