Свят

Експлозии край Ормузкия проток: Какво се случва в Близкия изток

Ескалацията се случва и само дни преди планирана среща между израелски и ливански представители в Пентагона, посветена на спазването на примирието

26 май 2026, 07:48
Източник: БТА/АР

Н ови експлозии в южната част на Иран, удари между Израел и "Хизбула", както и обвинения срещу Обединените арабски емирства за участие във войната в Судан допълнително засилиха напрежението в Близкия изток и региона.

  • Експлозии в Бандар Абас и край Ормузкия проток

Експлозии са били чути в иранския град Бандар Абас и в крайбрежни райони близо до стратегическия Ормузки проток, съобщиха местни медии, цитирани от Ройтерс.

Причината за взривовете засега остава неясна. Според иранската агенция "Мехр" ситуацията в Бандар Абас е под контрол и няма непосредствена опасност за населението. По данни на медията експлозиите са били регистрирани източно от града.

Агенция "Тасним" съобщи за три отделни взрива в района, докато "Фарс" информира, че подобни звуци са били чути и край Сирик и Джаск - райони в близост до Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световния петролен трафик.

До момента няма официален коментар от иранските власти.

Източник: БТА
  • САЩ потвърдиха удари в южен Иран

Малко по-късно Централното командване на въоръжените сили на САЩ потвърди, че американски сили са нанесли удари в южната част на Иран.

Според изявлението целите са включвали лодки, които са се опитвали да поставят мини, както и ракетни установки. От Вашингтон определиха операцията като "отбранителна" и подчертаха, че действията са били предприети за защита на американските сили в региона.

"Централното командване на САЩ продължава да защитава нашите сили, като същевременно проявява сдържаност по време на продължаващото примирие", заяви капитан Тим Хокинс, говорител на американските военноморски сили.

Съобщението идва на фона на нарастващо напрежение около Ормузкия проток - един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол.

Източник: БТА
  • "Хизбула" обяви нови атаки срещу Израел

Междувременно ливанската шиитска групировка "Хизбула" заяви, че е извършила серия от атаки срещу израелски военни цели в северната част на Израел.

Според организацията ударите са били "отговор на нарушаването на примирието" от страна на Израел, след като по-рано израелските власти обявиха намерение да засилят операциите си в Ливан.

В поредица от съобщения "Хизбула" посочи, че е атакувала с дронове казармата в Шомера, както и две други военни бази в северни израелски населени места. Удар е бил нанесен и срещу военен пост в Мисгав Ам.

Израелската армия от своя страна съобщи, че военновъздушните сили са нанесли удари по обекти на "Хизбула" в долината Бекаа в Ливан.

Новата размяна на удари идва въпреки примирието, договорено през април с посредничеството на САЩ. Американски представител заяви, че "Хизбула" е пренебрегнала призивите за спиране на огъня.

Ескалацията се случва и само дни преди планирана среща между израелски и ливански представители в Пентагона, посветена на спазването на примирието.

Източник: БТА
  • "Хюман райтс уоч" обвини ОАЕ за участие във войната в Судан

На фона на напрежението в региона правозащитната организация "Хюман райтс уоч" отправи тежки обвинения срещу Обединените арабски емирства, свързани с продължаващата война в Судан.

В публикуван доклад организацията твърди, че ОАЕ са обучавали и изпращали колумбийски наемници да се сражават на страната на паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП).

Според доклада стотици колумбийци са преминали подготовка във военни бази в района на Дафра и в Абу Даби, преди да бъдат изпратени в Судан. Един от интервюираните наемници твърди, че е обучавал бойци на СБП в лагери край Няла в Южен Дарфур, където сред новобранците е имало и деца.

ОАЕ категорично отхвърлиха обвиненията, като заявиха, че не позволяват територията им да бъде използвана за набиране или обучение на чуждестранни бойци.

Въпреки това международни разследвания и експерти на ООН вече са съобщавали за предполагаема финансова и военна подкрепа от страна на ОАЕ към СБП - групировка, произлязла от милициите "Джанджавид", обвинявани за масови зверства в Дарфур.

Според "Хюман райтс уоч" колумбийски наемници са участвали в боеве в Хартум, Омдурман, Дарфур и Кордофан, включително в операции с дронове и бронирана техника.

Организацията твърди още, че е проверила видеозаписи, показващи вероятно колумбийски бойци, участващи в превземането на Ел Фашер през октомври - операция, която експерти на ООН определят като носеща "признаци на геноцид".

По данни на неправителствената организация АКЛЕД най-малко 59 000 души са загинали от началото на конфликта в Судан, като реалният брой вероятно е значително по-висок.

Източник: БТА    
Напрежение Близък изток Експлозии в Иран Ормузки проток САЩ удари Иран Израел и Хизбула Война в Судан Обединени арабски емирства Колумбийски наемници Нарушено примирие Права на човека
