България

Гръмотевици и дъжд: Оранжев и жълт код за силни валежи в неделя

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София – около 14°

26 октомври 2025, 07:00
8-годишно дете падна от скала на Седемте рилски езера

8-годишно дете падна от скала на Седемте рилски езера
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия
Борисов: Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам животински страх

Борисов: Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам животински страх
Внимание: От тази нощ минаваме към зимно часово време - върнете стрелките с час назад!

Внимание: От тази нощ минаваме към зимно часово време - върнете стрелките с час назад!
ГЕРБ-СДС оттегля

ГЕРБ-СДС оттегля "такса водомер"
Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

В неделя над цялата страна ще бъде облачно. На много места в западните и централните райони ще има валежи от дъжд, на места в Западна България – интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната. Ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад, на места на север от планините – и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София – около 14°. 

Оранжев код за значителни валежи е обявен в няколко области в България - Перник, София-област, част от Монтана, Кюстендил и София-град.

Жълт код е в сила за Враца, Плевен, Ловеч, част от Монтана и Видин, Благоевград, Пазарджик и София област.

Атмосферното налягане се понижава и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца.

Над Черноморието

ще има значителна облачност. На отделни места ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините

ще бъде облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Главно в масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, а в местата над 1800-2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 6°.

През нощта срещу понеделник

вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува сравнително студен въздух. Валежите ще продължат, ще обхванат цялата страна, а в отделни райони в Южна България временно ще са интензивни и значителни по количество. Все пак, през втората половина на деня в понеделник валежите от северозапад бързо ще спрат, а облачността ще се разкъса. Температурите ще бъдат в широки граници и с малък дневен ход, от 9°-10° в северозападните до 19°-20° в югоизточните райони.

Във вторник

ще остане ветровито, с променлива, по-често значителна облачност. На места от запад на изток отново ще превали. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 13° и 18°.

Източник: НИМХ    
времето прогноза октомври
Последвайте ни
Гръмотевици и дъжд: Оранжев и жълт код за силни валежи в неделя

Гръмотевици и дъжд: Оранжев и жълт код за силни валежи в неделя

Жена остави ChatGPT да реши къде ще живее

Жена остави ChatGPT да реши къде ще живее

Ограничения за старите коли в София: Как жителите да получат достъп до ринговете

Ограничения за старите коли в София: Как жителите да получат достъп до ринговете

Връщаме времето с час назад, но в Космоса всяка микросекунда има значение

Връщаме времето с час назад, но в Космоса всяка микросекунда има значение

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

pariteni.bg
10 от най-популярните средни породи кучета

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 1 ден
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 1 ден
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 1 ден
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 21 часа

Виц на деня

Мързелът не е грях - това е енергоспестяващ режим.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Млечните продукти в Гърция поскъпват

Свят Преди 11 минути

Епидемия с шарка при овцете вдига цените

Почина актрисата от „Ласи“ и „Изгубени в космоса“ Джун Локхарт

Почина актрисата от „Ласи“ и „Изгубени в космоса“ Джун Локхарт

Свят Преди 9 часа

Актрисата почина на 100-годишна възраст

Раду с победа и място в “Игри на волята” All Stars

Раду с победа и място в “Игри на волята” All Stars

Любопитно Преди 10 часа

Лечителите получиха безценни хранителни продукти

Японски турист загина при падане от Пантеона в Рим

Японски турист загина при падане от Пантеона в Рим

Свят Преди 11 часа

Мъжът е бил на посещение в Рим заедно с дъщеря си

28-годишен ловец пострада тежко край Велинград

28-годишен ловец пострада тежко край Велинград

България Преди 11 часа

Мъжът се е подхлъзнал и е пропаднал на близо 20 метра дълбочина в скалисто дере

Близка приятелка на Елизабет Тейлър разкри кой от седемте ѝ съпрузи бил най-добър в леглото

Близка приятелка на Елизабет Тейлър разкри кой от седемте ѝ съпрузи бил най-добър в леглото

Любопитно Преди 11 часа

„През цялото време говорехме за секс“, разказва 82-годишната модна дизайнерка Вики Тийл

Инцидент в София: Кола блъсна дете, пресичащо неправилно

Инцидент в София: Кола блъсна дете, пресичащо неправилно

България Преди 12 часа

Катастрофата е станала на бул. "Ботевградско шосе"

Двама съквартиранти ще напуснат Къщата на Big Brother тази вечер

Двама съквартиранти ще напуснат Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 12 часа

Гледайте лайв студиото от 21:00 ч. само по NOVA

Двоен удар: Как Тръмп накара Путин да нервничи

Двоен удар: Как Тръмп накара Путин да нервничи

Свят Преди 13 часа

Владимир Путин отдавна не е изглеждал толкова безпомощен

<p>&bdquo;Не съм приключила&ldquo;: Камала Харис обмисля нова кандидатура за президент</p>

„Не съм приключила“: Камала Харис обмисля нова кандидатура за Белия дом през 2028 г.

Свят Преди 13 часа

Харис отправи остри критики към бившия си съперник, наричайки Тръмп „тиранин“

Одри Екърт е новата "Мис САЩ" 2025, вижте я

Одри Екърт е новата "Мис САЩ" 2025, вижте я

Любопитно Преди 13 часа

22-годишната защитничка на дигиталната безопасност надделя над 50 други участнички

Зашеметяващо откритие край Рим: Древен басейн разкрива тайните на Габии

Зашеметяващо откритие край Рим: Древен басейн разкрива тайните на Габии

Любопитно Преди 14 часа

Габии е бил могъщ съсед на Рим, населяван още в ранната желязна епоха

Коя е Катрин Конъли, новият президент на Ирландия?

Коя е Катрин Конъли, новият президент на Ирландия?

Свят Преди 15 часа

Независимата лявонастроена Катрин Конъли е на път да стане новият президент на Ирландия

Отстраниха служител на "Автомобилна администрация" - Пловдив след положителен тест за наркотици

Отстраниха служител на "Автомобилна администрация" - Пловдив след положителен тест за наркотици

България Преди 15 часа

При извършване на маневра на заден ход служителят е бутнал единия от двама, движещи се заедно пешеходци

Британската полиция издирва опасен секс престъпник, пуснат погрешка

Британската полиция издирва опасен секс престъпник, пуснат погрешка

Свят Преди 16 часа

Киър Стармър заяви, че е „потресен“ от „напълно неприемливата“ грешка, при която Хадуш Кебату беше освободен, вместо да бъде изпратен в център за задържане на мигранти

Колумбийският президент нарече Тръмп "бандит", обвини САЩ в лъжа за кокаина

Колумбийският президент нарече Тръмп "бандит", обвини САЩ в лъжа за кокаина

Свят Преди 16 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Колумбия и Мексико са изцяло под контрола на наркокартелите

Всичко от днес

От мрежата

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 26 октомври, неделя

Edna.bg

Гофрети с крема сирене и хуск

Edna.bg

Безидеен и слаб Ливърпул бе жестоко ужилен от "пчеличките" Брентфорд

Gong.bg

Веласкес: Боли ме сърцето, в първенството не участват само два отбора

Gong.bg

Непристъпната Северна Корея отвътре: Говори екскурзовод, посетил страната над 30 пъти (ВИДЕО)

Nova.bg

Проливни валежи в следващите 48 часа

Nova.bg