Приеха Закона за чистотата на атмосферния въздух

П арламентът прие на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, предложени от Министерския съвет.

Със законопроекта се премахва необходимостта гражданите и бизнесът да представят на хартиен носител документи, които могат да бъдат проверени в публични регистри, вкл. платежни документи при електронно плащане. Предвидено е и разширяване правомощията на контролните органи и въвеждане на санкции, каквито до момента е нямало в закона, се казва в доклада на комисията по околна среда.

Депутатите приеха още директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) да утвърждава плана за управление на разтворителите съгласно наредба или да издава мотивиран писмен отказ за утвърждаване на плана за управление на разтворителите в срок до 31 май на текущата година.

При проектиране, изграждане и експлоатация на обекти с източници на емисии, министърът на околната среда и водите, директорите на РИОСВ и оправомощени от тях длъжностни лица при упражняване на контрола могат да разпоредят изземване на продукта.

Доставчиците на услуги на информационното общество трябва да съдействат за отстраняване или, когато това е невъзможно, за ограничаване на рисковете, свързани с продукт, който се предлага или е бил предлаган за продажба онлайн чрез техните услуги, прие парламентът.

При упражняването на контрола за спазване изискванията на наредбите, длъжностните лица имат право на свободен достъп до проверяваните обекти, да налагат глоби и имуществени санкции на лицата/икономическите оператори, които не спазват изискванията. При констатирано по време на осъществяването на надзора на пазара несъответствие на продуктите от обхвата на наредбата, длъжностните лица изискват от съответния икономически оператор възстановяване на общия размер на разходите за техните дейности, съгласно регламент на ЕС. Длъжностните лица от своя страна са длъжни да не разгласяват информация, която представлява производствена или търговска тайна, станала им известна при или по повод упражняване на контрола.

При неизпълнение на задължително предписание или при повторно нарушение твърдите горива - предмет на нарушението, независимо чия собственост са, се отнемат в полза на държавата. Отнетите твърди горива могат да бъдат предоставени безвъзмездно или предадени за унищожаване.

Лице или икономически оператор, който не представи в срок документи, технически спецификации, данни или информация съгласно изискванията на наредбата, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., реши парламентът.

Органите на Министерството на вътрешните работи, общините и кметствата са длъжни да оказват необходимата помощ и съдействие на органите при или по повод изпълнение на служебните им задължения съгласно този закон.

Програмите за качеството на въздуха могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), записаха депутатите. Съдът разглежда жалбата, произнася се с решение и го обявява в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото. Производството по жалбата приключва в 6-месечен срок от подаването й.

Отхвърлено бе предложението на Татяна Султанова от „Продължаваме промяната-демократична България“ членовете на засегнатата общественост да могат да обжалват решението по приемане на общинска или национална програма, свързани с качеството на атмосферния въздух, в едномесечен срок от оповестяването по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Зам.-министърът на околната среда Ренета Колева подчерта, че темата за чистотата на атмосферния въздух засяга всички граждани, качеството на живот, бъдещето на нашите деца. Националната програма за качеството на атмосферния въздух е приета с решение на Министерския съвет от 7 юни 2019 г . и е за четири години, отбеляза тя. По думите й приравняването на общинските и националната програми в общ административен акт няма да подобри качеството на въздуха. Години наред се предприемат редица мерки, които в последно време показаха тенденция за подобряване качеството на въздуха, коментира зам.-министърът. ЕК се произнесе, че мерките са дали съответния резултат, добави Ренета Колева. По думите й това не означава, че компетентните органи ще спрат да работят, но приемането на този законопроект е важно, за да се предвидят нови изисквания по отношението на пазара.

В законопроекта е предложен текст, който препраща към общите правила на административнопроцесионалната норма, не е необходимо да се въвежда конкретен текст за реда за оспорване, отговори зам.-министърът на недоволството на ПП-ДБ от отхвърленото им предложение във връзка с обжалване на програмите. Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които пряко ги засят, освен ако специален закон не изключва обжалването по съдебен ред, подчерта Колева. Като изтъкна, че в законодателството ни за чистота на въздуха липсват текстове, които забраняват обжалването на програмите, чиято цел е годишно намаляване броя на завишеното замърсяване. Чрез тези програми се разписват конкретни мерки за качеството на въздуха, в предложения текст е заложена нова алинея която гласи, че програмите могат да бъдат обжалвани по реда на АПК, подчерта зам.-министърът.

Председателят на комисията по околна среда Младен Шишков (ГЕРБ-СДС) увери, че процедурата изцяло отговаря на европейските изисквания. Цели се да се даде яснота за начина, по който да бъдат обжалвани въпросните програми, ние не го ограничаваме – обжалването е по реда на АПК и според Конституцията, изтъкна той. Промените засягат качеството на въздуха по отношение на фините прахови частици, не се отнасят за тецовете в общия случай, поясни депутатът.

Татяна Султанова от „Продължаване промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) цитира данни, според които у нас се отчитат 157 преждевременни смъртни случаи на 100 000 души по данни на СЗО, докато в Европа те са 57 на 100 000 души. На фона на тези данни законопроектите на правителство не са воля за истинска промяна и политики в интерес на хората, а страх от наказателни процедури, смята депутатът. Султанова посочи, че срещу България има най-много повдигнати процедури от ЕК. Налаганите глоби на ТЕЦ "Бобов дол" са ниски и падат в съда, за държавните органи това е нормално, затова трябва да имаме реална възможност ние да защитим правата си, защото очевидно държавата не може, аргументира предложението на ПП-ДБ за обжалване депутатът.

„Давате дефиниция на „засегната общественост“ или е вероятно да бъде засегната от процедурите по одобряване на плановете и, вместо да има положителен ефект от плановете, ще блокираме работата и ще увеличим замърсяването с фини прахови частици“, отговори ѝ Младен Шишков.

Александър Симидчиев ( ПП-ДБ) призова колегите са да не се делят политически по темата за чистотата на въздуха. Около 11 хиляди са смъртните случаи на годишна база у нас, проблемът е реален, посочи той.

Според Биляна Иванова от „БСП-Обединена левица“ тези, които се опитват да политизират проблема, не са от управляващото мнозинство. Лицето, което обжалва, трябва да докаже правен интерес, вие предлагате да спестите обжалването на организации като кажат, че са зелено НПО, което се занимава с борбата срещу замърсения въздух, посочи тя.

Иван Белчев (ПП-ДБ) заяви, че програмата, направена от общината в Русе през 2021 г., не дава резултат и това е моментът тя да бъде обжалвана, защото не работи и трябва да се промени.

За Русе трябва да се обединяваме, а не да търсим разединение, отговори му Георги Кръстев от ГЕРБ-СДС. Според мен в повечето пъти търсите да покажете кой е виновен и винаги сме ние от ГЕРБ, а не търсите път към нас, за да минат добрите ви предложения, добави той.

Красимира Катинчарова от „Величие“ изрази опасението на политическата сила от утежняване на бюрократичните процедури, дори когато са съгласувани с ЕК. Според партията доказателство за това е, че се разширява бюрократичният контрол и правомощията на местната власт за прилагане на нови европейски регламенти, като задължава МВР и кметствата да съдействат за възстановяване на разходи от нарушителите. Местните общински структури са партийно послушни и прилагат правото избирателно, добави още Катинчарова. Въвежда се възможност за обжалване на програмите за качество на въздуха и едномесечен срок за произнасяне на съда, а по АПК срокът е 3 месеца, продължи още депутатът. От „Величие“ се опасяват и, че не е предвиден граждански контрол.