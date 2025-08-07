Гледат мярката на обвинения в палеж на гора край Велико Търново

"Дъщеря ми все още е в шок": Осъдиха Община Асеновград заради нападение от бездомни кучета

Новите правила на пътя: Ще бъдат ли ефективни и справедливи ли са наказанията

Тяло на мъж е открито до Националния стадион "Васил Левски"

Затвориха част от АМ "Марица" заради пожара в Сакар

Заради блъснат човек на релсите: Влакове останаха блокирани с часове в София

Трима арестувани с 10 000 фалшиви евро при акция в София

Правителството: В момента не продаваме държавните имоти

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

С офийският апелативен съд разглежда искането за по-лека мярка за неотклонение на обвинения в тероризъм Стоян Денчев. Той застава пред съда за втори път, след като подпали гората над великотърновските квартали „Бузлуджа“ и „Чолаковци“.

Делото срещу 33-годишния мъж се води по чл. 108а от Наказателния кодекс, тъй като деянието е извършено в условия на изключителна пожарна опасност и е създало реална заплаха за живота и здравето на хората.

Според видеозаписи от охранителни камери, обвиняемият е направил три опита, преди да успее да подпали боровата гора край Велико Търново.

Пожарът е изпепелил около 30 декара насаждения.

В непосредствена близост до огнището се намират училище и бензиностанция.

Преди седмица Софийският градски съд му наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.