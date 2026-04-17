Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)

17 април 2026, 19:01
Изпробваха системата срещу градушки, 16 000 ракети са в готовност
Голям пожар в Пловдив изпепели над 30 автомобила в автоморга
700 000 евро допълнителни възнаграждения за служителите в "Борба с градушките"
Сигнали за изборни нарушения в социалната сфера се проверяват от институциите

"Законна кражба": Д-р Николай Болтаджиев за драстичните разлики в цените на едни и същи лекарства в болниците
Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести: Съпоставят се цени без отчитане на съществени фактори

"Нагъл, груб, арогантен човек": Стотици сигнали за измамни SMS-и и заплахи за запор от името на адвокатска кантора
Служебното правителство прие законодателни промени заради НПВУ

Д ържавният глава Илияна Йотова се обърна към българския народ по повод предстоящите избори за Народно събрание. 

Президентът прави изявлението си от Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

"Изборите са много важни и решаващи", заяви Йотова в началото на обръщението си.

"Протестите показаха, че няма власт, която да е по-силна от гражданите.

Те си поискаха държавата обратно, поискаха държава, изчистена от корупция, държава, която която да въздава справедливост, държава, която да чертае бъдеще, държава, която уважава. Протестите показаха, че няма власт, която да е по-силна от гражданите.

Зная колко трудно е да се правят избори през пролетта на 2026 г. Към все още неотшумелите проблеми от въвеждането на еврото и скочилите цени се прибавиха и нови човешки, разбираеми страхове от новия конфликт в Близкия изток и последствията от него. 4 години вече продължава и войната в Украйна. Световните конфликти влязоха в домовете ни. Разбираемо е, ако всеки един от нас се изкуши да се затвори в собствената си крепост - разколебани и невярващи, че нещо можем да променим.

Да пуснеш бюлетината не е само да отделиш 1 час в неделния ден, това означава, че искаш да бъдеш част от амбицията на проспесираща България.

Да участваме в изборите означава, че всеки глас може да е решаващ да затворим отровната язва на купения вот. Стойността на гласа ни е висока и неподвластна на други интереси. Моят глас е моето Аз - то на никой не може да бъде преотдадено.

Аз държа на моя глас. Сигурна съм, че и вие държите на вашия

Уважаеми дами е господа, нека гласуваме, но да мислим и за деня след политическите избори. Затова ни е необходимо час по скоро работещо Народно събрание. След деня на изборите ще имаме нужда от силни лидери, силна европейска политика, предвидима за нашите партньори, но и в интерес на българските граждани", обяви държавният глава.

Йотова завърши обръщение с думи на българския поет Николай Милчев.

"Дайте гласа си, за да не бъде той само звук, а смисъл и надежда. България има нужда от глас на надеждата".

САЩ признаха загубата на дрона MQ-4C Triton за $240 млн. над Ормуз, какво означава това

САЩ признаха загубата на дрона MQ-4C Triton за $240 млн. над Ормуз, какво означава това

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

Тръмп: САЩ ще изнесат „лека-полека“ урана от Иран

Тръмп: САЩ ще изнесат „лека-полека“ урана от Иран

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
''Голото'' оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

''Голото'' оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

carmarket.bg
Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Ексклузивно

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Преди 1 ден
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Ексклузивно

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Преди 1 ден
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Ексклузивно

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Преди 22 часа
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Ексклузивно

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Преди 23 часа
Отмениха концерт на Кание Уест и в Полша

Любопитно Преди 10 минути

В страната бе изразено възмущение от антисемитски изказвания на американския рапър

,

Мощна коалиция за Ормузкия проток: 40 държави готвят военна мисия за сигурност

Свят Преди 2 часа

Макрон и Стармър призоваха корабите, преминаващи през Ормузкия проток, да не бъдат облагани с такси

Георги Ангелов в „Телеграфно подкастът“ за петролния шок: Ормуз отваря, цените падат най-рано след половин година

Георги Ангелов в „Телеграфно подкастът“ за петролния шок: Ормуз отваря, цените падат най-рано след половин година

България Преди 2 часа

Светът е в плен на парадокс: борсите очакват край на войната до юни, но на реалния пазар в Азия барелът удари 180 долара. Пълната нормализация може да отнеме до една година

Снимката е илюстративна

Какво сънуват хората точно преди да умрат, разкрива проучване

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване сред терминално болни разкрива, че сънищата преди смъртта не са случайни. Пациентите често виждат стълбища, бяла светлина или починали близки, които ги чакат. Учените смятат, че тези видения са механизъм за психологическо справяне и мир

Обрат за детските градини в София: Съдът спря част от новите правила за прием

Обрат за детските градини в София: Съдът спря част от новите правила за прием

България Преди 2 часа

,

ООН: Над 38 000 жени и момичета са убити във войната в Газа до края на 2025 г.

