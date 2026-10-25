Видео с новородено с гъсти мустаци разсмя до сълзи интернет - но истинско ли е?

П рез последните дни социалните мрежи преливат от видеоклип с новородено бебе, което изглежда така, сякаш всеки момент ще подаде годишната си данъчна декларация.

Видеото, за което се съобщава, че произхожда от Еквадор, показва малко кърмаче, лежащо в болнично легло, със сочни, тъмни и невероятно спретнати мустаци над горната устна.

Очаквано, интернет полудя.

В рамките на броени часове след появата на клипа в мрежата, секциите с коментари се превърнаха в отворена сцена за шеги за най-зряло изглеждащото бебе в света:

„Братлето прескочи детската градина и отиде направо в кризата на средната възраст“, гласи един от най-популярните коментари.

„Родил се е пенсиониран, с три деца и две ипотеки“, написа друг потребител.

Трети се пошегува: „Братлето е едва на два часа, а вече му е писнало от неговата 9-часова корпоративна работа“.

Man skipped childhood and went straight to unclehood 😭😂🧔🏽 👇👇 🩺👶🏽 A baby born with a beard-like moustache may have a rare condition called congenital hypertrichosis, which causes excessive hair growth. Lanugo, the fine hair babies develop in the womb, is another possibility, but it's usually soft and fine. A paediatric assessment helps determine the cause.. — Bump n' Baby 👼 (@BirthDecoded) October 23, 2026

Нещата не спряха само с коментарите. Магьосниците на Photoshop бързо се захванаха за работа, редактирайки бебето в поредица от комични мемета. Един от популярните колажи облече кърмачето във военна униформа със златни кантове зад бюро с надпис „Върховен лидер“, заобиколено от севернокорейски знаменца. Друг го постави в бизнес костюм с пура в ръка, докато трети го превърнаха в Супер Марио и древен воин от династията Хан.

Може ли бебе наистина да се роди с окосмяване по лицето?

Лесно е да се разбере защо хората се чудят дали клипът може да е автентичен.

Бебетата наистина понякога се раждат с фино окосмяване по лицето и тялото. По време на вътреутробното си развитие бебетата пускат слой от мек, пухкав мъх, наречен лануго. Въпреки че повечето кърмачета губят това окосмяване още докато са в утробата, някои - особено недоносените - се раждат с петна от лануго по гърба, раменете, челото и бузите.

Педиатрите обаче посочват нещо много важно: ланугото е изключително фино, светло и меко. То не израства гъсто, тъмно или с перфектна форма като мустаците на възрастен мъж. Новородено, което по естествен път има напълно оформени мустаци тип „кормило“ или „Шеврон“, просто не е медицински възможно.

@MarioNawfal Bieno Dias https://t.co/840LvohDta — TWAE 🦇 (@_Twae_0) October 23, 2026

И така, фалшиво ли е видеото?

Накратко: изглежда, че да.

Въпреки че бебето и самата болнична стая почти сигурно са истински, технологични анализатори и видео редактори бързо забелязаха ясни знаци за дигитална намеса, според някои потребители в социалните мрежи.

Ако гледате клипа внимателно, мустаците не следват правилно фините движения на лицето на бебето. Те трептят леко по краищата си всеки път, когато кърмачето попремигне или се прозява. Осветлението върху окосмяването също е напълно плоско и не съвпада с топлата, насочена светлина, която пада върху истинската кожа на бебето.

Изглежда, че някой е взел истинско, сладко видео на новородено и го е прекарал през висок клас филтър за лицево картографиране или инструмент за редактиране с изкуствен интелект - най-вероятно просто за да събере харесвания и да гледа как видеото става вайръл.

Така че бъдете спокойни: никое бебе все още не се е родило готово за пенсия. Но що се отнася до интернет измамите, това малко „набор от средната възраст“ определено подари на милиони хора добра причина да се посмеят.