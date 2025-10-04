Гуцанов: Санкциите в резултат на засилените проверки срещу сивия сектор са за около 10 млн. лв.

Н аложените санкции, в резултат на кампанията за засилени проверки срещу сивия сектор, са вече за около 10 милиона лева, каза във Варна министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Сивата икономика е нараснала рязко по времето на ГЕРБ

Той подчерта, че приходите от платени данъци в бюджета през тази година са нараснали, но не се ангажира с точна сума на увеличението, като посочи, че се очаква да бъде оповестена официално. Това показва, че хората са започнали да гледат по-сериозно на плащането на осигуровки и данъци, и тези засилени проверки срещу сивия сектор наистина са дали резултат, смята министърът.

Борислав Гуцанов коментира и възможността за връщането на прогресивното данъчно облагане у нас и евентуално спиране на растежа на доходите, като каза, че според него възможните пътища са два. Единият е "затягане на коланите", посочи министърът и уточни, че не е негов привърженик. Другият път, който той подкрепя, е стимулиране на икономиката, на инвестициите и справяне със сивата икономика.

Дянков: Сивият сектор не е 10-20, а 90%

Министърът припомни, че през тази година в страната бяха закрити 12 нелегални дома за възрастни хора. От тях бяха изведени 400 души, които вече са настанени на други места. Гуцанов каза също, че до средата на 2026 г. ще бъде направен ремонт на всичките 81 дома в България. Паралелно с това тече и кампанията за изграждане на нови в партньорство с местните власти. По думите на министъра такъв ще има и в една от общините във Варненска област.