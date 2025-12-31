Свят

Китайските сили започнаха да се изтеглят от водите край Тайван

Военните учения, започнати от Пекин тези дни, изглежда "приключиха"

31 декември 2025, 10:52
Китайските сили започнаха да се изтеглят от водите край Тайван
Източник: БТА

К итайските военни кораби и катери на бреговата охрана започнаха да се изтеглят от водите край Тайван, съобщи бреговата охрана на острова. Военните учения, започнати от Пекин тези дни, изглежда "приключиха", допълват оттам, цитирани от Франс прес.

"Военните кораби и плавателните съдове на бреговата охрана се изтеглят, но няколко все още остават близо до 24-тата морска миля (линията, бележеща прилежащите води на Тайван)", каза пред АФП Хсие Чинчин, заместник генерален директор на тайванската брегова охрана. По думите му "ученията очевидно са приключили". 

Тайванската брегова охрана е оставила в района за всеки случай 11 кораба от състава си, тъй като все още не всички съдове на китайската брегова охрана са се изтеглили. "Затова не можем да си позволим да сваляме гарда", каза той.

От Пекин все още не са обявили официално края на маневрите.

В понеделник и вторник Китай организира край бреговете на Тайван големи учения с участието на десетки изтребители, военни кораби и плавателни съдове на бреговата охрана и с бойни стрелби. Целта на маневрите бе отработването на тях на сценарий за блокиране на главните пристанища на острова и атакуване на морски цели.

В Тайпе, където определиха двудневните военни игри като "изключително безразсъдна провокация", посочиха, че ученията не са успели да блокират острова.

Комунистически Китай никога не е управлявал демократичен Тайван, но Пекин разглежда 23-милионния остров като част от територията си и заплаши да използва сила, за да го анексира, отбелязва Франс прес.

До демонстрацията на сила от страна на Китай се стигна след голяма продажба на оръжие на Тайван от страна на САЩ, най-големия гарант за сигурността на острова, и изказване на японския премиер Санае Такаичи, че Токио може да използва военна сила в защита на Тайпе, ако Пекин реши да нападне острова.

Китайските военни учения предизвикаха бурни дипломатически реакции по целия свят.

По-рано днес Япония заяви, че маневрите "повишават напрежението" в Тайванския проток, и изрази безпокойство от действията на Пекин.

Австралийското Министерство на външните работи определи ученията като "дестабилизиращ фактор" и също сподели тревогата си пред китайските официални представители.

Китайско Бюро по въпросите на Тайван обаче нарече военните игри "остро предупреждение към сепаратистките сили в Тайван и външните сили, които се месят".

"Те са необходима и справедлива мярка за защита на националния суверенитет и териториалната цялост на Китай", коментираха на свой ред китайските въоръжени сили.

Ученията бяха организирани и на фона на среща на американския посланик в Китай Дейвид Пардю с колегите си от Австралия, Индия и Япония – четирите страни заедно образуват Четиристранния диалог за сигурност, известен още като КУАД.

"КУАД са сили на доброто, работещи за поддържане на Индо-тихоокеанския регион свободен и отворен и занапред", написа вчера дипломатът в "Екс", а публикацията му бе придружена от обща снимка с колегите му.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
