Големият пожар в кв."Хаджи Димитър" в София вече е овладян

Г олям пожар избухна пред около час в столичния квартал „Хаджи Димитър“, предаде репортер на БГНЕС.
Огънят вече е овладян, а пушек не се вижда.
Сигналът за пожара е подаден в 18:18 часа в Оперативния център на Столичната дирекция на пожарната.
На място бяха изпратени няколко пожарни екипа. По-рано над София се издигаха гъсти кълбета дим, а миризмата се усещаше дори в централната част на града.
Четири противопожарни автомобила са на мястото. Полицията спря движението на около 500-600 метра от района на пожара. Всеки живущ в близост трябваше да се легитимира с документ.
При пристигането си огнеборците са установили, че гори изоставено хале, в което са складирани гуми и пластмасови бутилки. По информация на Столичната пожарна е имало опасност огънят да засегне и съседни складове.