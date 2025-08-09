Пожар в Харманли, пламна гробище за автомобили

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

П ожар пламна във вилната зона в Харманли. Пламъците тръгнаха от гробище за бракувани автомобили, но заради силния вятър огънят стигна до част от вилната зона на града, предаде NOVA.

Благодарение на бързата намеса на пожарните служби, пламъците вече са овладени и няма опасност за жителите на града. Вследствие на пожара са изгорели няколко дворни места и стопански постройки във вилната зона.

Затвориха част от АМ "Марица" заради пожара в Сакар

Пламъците са се разгорели около 16:00 часа. Според собственика на терена горенето е преминало бързо, защото в колите не е имало маслото или гориво.

Към момента са изгорели 150 бракувани автомобила.

Община Харманли обяви частично бедствено положение

На терен работиха осем противопожарни екипа, а на помощ им се притекоха и хора от района.