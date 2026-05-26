Издирват петгодишно дете в Кюстендилско

О т снощи доброволци и полиция издирват изчезнало в черешови масиви на с. Соволяно, община Кюстендил, петгодишно дете. То е било видяно последно в района на черешарниците на с. Скриняно, каза кметът на Кюстендил Огнян Атанасов и призова всеки, който има възможност, да се включи в издирването.

Момчето е в неизвестност от 18:30 часа в понеделник, когато заедно със семейството си е било в техен черешарник в селото. Бащата е косил тревата, а майката и сестричката на изчезналото момче са били заедно, разказа кметът на Кюстендил.

Акцията по издирването продължи цяла нощ и не е прекъсвана, каза Атанасов. За участие в акцията призова и кметът на съседното село Соволяно Пламен Илиев.