България

Виетнам отменя визовия режим за граждани от 12 държави, включително България

Безвизовият режим за престой във Виетнам е с цел туризъм до 45 дни

11 август 2025, 16:26
Тетевен въведе режим на водата заради засушаване

Тетевен въведе режим на водата заради засушаване
9-годишно дете пострада при падане от тротинетка в Сливенско

9-годишно дете пострада при падане от тротинетка в Сливенско
Проучване: 74% от жертвите на домашно насилие смятат, че държавните институции си затварят очите пред тормоза

Проучване: 74% от жертвите на домашно насилие смятат, че държавните институции си затварят очите пред тормоза
Пожарът в района на Илинденци е разширил фронта си

Пожарът в района на Илинденци е разширил фронта си
Задържаха в ареста мъжа, опитал да открадне 114 хил. лева от жена в

Задържаха в ареста мъжа, опитал да открадне 114 хил. лева от жена в "Дианабад"
Срещата между Тръмп и Путин в Аляска: Ще плати ли Европа цената за сигурността

Срещата между Тръмп и Путин в Аляска: Ще плати ли Европа цената за сигурността

"Лукойл" продава рафинерията в Бургас на Азербайджан?
Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк

Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк

Б езвизов режим за престой във Виетнам с цел туризъм до 45 дни ще бъде въведен за гражданите на 12 държави, сред които България, без значение от вида паспорт, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Съгласно държавно решение, прието на 8 август, ще бъдат предоставени визови облекчения за гражданите на България, Белгия, Хърватия, Чехия, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Швейцария. Решението ще бъде в сила от 15 август 2025 г. до 14 август 2028 г. в рамките на програмата за насърчаване и развитие на туризма във Виетнам.

Считано от 15 август 2025 г., предходно решение от 15 януари 2025 г. за освобождаване от визи за граждани на Полша, Чехия и Швейцария ще стане невалидно.

На 8 август виетнамското правителство също така прие решение за отмяна на визите за ограничен срок за чуждестранни граждани от специално определени категории, чието присъствие е смятано за благоприятно за социално-икономическото развитие на страната.

Това решение важи за гости, поканени от висши държавни представители, като например генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия, президентът на Виетнам, председателят на Народното събрание, министър-председателят, постоянният член на партийния секретариат, вицепремиерите на Виетнам, парламента и правителството, ръководителите на масови организации, председателят на Върховния народен съд, главният прокурор на Върховната народна прокуратура, главният държавен одитор, министри и хора на еквивалентни длъжности, както и общински ръководители.

В списъка влизат и учени, експерти, университетски преподаватели, главни инженери и висококвалифицирани служители в индустрията за цифрови технологии, инвеститори и ръководители от най-големите световни корпорации, културни, артистични, спортни и туристически фигури с положително обществено влияние, почетни консули на Виетнам в чужбина; и гости на определени изследователски институти, университети и големи предприятия, одобрени от министерства, агенции на министерско ниво, правителствени агенции и правителството.

По решение на министъра на обществената сигурност в списъка може да бъдат включени и други хора, смятани за отговарящи на условията за специално безвизово влизане по дипломатически или социално-икономически причини, по решение на министъра на обществената сигурност.

Златния хотел във Виетнам. Цената за нощ е $250
16 снимки
Златния хотел Виетнам
Златния хотел Виетнам
Златния хотел Виетнам
Златния хотел Виетнам
Източник: БТА, Денис Киров    
Безвизов режим Виетнам Туризъм България Визови облекчения Пътуване Срок на престой Държавна политика Международни пътувания Развитие на туризма
Последвайте ни

По темата

Бебе с черепно-мозъчна травма е транспортирано с въздушна линейка от Монтана към „Пирогов“

Бебе с черепно-мозъчна травма е транспортирано с въздушна линейка от Монтана към „Пирогов“

Редки снимки от тайната сватба на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Редки снимки от тайната сватба на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Макрон: Израелският план за Газа е надвиснало бедствие

Макрон: Израелският план за Газа е надвиснало бедствие

"Бъди по-внимателна": Малума спря концерт, за да се скара на майка с бебе

Обсъждат нова линия на бедност

Обсъждат нова линия на бедност

pariteni.bg
След шест година на пазара: Audi RS6 Avant с рекордни поръчки

След шест година на пазара: Audi RS6 Avant с рекордни поръчки

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 2 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 2 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 2 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 2 дни

Виц на деня

Майка и дъщеря са в кухнята. Дъщерята: - Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? Майката: - През целия ти живот... Но през това време,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След силното земетресение: Задържаха мъж за трагедията със срутената сграда в Турция

След силното земетресение: Задържаха мъж за трагедията със срутената сграда в Турция

