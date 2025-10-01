Свят

Гуцанов: Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава

В България средната продължителност на живота е една от най-ниските

1 октомври 2025, 16:53
Гуцанов: Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава
Източник: БТА

В ъзрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) няма да предложи повишаване. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на блиц контрола в ресорната парламентарна комисия. По думите му не трябва да се предприема промяна до 2037 г., за когато е предвидено възрастта за пенсиониране да достигне 65 г. Министърът отговори на въпрос за изработването на Пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система. 

В България средната продължителност на живота е една от най-ниските – около 70 г. за мъжете, около 72 г. за жените, отбеляза министърът.

Социалният министър предлага майчинските през втората година да станат 1100 лева

Относно дали да бъдат повишавани вноските, в момента считаме, че на този етап те не трябва да бъдат увеличавани – нито за първи стълб, нито за втория, коментира Гуцанов. Считаме, че могат да се обмислят определени виждания като увеличение на размера на максимално осигурителния доход, който в момента е 4130 лв, заяви министърът. Дали ще бъде на ниво 4430 лв. за 2026 г. или малко повече, нека Министерството на финансите да предложи, когато направи разчетите, каза той. Заедно с това - или да отпадне, или да бъде увеличена максималната пенсия, добави още Гуцанов. 

Нашето виждане е, че Ковид добавките трябва да отпаднат за бъдещите пенсионери, когато влезе Пътната карта в действие, информира също социалният министър. "Завареното положение остава такова, каквото е - да не бъдат намалени", подчерта той. 

Според министъра борбата със сивата икономика е възможност за увеличение с постъпления пенсионната система и данъчна система. 

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Гуцанов пенсиониране
