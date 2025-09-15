България

Гръмотевици и валежи: Какво време ни очаква днес

Максималните температури ще са между 22° и 27°, в София - около 23°

15 септември 2025, 06:30
Над 716 000 ученици прекрачват училищния праг

Румен Христов: Очаква ни тежък политически сезон

Как един откраднат касов апарат може да те направи престъпник пред очите на държавата

Димитър Стоянов призна: Политически проект на президента Румен Радев е възможен

Борисов: Какво предлагат ПП-ДБ? Да се прегърнат с

Желязков: Докато кабинетът се ползва с доверието на избирателите си, ще продължава да работи

Здравният министър: Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 г.

Официално: Пуснаха в експлоатация цялата АМ

Д нес до обяд и над Централна България облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има валежи и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в планинските райони, има условия и за градушки. Следобед облачността ще се разкъсва и намалява и над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в Източна България, ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. Минималните температури ще са между 12° и 16°, в София - около 12°. Максималните температури ще са между 22° и 27°, в София - около 23°.
  
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е умерен от изток-североизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 26°-27°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
  
Сутринта над масивите от Западна България, а до обяд и над района на Централен Балкан облачността  ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.
    
Във вторник - 16 септември, ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони ще има ниска слоеста облачност, а в отделни котловини ще е с намалена видимост. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от североизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 24° и 29°, а минималните ще са между 9° и 14°. В сряда, под влияние на ново атмосферно смущение, облачността временно ще се увеличи и на изолирани места в северните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът от северозапад временно ще се усили, в Дунавската равнина ще е умерен. 

Източник: БТА/НИМХ    
