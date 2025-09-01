България

Йоан Матев излиза на свобода след убийството в Борисовата градина

На 25 октомври 2022 г. Апелативният съд в София призна Матев за виновен и го осъди на шест години и шест месеца затвор

1 септември 2025, 12:40
Йоан Матев излиза на свобода след убийството в Борисовата градина
Източник: Screenshot/NOVA/БГНЕС

Й оан Матев, осъден на шест години и половина затвор за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина в столицата през 2015 година, излиза от затвора.

Издадената от ВКС през юни 2023 година присъда е излежана, информира "24 часа". Изданието цитира Министерство на правосъдието, откъдето става ясно, че Матев ще напусне килията "в първите дни на септември".

Отказаха предсрочно освобождаване на Матев, остават му 3 месеца и 17 дни

В началото на юни тази година Матев поиска условно предсрочно освобождаване, което му беше отказано от Софийския градски съд.

На 25 октомври 2022 г. Апелативният съд в София призна Матев за виновен и го осъди на шест години и шест месеца затвор, както и да заплати по 150 хил. лева за неимуществени вреди за причинени болки и страдания на двамата родители на убитото момче.

Йоан Матев поиска свобода само 2 години след присъдата

Според магистратите Матев, който към момента на престъплението е бил непълнолетен, умишлено е умъртвил 15-годишния Георги Игнатов с нож, били са срязани множество вътрешни органи на момчето и то е починало от кръвозагуба. Съдът го оправда по обвинението, че е причинил смъртта на Игнатов по особено мъчителен начин. Преди това първата инстанция – Софийски градски съд, оправда изцяло Йоан Матев.

По-късно с решение от юни 2023 г. на Върховния касационен съд Матев е осъден окончателно на шест години и шест месеца, като по този начин е потвърдена присъдата на долната инстанция. Като от нея трябва да бъде приспаднато времето на арест.

Източник: БГНЕС    
Йоан Матев Георги Игнатов Убийство Борисова градина Затвор Освобождаване Присъда Върховен касационен съд Непълнолетен Съдебен процес
Последвайте ни

По темата

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен у нас, подозират руска хакерска атака

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен у нас, подозират руска хакерска атака

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

Мъж застреля 15-годишната си приятелка

Мъж застреля 15-годишната си приятелка

Шок в пустинята: Жена роди на фестивала Burning Man, без да знае че е бременна

Шок в пустинята: Жена роди на фестивала Burning Man, без да знае че е бременна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Даниел Митов настоява за отнемане на книжката доживот

Даниел Митов настоява за отнемане на книжката доживот

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 20 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 16 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 14 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 16 часа

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Три деца, включително 3-месечно бебе, пострадаха тежко при катастрофа в Плевенско

Три деца, включително 3-месечно бебе, пострадаха тежко при катастрофа в Плевенско

България Преди 19 минути

Жената и нейните спътници са транспортирани за оказване на медицинска помощ

Как добрите идеи могат да се превърнат в работещи проекти със стипендията NOVA EMBA Scholarship?

Как добрите идеи могат да се превърнат в работещи проекти със стипендията NOVA EMBA Scholarship?

България Преди 24 минути

Преподавателят д-р Нели Колева дава ценни съвети за подготовката на кандидатите в инициативата на NOVA и Американския университет в България

<p>Какво е мистериозният череп от Петралона: Не е хомо сапиенс, не е неандерталец</p>

Какво е мистериозният череп от Петралона: Не е хомо сапиенс, не е неандерталец

Любопитно Преди 1 час

Древният череп – открит в пещерата Петралона, на около 35 километра югоизточно от Солун, Гърция – е на възраст под 300 000 години

Зад решетките: Откриха дрога в кухня на затвор в Смолян

Зад решетките: Откриха дрога в кухня на затвор в Смолян

България Преди 1 час

По случая е образувано досъдебно производство

<p>Путин благодари на Ердоган за Украйна</p>

Ердоган покани Путин в Турция: Отношенията ни са непоклатими

Свят Преди 1 час

Руско-турското сътрудничество във всички области е добре установено, конкретно, полезно и, бих казал, основано на доверие, заяви Путин

Поскъпват тол таксите за камиони и тирове

Поскъпват тол таксите за камиони и тирове

България Преди 1 час

Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г.

Позиция на NOVA

Позиция на NOVA

България Преди 1 час

Свободата на словото и правото на обществото да бъде информирано са основни демократични ценности

Снимката е илюстративна

Селфи на жена събра хиляди коментари за външния ѝ вид, но тя отказва да изтрие снимката

Свят Преди 1 час

„Аз не съм естетически красива. Не съм, и това е ОК,“ казва Наоми Пилула

Моди призова Путин за скорошен край на войната в Украйна

Моди призова Путин за скорошен край на войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Путин се обърна към Моди със "скъп приятел" и заяви, че двустранните взаимоотношения се развиват динамично

От днес: Пълна забрана на козметични продукти с ТПО

От днес: Пълна забрана на козметични продукти с ТПО

България Преди 2 часа

На нарушителите ще бъдат налагани санкции

<p>Хусите са изстреляли ракета срещу &quot;израелски петролен танкер&quot;</p>

Хусите са изстреляли ракета срещу "израелски петролен танкер" в Червено море

Свят Преди 2 часа

UKMTO съобщи за атака, станала на 40 морски мили югозападно от Янбу

<p>Кога започва изплащането на пенсиите за септември</p>

Изплащането на пенсиите започва на 9 септември

България Преди 2 часа

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Свят Преди 2 часа

Мъжът се е движил между карнобатските села Соколово и Драгово

Принцеса Даяна

Братът на принцеса Даяна, Чарлз, поставя цветя на гроба ѝ 28 години след смъртта ѝ

Свят Преди 2 часа

Даяна почина на 31 август 1997 г. в автомобилна катастрофа в Париж на 36 години

Руди Джулиани

„Кметът на Америка“ Руди Джулиани пострада в катастрофа

Свят Преди 2 часа

Бившият кмет на Нщю Йорк бил спрян от жена – жертва на „домашно насилие“, и веднага ѝ оказал помощ като се обадил на 911

Вертолет се разби в Пакистан, 5 души загинаха

Вертолет се разби в Пакистан, 5 души загинаха

Свят Преди 2 часа

Вертолетът е изпълнявал тренировъчен полет

Всичко от днес

От мрежата

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Синди Крауфорд показа сестрите си: Приличат ли си? (СНИМКИ)

Edna.bg

Джуд Лоу проговори за Путин: Не се страхувам от последствия!

Edna.bg

ЦСКА заминава на лагер в Банско

Gong.bg

Венци Стефанов препоръча на Илиан Илиев звезда на Славия и разкри кой играч е желан от Лудогорец и ЦСКА

Gong.bg

Навигационната система на самолета, с който Фон дер Лайен кацна у нас, е била заглушена от Русия

Nova.bg

Атанас Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС, България ще превъоръжи своята артилерия

Nova.bg