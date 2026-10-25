Тръмп обмисля да премести пресцентъра на Белия дом на друго място

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че обмисля да премести пресцентъра на Белия дом на друго място, предаде Ройтерс.

В публикация в социалните мрежи Тръмп отхвърли информация, че планира да премахне залата за брифинги на Белия дом и да възстанови на нейно място исторически плувен басейн. Той заяви, че никога дори не му е „минавало през ума да направи нещо толкова глупаво“.

Президентът обаче посочи, че може да премести журналистите от сегашното им място в Белия дом. „Може да преместя фалшивите новини на по-малко дразнещо място“, написа Тръмп.

Във вторник в. „Ню Йорк таймс“ съобщи, че през август Тръмп е настоявал тогавашната говорителка на Белия дом Карълайн Левит да премести пресконференциите от залата за брифинги „Джеймс С. Брейди“ в Белия дом, но идеята така и не е била осъществена.

Според публикацията президентът е казал на свои сътрудници, че предпочита на това място да има закрит терапевтичен басейн, изграден по време на управлението на Франклин Делано Рузвелт. Администрацията на Ричард Никсън обаче премахва басейна и на негово място е обособена залата за брифинги.

Тръмп редовно обвинява американските медии, че отразяват несправедливо дейността на неговата администрация.

Миналия месец Тръмп временно забрани на журналисти от Си Ен Ен, Ем Ес Нау и „Политико“ да влизат на територията на Белия дом, като заяви, че подобни ограничения могат да бъдат наложени и на други медии. Защитници на свободата на словото заявиха, че тази мярка нарушава гаранциите за свободата на печата, залегнали в Първата поправка на Конституцията на САЩ. Впоследствие Белият дом възстанови достъпа на журналистите след разпореждане на федерален съдия, който прецени, че забраната вероятно е противоконституционна. Администрацията на Тръмп обаче продължава да оспорва съдебното решение.