Свят Преди 49 минути

В разследващия екип са били включени строителен инженер, архитект и геофизик

Снимката е илюстративна

Внимавайте за тези 5 симптома на „силно инвазивен“ мозъчен рак - пациентите обикновено оцеляват само 15 месеца

Свят Преди 57 минути

Ранните симптоми и новите терапии, които дават надежда на пациенти с агресивния мозъчен тумор глиобластом

<p>Зеленски търси място на масата за преговори с Тръмп и Путин</p>

Reuters: Зеленски търси място на масата за преговори с Тръмп и Путин

Свят Преди 1 час

Киев се опасява, че срещата може да се проведе без участието на Украйна и резултатите от нея биха могли да застрашат националните интереси на страната

<p>Adidas и дизайнерът Уили Чавария се извиниха на Мексико</p>

Скандал за плагиатство: Adidas и дизайнерът Уили Чавария се извиниха на Мексико

Свят Преди 1 час

Adidas вече е установил контакт с представители на Оахака, за да обсъдят „компенсиране на хората, чиито идеи са били присвоени“

<p>Да не се сключва мирно споразумение на срещата Тръмп - Путин без съгласието на Киев</p>

Германия: Да не се сключва мирно споразумение на срещата Тръмп - Путин без съгласието на Киев

Свят Преди 1 час

Разговорите между двамата лидери "може да имат много, много важно значение за по-нататъшния ход на тази ужасна война"

Пиян пилот се съблече гол в хотел преди полет за Лондон

Пиян пилот се съблече гол в хотел преди полет за Лондон

Свят Преди 1 час

Той започнал да пие в бар, като сесията продължила до ранните часове на 5 август

.

Историческо! DJ-и от Tomorrowland с участие пред портите на Царевец, организирано от Saké

Любопитно Преди 1 час

На 7-ми септември предстои най-отличаващото се събитие от всички останали

Почина простреляният през юни кандидат за президент на Колумбия

Почина простреляният през юни кандидат за президент на Колумбия

Свят Преди 2 часа

Той прекара два месеца в интензивно отделение и претърпя няколко операции

<p>Путин цели пълен контрол над Донбас</p>

Путин цели пълен контрол над Донбас - план за прекратяване на войната включва териториални отстъпки от Украйна

Свят Преди 2 часа

Планът, представен на специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф - по време на среща в Москва в сряда, предвижда Украйна да отстъпи източния регион Донбас

Арестуваха 21-годишен за нападение с нож в София

Арестуваха 21-годишен за нападение с нож в София

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на 2 август вечерта пред денонощен магазин

Снимката е илюстративна

Двама японски боксьори починаха от мозъчни травми в една и съща боксова гала

Свят Преди 2 часа

Японската боксова комисия обяви, че всички мачове за титли на OPBF ще бъдат намалени от 12 на 10 рунда

След катастрофата на пътя Асеновград – Смолян: Жена е загинала, а трима са с опасност за живота

След катастрофата на пътя Асеновград – Смолян: Жена е загинала, а трима са с опасност за живота

България Преди 2 часа

По предварителна информация лек автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в друга кола

Жан-Клод Ван Дам е претърпял операция на гърба

Жан-Клод Ван Дам е претърпял операция на гърба

Любопитно Преди 2 часа

Актьорът е бил приет в болница близо до Монпелие, където е претърпял операция на гърба на 9 август

Ще строят параклис на Седемте рилски езера, екоактивисти са против

Ще строят параклис на Седемте рилски езера, екоактивисти са против

България Преди 3 часа

Идеята за това е от поне 40 години, вече се предприемат и съответните процедури

Играта в “Игри на волята” се променя - от 8 септември по NOVA

Играта в “Игри на волята” се променя - от 8 септември по NOVA

Любопитно Преди 3 часа

Водещите Ралица Паскалева и Павел Николов ще посрещнат четири племена на Арената

<p><strong>&quot;Те трябва да се изнесат, ВЕДНАГА&quot;:</strong> Тръмп не иска бездомни във Вашингтон</p>

Тръмп иска да изгони бездомните от Вашингтон, обеща да ги изпрати „далеч“

Свят Преди 3 часа

„Бездомните трябва да се изнесат, ВЕДНАГА. Ще ви дадем места, където да отседнете, но ДАЛЕЧ от столицата“, заяви президентът на САЩ

Всичко от днес

От мрежата

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Вижте имението на Анджелина Джоли, което тя ще продаде за 24 млн. долара (СНИМКИ)

Edna.bg

Официално: Ето какво е състоянието на Фил Колинс

Edna.bg

ЦСКА праща Чорбаджийски в отбор от efbet Лига

Gong.bg

Томова се изкачи с две позиции, но остана извън топ 100

Gong.bg

Предлагат електронната винетка да важи 24 часа

Nova.bg

Мъж опита да задигне бус със стока от софийското летище (СНИМКИ)

Nova.bg