Японски деликатес взе жертва, 140 души са получили хранително натравяне

З миорка на скара, популярен летен деликатес в Япония, причини хранително натравяне на 140 души. Един човек е починал.

Шинджи Канеко, управителят на магазин „Кейкю“ в Йокохама - на около час път от Токио - се извини за случилото се. Преди седмица клиентите на магазина са си купили кутии за обяд със змиорка, а впоследствие получили гадене и диария.

Lunchbox Grilled Eel In Japan Leaves 1 Dead, 140 Sick With Food Poisoning https://t.co/AOeF6bkjD7 Via @SCMPNews

Една от клиентките - жена на около 90 години - почина, каза Канеко, като се поклони дълбоко и поднесе "най-искрените си съболезнования".

Продуктите са включвали змиорка, приготвена в традиционния стил „кабаяки“: набучена на шиш, изпечена на скара и залята със сладка, лепкава смес от соев сос и оризово вино мирин.

Над 300 руснаци в болница заради отравяне с... боб

Змиорката се консумира в цял свят, но е особено популярна в Азия, а останките, открити в японски гробници, показват, че тя се консумира на архипелага от хиляди години.

Проучване на здравните служители откри в продуктите вид бактерия, наречена златист стафилокок, съобщиха от универсалния магазин "Кейкю".

Woman dies after eating grilled eel in Japan, about 130 others get food poisoning https://t.co/HAI9mQXQld pic.twitter.com/ZWiYiYjCuA