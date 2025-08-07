България

Гледат мярката на обвинения в палеж на гора край Велико Търново

Пожарът е изпепелил около 30 декара насаждения

7 август 2025, 08:01
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Правителството: В момента не продаваме държавните имоти

Правителството: В момента не продаваме държавните имоти
Трима арестувани с 10 000 фалшиви евро при акция в София

Трима арестувани с 10 000 фалшиви евро при акция в София
Заради блъснат човек на релсите: Влакове останаха блокирани с часове в София

Заради блъснат човек на релсите: Влакове останаха блокирани с часове в София
Затвориха част от АМ

Затвориха част от АМ "Марица" заради пожара в Сакар
Тяло на мъж е открито до Националния стадион

Тяло на мъж е открито до Националния стадион "Васил Левски"
Новите правила на пътя: Ще бъдат ли ефективни и справедливи ли са наказанията

Новите правила на пътя: Ще бъдат ли ефективни и справедливи ли са наказанията

"Дъщеря ми все още е в шок": Осъдиха Община Асеновград заради нападение от бездомни кучета

С офийският апелативен съд разглежда искането за по-лека мярка за неотклонение на обвинения в тероризъм Стоян Денчев. Той застава пред съда за втори път, след като подпали гората над великотърновските квартали „Бузлуджа“ и „Чолаковци“.

Делото срещу 33-годишния мъж се води по чл. 108а от Наказателния кодекс, тъй като деянието е извършено в условия на изключителна пожарна опасност и е създало реална заплаха за живота и здравето на хората.

Според видеозаписи от охранителни камери, обвиняемият е направил три опита, преди да успее да подпали боровата гора край Велико Търново.

Пожарът е изпепелил около 30 декара насаждения.

В непосредствена близост до огнището се намират училище и бензиностанция.

Преди седмица Софийският градски съд му наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Източник: NOVA    
пожар Велико Търново съд обвиняем
Последвайте ни

По темата

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Арестуваха американски войник, опитал да предаде информация за танковете

Арестуваха американски войник, опитал да предаде информация за танковете "Ейбрамс" на Русия

Започва изплащането на пенсиите за месец август

Започва изплащането на пенсиите за месец август

Почина легендарният пианист и композитор Еди Палмиери

Почина легендарният пианист и композитор Еди Палмиери

Какви са правата на работещите през нощта

Какви са правата на работещите през нощта

pariteni.bg
Volkswagen планира да сложи край на един от най-разпознаваемите си модели

Volkswagen планира да сложи край на един от най-разпознаваемите си модели

carmarket.bg
4 август: Отдаваме почит на няколко млади християни, имен ден имат...
Ексклузивно

4 август: Отдаваме почит на няколко млади християни, имен ден имат...

Преди 3 дни
Обрат във времето: Дъжд и гръмотевици в понеделник, ето къде
Ексклузивно

Обрат във времето: Дъжд и гръмотевици в понеделник, ето къде

Преди 3 дни
Израелски министър се моли в забранен храм, нарушавайки десетилетно споразумение
Ексклузивно

Израелски министър се моли в забранен храм, нарушавайки десетилетно споразумение

Преди 2 дни
В Русия започна делото за атентата в концертната зала Crocus City Hall
Ексклузивно

В Русия започна делото за атентата в концертната зала Crocus City Hall

Преди 2 дни

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп ще вземе решение за санкциите срещу Русия в следващите часове

Тръмп ще вземе решение за санкциите срещу Русия в следващите часове

Свят Преди 1 час

Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио

Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

Любопитно Преди 1 час

През лятото рискът от чревна инфекция е най-висок

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Технологии Преди 2 часа

Засега притесненията, че ще намали посещенията, не се оправдават

Тръмп възнамерява да се срещне лично с Путин

Тръмп възнамерява да се срещне лично с Путин

Свят Преди 9 часа

Тръмп е разкрил плановете си в телефонен разговор с европейски лидери

Бивол уби американски милионер

Бивол уби американски милионер

Свят Преди 9 часа

Трагедията е станала, когато Уоткинс е ловувал мъжки африкански бивол с тегло почти 1,5 тона

Ухапан от кърлеж в Сърбия разви алергия към месо

Ухапан от кърлеж в Сърбия разви алергия към месо

Свят Преди 9 часа

Синдромът може да причини реакции и към други храни, произхождащи от бозайници, като млечни продукти или желатин

Най-малко 20 загинаха в Газа след преобръщане на камион с помощи

Най-малко 20 загинаха в Газа след преобръщане на камион с помощи

Свят Преди 10 часа

Камионът е бил принуден от израелската армия да използва опасни пътища

Почина майката на Брад Пит

Почина майката на Брад Пит

Свят Преди 11 часа

Пит беше невероятно близък с майка си

Русия атакува газопровода, свързващ България и Украйна

Русия атакува газопровода, свързващ България и Украйна

Свят Преди 11 часа

Целта е била атакувана от десетки руски дронове

Пеевски: НАП, Агенция „Митници“, КЗК и ДАНС да проверят „Лукойл“

Пеевски: НАП, Агенция „Митници“, КЗК и ДАНС да проверят „Лукойл“

България Преди 12 часа

Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" настоява за действия срещу евентуален картел на пазара на горива

Стрелба във военна база в САЩ

Стрелба във военна база в САЩ

Свят Преди 12 часа

Там се помещава 3-та пехотна дивизия

Гранични полицаи задържаха 8 мигранти в „Овча купел“

Гранични полицаи задържаха 8 мигранти в „Овча купел“

България Преди 12 часа

С тях е задържан и 22-годишен сириец с хуманитарен статут

От 44 чешми в Павликени, водата в 32 не отговаря на стандартите

От 44 чешми в Павликени, водата в 32 не отговаря на стандартите

България Преди 13 часа

На всяка чешма ще бъде поставена информационна табела за качеството на водата

Съдът реши за задържания за жестоко убийство на куче - "домашен арест"

Съдът реши за задържания за жестоко убийство на куче - "домашен арест"

България Преди 13 часа

Обвиняемият е неосъждан, признал е вината си

ЕП: Турция не е готова да се присъедини към ЕС

ЕП: Турция не е готова да се присъедини към ЕС

Свят Преди 13 часа

Начо Санчес Амор: Вътрешнополитическата ситуация е всичко друго, но не и демократична

Тръмп удари Индия с нови 25% мита заради Русия

Тръмп удари Индия с нови 25% мита заради Русия

Свят Преди 14 часа

Те са в отговор на "продължаващото закупуване на руски петрол“

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Днес имен ден имат две силни имена

Edna.bg

Дневен хороскоп за 7 август, четвъртък

Edna.bg

Тотнъм отново поглежда към Родриго за заместник на Сон

Gong.bg

Ливърпул не се шегува - насочва се към нападател на ПСЖ

Gong.bg

Най-голямата АГ болница в Пловдив - без вода близо 24 часа

Nova.bg

ВРЕМЕТО: Августовска жега завладява страната в края на седмицата

Nova.bg