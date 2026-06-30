Иван Демерджиев: Фигурата на Бойко Борисов прозира зад фирмите за мантинели

В България има две дружества, които се занимават с доставката на мантинели. Дали тези мантинели не се доставят на по-високи цени от другите страни в региона. Фигурата, която прозира зад тези две дружества е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Вече връзките могат да се изяснят и подробно, но нека се научим да назоваваме нещата с точните им имена, нека се научим да говорим истината, не е толкова страшно, не боли. Аз съм го правил винаги и пак ще го правя. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, пише DarikNews.bg .

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"Връзката на Борисов с тези фирми е косвена, но много добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират между различните обществени поръчки през различните периоди от време, начина, по който ги печелят. Не е логично да се стига до печелена на обществени поръчки на такива високи нива за нещо, което в Гърция, например, може да се намери доста по-евтино, но няма участници или ако случайно се появят, се търси начин да бъдат отстранени от процедурата. Ясно е кой може да влияе на този процес", обясни министърът.

Цените, на които са доставяни мантинелите в България, са значително завишени спрямо нормалните пазарни цени на тези съоръжения и се прави всичко възможно участници извън тези две дружества да бъдат елиминирани от обществените поръчки за дълъг период от време, съвсем не говоря за последната такава, отбеляза Демерджиев.

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Много подробно трябва да се провери както качеството на мантинелите, така и начина на поставянето им, това ще бъде направено. Трябва да се провери цялата пътна инфраструктура, за да може да сме убедени, че дори да се стигне до пътен инцидент последствията няма да бъдат тези, които виждаме днес, каза още той.

По думите му е недопустимо такива съоръжения да пропускат празен камион да премине Безпрепятствено през тях и то два пъти през последната седмица.

Попитан дали ще има арести, той отговори: "Аз искам да видя не толкова арести. Разбирам, че хората очакват арести, когато има предпоставки, ще има и арести. Аз искам да видя повдигнати обвинения и осъдителни присъди и ще се боря за това".