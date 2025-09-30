България

Министър Гуцанов посрещна на летище "Васил Левски" параолимпиеца Ружди Ружди

На шампионата в Делхи, Индия, Ружди спечели титлата в тласкането на гюле с нов световен рекорд от 12.94 м

Обновена преди 1 час / 30 септември 2025, 06:44
"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с първи думи на родна земя
М инистърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов днес посрещна на летище "Васил Левски" световния шампион от първенството по лека атлетика за параолимпийци Ружди Ружди. 

„Радвам се, че отново съм у дома, тази година беше наистина успешна за мен – успях да направя световен рекорд. От много време се надявах на такъв резултат, това беше мечтата ми”, каза шампионът.

Той посочи, че успехът му се дължи на силна мотивация, труд и вяра в уменията му. Затруднило го е топва, че състезанието се е провело сутринта, а климатът е бил много топъл.

На шампионата в Делхи, Индия, Ружди спечели титлата в тласкането на гюле с нов световен рекорд от 12.94 м, което е с 26 см повече от предишния му, постигнат на Световното първенство в Париж през 2023 г. За българския параолимпиец това е шеста световна титла. Той два пъти е бил и параолимпийски шампион – от Игрите в Рио де Жанейро през 2016 г. и през 2024 г. в Париж, а през 2021 г. става втори в Токио. Ружди има и шест европейски титли, отбелязват от Министерството на труда и социалното министерство. 

Повод за гордост! Ружди Ружди спечели шестата си световна титла 🥇

Политиката, насочена към интеграцията и социализацията на хората с увреждания, включително чрез спорт, е приоритет за министър Гуцанов, подчертават от социалното министерство. Оттам добавят, че постиженията на параолимпийците са ценни за страната ни и са доказателство, че хората с увреждания имат своите способности, с които могат да бъдат полезни на себе си и на обществото и трябва да бъдат подкрепяни за тяхното развитие, а успехите им популяризирани.

Българският отбор се прибира от Световното първенство за параолимпийци в Делхи, Индия, в 14.45 ч. на с полет от Истанбул, на терминал 2.

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Ружди Ружди Параолимпийци Тласкане на гюле Световен шампион Борислав Гуцанов Министър на труда и социалната политика Социална интеграция Световен рекорд Летище Васил Левски Делхи Индия
