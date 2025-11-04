България

Голяма авария остави Асеновград без вода

Работата на екипите на ВиК продължава, но няма прогноза кога ще бъде пусната водата

4 ноември 2025, 23:07
Източник: БТА

Г оляма авария остави Асеновград без вода във вторник. В продължение на деня екипи на ВиК отстраняваха  повредата в помпена станция "Лаково". Но след обработката на първоначалната авария в непосредствена близост възникна нова, съобщиха пред NOVA от пресцентъра на общината.

Работата на екипите на ВиК продължава, но няма прогноза кога ще бъде пусната водата, уточниха от кметската администрация. 

Припомняме, че две аварии на довеждащи водопроводи - едната от през нощта, а другата от вторник сутринта оставиха града без питейна вода. Захранващ водопровод до помпена станция „Лаково“ и друг край вилната зона "Параколово" са излезли от строя. 

Аварийните екипи работят за отстраняване на повредите като обещанието беше до края на работния ден във вторник водоподаването да бъде възстановено, но това така и не се случи заради новите пробиви.

В селата около Асеновград водоснабдяването е нормално. 

Източник: NOVA    
