Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)

Д ържавният глава Илияна Йотова се обърна към българския народ по повод предстоящите избори за Народно събрание.

Президентът прави изявлението си от Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

"Изборите са много важни и решаващи", заяви Йотова в началото на обръщението си.

"Протестите показаха, че няма власт, която да е по-силна от гражданите.

Те си поискаха държавата обратно, поискаха държава, изчистена от корупция, държава, която която да въздава справедливост, държава, която да чертае бъдеще, държава, която уважава. Протестите показаха, че няма власт, която да е по-силна от гражданите.

Зная колко трудно е да се правят избори през пролетта на 2026 г. Към все още неотшумелите проблеми от въвеждането на еврото и скочилите цени се прибавиха и нови човешки, разбираеми страхове от новия конфликт в Близкия изток и последствията от него. 4 години вече продължава и войната в Украйна. Световните конфликти влязоха в домовете ни. Разбираемо е, ако всеки един от нас се изкуши да се затвори в собствената си крепост - разколебани и невярващи, че нещо можем да променим.

Да пуснеш бюлетината не е само да отделиш 1 час в неделния ден, това означава, че искаш да бъдеш част от амбицията на проспесираща България.

Да участваме в изборите означава, че всеки глас може да е решаващ да затворим отровната язва на купения вот. Стойността на гласа ни е висока и неподвластна на други интереси. Моят глас е моето Аз - то на никой не може да бъде преотдадено.

Аз държа на моя глас. Сигурна съм, че и вие държите на вашия

Уважаеми дами е господа, нека гласуваме, но да мислим и за деня след политическите избори. Затова ни е необходимо час по скоро работещо Народно събрание. След деня на изборите ще имаме нужда от силни лидери, силна европейска политика, предвидима за нашите партньори, но и в интерес на българските граждани", обяви държавният глава.

Йотова завърши обръщение с думи на българския поет Николай Милчев.

"Дайте гласа си, за да не бъде той само звук, а смисъл и надежда. България има нужда от глас на надеждата".