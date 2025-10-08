България

Ще дишаме ли по-чист въздух в България? Националната система за мониторинг се модернизира

С нови автоматични станции и мобилно приложение информацията за качеството на въздуха ще се предоставя в реално време на гражданите, властите и научната общност

8 октомври 2025, 14:01
Ще дишаме ли по-чист въздух в България? Националната система за мониторинг се модернизира
Източник: Vesti.bg/Георги Димитров

Н ационалната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (НСМКАВ) ще бъде изцяло обновена, съобщава Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) на интернет страницата си.

Предвижда се информацията за качеството на въздуха да се предоставя още на ранен етап за широката общественост, местните власти, научната общност, неправителствените организации, лицата, вземащи решения, и всички заинтересовани страни. Ще бъдат изградени функционалности за почасово отчитане на всички налични актуални измервания за ключови замърсители и предоставяне на информацията на гражданите с индекс за качество на въздуха, каквито са изискванията на новата европейска директива за качеството на атмосферния въздух, посочват още ИАОС.

Предвижда се реалната замяна на старите автоматични станции за качество на въздуха с нови, доставка и инсталиране на нови, напълно оборудвани станции за автоматично предаване на данни в реално време и на индивидуални автоматични устройства за мониторинг в някои от съществуващите автоматични измервателни станции. Ще бъде разработена и интегрирана информационна система, както и лесно за ползване мобилно приложение за оценка на риска от замърсяване на въздуха, което ще предоставя данни в реално време за обществеността, властите и неправителствените организации.

Обновяването на системата ще стане по мярка за подкрепа „Подобряване на качеството на въздуха чрез модернизирана и призната национална система за измерване на качеството на въздуха и научни партньорства“ (MODAIRN) по тематична цел „Опазване на околната среда и климата" на Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Осигуреният бюджет е 15 млн. швейцарски франка и ще се изпълнява до края на 2029 г., отбелязват още от ИАОС.

Началото на изпълнението на проекта ще започне с анализ, който да определи техническото състояние на станциите, включени в Националната система за мониторинг на качеството на въздуха, за да се провери необходимостта от обновяване и допълнително оборудване.

България успешно изпълни ангажимента си за 2025 г. към Европейската комисия за докладване за качеството на атмосферния въздух, съобщава също ИАОС. Съгласно Решение на Европейската комисия държавите членки трябва да направят това в срок до 30 септември.

Оценката на качеството на атмосферния въздух (КАВ) се извършва по райони за оценка и управление на КАВ. Страната е разделена на шест района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) – Агломерация Столична, Агломерация Пловдив, Агломерация Варна, Северен/Дунавски, Югозападен и Югоизточен район. Анализът на данните също се извършва по райони, като се отчита спецификата на всяко населено място, в което се извършва мониторинг.

През юни т.г. бяха подписани 7-то и 8-то споразумение от Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че швейцарската помощ ще предостави възможност на България за закупуване на най-модерно оборудване за измерването на качеството на въздуха и на данните, които страната обменя с европейската система за мониторинг на въздуха.

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Качество на атмосферния въздух НСМКАВ ИАОС Мониторинг на въздуха Модернизация Мобилно приложение Измервателни станции Данни в реално време Швейцарско-българска програма Замърсители
Всичко от днес