Свят Преди 3 часа

Регистрирани са общо 71 000 смъртни случая

Кадри от историческата мисия на екипажа на „Артемис II“, който се отдалечи на рекордните 400 000 км от Земята

Защо НАСА блокира основни функции на iPhone 17 Pro Max в космоса

Любопитно Преди 3 часа

Астронавтите от мисията „Артемис II“ 2 използва новия модел на Apple единствено като камера. Агенцията е закупила устройствата самостоятелно, след като 8-кратното оптично увеличение е преминало през строги 4-степенни тестове за безопасност

Нов дрон изплува край Крапец, сапьори обезвредиха и граната в село Староселец

Нов дрон изплува край Крапец, сапьори обезвредиха и граната в село Староселец

България Преди 3 часа

Военноморските сили бяха вдигнати на крак за две паралелни операции в Североизточна България. Специализиран екип взриви на място безпилотен апарат с експлозив на плажа, след което обезопаси и корозирала ръчна граната в община Провадия

<p>Ормузкият проток е отворен, но на каква цена</p>

Ормузкият проток е отворен, но на каква цена: Колко бързо ще се върнат корабите

Свят Преди 3 часа

Големите корабни компании постоянно подчертават, че безопасността на техните екипажи и съдове е основен приоритет. Вероятно те ще искат да видят трайно прекратяване на военните действия, преди да се почувстват готови да се върнат към този важен маршрут

A1 Motor Park ще бъде домакин на първия мото Track Weekend в България

A1 Motor Park ще бъде домакин на първия мото Track Weekend в България

Любопитно Преди 3 часа

Двудневният мото уикенд събира любители и напреднали пилоти за свободни сесии, Superpole формат и пълно пистово изживяване на новото трасе край Самоков

,

ЕС ще тества клаузата за взаимопомощ заради заплахите на Тръмп към НАТО

Свят Преди 4 часа

Учението, след което ще има и второ, ръководено от министрите на ЕС, идва в момент, когато Тръмп разклаща доверието в НАТО

Ормузкия проток

Иран отвори Ормузкия проток, но Тръмп постави ултиматум: Блокадата остава до „финалната сделка“

Свят Преди 4 часа

Новината съобщи иранският външен министър Абас Арагчи

Русия ще засили противовъздушната си отбрана до бреговете на Балтийско море

Русия ще засили противовъздушната си отбрана до бреговете на Балтийско море

Свят Преди 4 часа

Това заяви областният губернатор Александър Дрозденко, след украински удари срещу местни енергийни и пристанищни съоръжения

Папа Лъв XIV: Шепа тирани опустошават света

Папа Лъв XIV: Шепа тирани опустошават света

Свят Преди 5 часа

С остра реторика срещу войната и неравенството, Светият отец влезе в директен сблъсък с Доналд Тръмп

,

Войната с Иран удари доставките за Европа: САЩ бавят боеприпасите за Литва

Свят Преди 5 часа

Вашингтон е информирал редица съюзници от Балтийския и Скандинавския регион, че запасите им се изчерпват заради конфликта в Близкия изток; Вилнюс остава в постоянен контакт с Пентагона

„Шокиращо и непростимо“: Киър Стармър бесен заради гаф с новия посланик в САЩ

„Шокиращо и непростимо“: Киър Стармър бесен заради гаф с новия посланик в САЩ

Свят Преди 5 часа

Британският премиер заяви, че е бил държан в неведение за провалените проверки за сигурност на Питър Манделсън; Стармър категорично отказа да подаде оставка и обеща пълна прозрачност пред парламента

Всичко от днес

От мрежата

6 знака, че кучето ви има доверие

dogsandcats.bg

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
1

Времето и ремонтите

sinoptik.bg
1

Слънчево в Деня на изборите

sinoptik.bg

Отиде си Котаракът Румен – интернет любимецът, който ни научи да гледаме на живота с хумор

Edna.bg

С обич, изненади и... напрежение: как Виктория Бекъм отпразнува 52-ия си рожден ден

Edna.bg

Гьонов: Мислим за благото на националите отбори

Gong.bg

Ето кога ще се играе дербито на Пловдив

Gong.bg

Илияна Йотова: Всеки един глас може да се окаже решаващ да затворим отровната язва на купения вот

Nova.bg

Андрей Гюров: Прокуратурата проверява мен, министри и главния секретар на МВР

Nova.bg