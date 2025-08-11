Нерегламентиран транспорт на кози установиха в Пловдивско

Задържаха в ареста мъжа, опитал да открадне 114 хил. лева от жена в "Дианабад"

Н ерегламентиран транспорт на дребни преживни животни е установен в Пловдивска област, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Около 16:00 часа днес, на пътя между селата Скутаре и Малък Чардак, е спрян за проверка товарен автомобил, в който се превозвали животни.

(Във видеото: БАБХ и МВР с извънредна проверка в Пловдивско заради шарката по дребните преживни животни)

Предвид въведените временни ограничителни мерки за предотвратяване на разпространението на шарка по овцете и козите на територията на страната, служителите сигнализирали незабавно и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Пловдив. При извършената съвместна проверка в каросерията на превозното средство са установени 60 кози без ушни идентификатори.

След направена справка от страна на ОДБХ-Пловдив на представените от 65-годишния водач и неговия 29-годишен спътник документи е установено, че за конкретните животни не е издавано ветеринарномедицинско свидетелство за транспорт. Констатираните нарушения представляват нерегламентиран транспорт на немаркирани дребни преживни животни с неизвестен произход, заради което на водача е съставен акт.

За случая е уведомена Районна прокуратура – Пловдив, под чието наблюдение действията продължават.

От началото на въведените ограничителни мерки на територията на областта е предприет засилен полицейски контрол. От служителите на реда до момента са извършени проверки на над 4012 моторни превозни средства и 4028 лица.

Към 8 август в Пловдивска област са констатирани 102 огнища на заболяването шарка по овцете и козите. Ситуацията е динамична, остават в сила въведените мерки за ограничаване разпространението на заболяването, които от 5 август са удължени с 21 дни.