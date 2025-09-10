Свят

Мистериозното руско „радио на съдния ден“ излъчи рядко съобщение

Мистериозната радиостанция UVB-76, за която се смята, че е свързана с руските военни, излъчва от 70-те години насам на честота 4625 kHz

10 септември 2025, 10:59
Мистериозното руско „радио на съдния ден“ излъчи рядко съобщение
Източник: iStock/GettyImages

К риптирани съобщения бяха излъчени по т.нар. „радио на съдния ден“ – късовълнова станция в Русия, която е активна още от времето на Студената война, съобщава Newsweek.

Мистериозната радиостанция UVB-76, за която се смята, че е свързана с руските военни, излъчва от 70-те години насам на честота 4625 kHz.

Обикновено сигналът представлява равномерен шум, който от време на време се прекъсва от гласови съобщения, пораждащи спекулации за тяхното значение.

В понеделник шумът отново беше прекъснат от криптирани гласови послания с числа и букви, което предизвика оживени дискусии в социалните мрежи.

Активна вече пет десетилетия, UVB-76 е широко смятана за „станция с числа“, управлявана от руските военни, въпреки че това никога не е официално потвърдено.

Съществуват различни теории – от това, че станцията е „радио на съдния ден“, способно да задейства ядрени удари, до хипотезата, че предава тайни съобщения.

През войната в Украйна имаше множество подобни излъчвания, а последното вероятно ще породи нови спекулации за намеренията на Москва в период на напрежение със Запада.

Какво се знае

Станцията е известна още като The Buzzer, защото предава монотонен жужащ тон, повтарящ се около 25 пъти в минута. В понеделник обаче обичайното жужене беше прекъснато от съобщения на руски, съдържащи числа, имена или кодови думи.

В 64-секунден клип, широко разпространен в социалните мрежи, се чува мъжки глас, който произнася: „Николай, Жeня, Татяна, Иван“ – инициали, които формират позивната „НЖТИ“, използвана и преди, според независимото руско издание „Медуза“.

След това гласът изброява числата: 38, 965, 78, 58, 88, 37, а после – имената Олга, Татяна, Елена, Леонид, чиито инициали образуват „ОТЕЛ“ (hotel). Следва фразата: „мека гласна, 78, 58, 88, 37“. „Мек знак“ е буква от руската азбука, която няма собствен звук, но омекотява предходната съгласна.

В социалните мрежи започнаха спекулации, че числата могат да са координати „за неизвестни слушатели далеч от родината“. Друг потребител предположи, че това са сигнали за руските ядрени подводници, предназначени да сплашат президента Доналд Тръмп

преди вземане на решения за санкции.

През май станцията излъчи същия код „НЖТИ“, както и последователността „89905 BLEFOPUF 4097 5573“, преди телефонния разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп.

На 11 декември 2024 г. радиостанцията изпрати 24 съобщения в рамките на един ден, което беше определено като „най-многословното излъчване в историята ѝ“, според група във „ВКонтакте“, която следи станцията. Тогава бяха предадени 30 думи, някои от които безсмислени. Към вторник следобед групата още не беше реагирала на последното излъчване.

Смята се, че станцията се управлява от руските военни в една от западните области на страната, но нито местоположението ѝ, нито целта ѝ са официално потвърдени.

Прякорът „радио на съдния ден“ идва от теорията, че е част от съветската система „Мъртва ръка“ – ядрен защитен механизъм, който би задействал автоматично пускане на ядрени ракети, ако предаването спре.

Вестник „Российская газета“ съобщи, че активността на станцията се е увеличила след разпадането на СССР – от едно излъчване на няколко години преди 1992 г. до седмични или дори ежедневни след 2000-те години.

На 5 юни 2010 г. станцията замлъкна за 24 часа и след това излъчи различни звуци – от фрагменти от „Лебедово езеро“ на Чайковски до шум от стъпки и дори женски писък.

В дните преди руската инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г. станцията беше особено активна с множество кодови излъчвания.

Дейвид Стъпълс, професор по електронно и радиоинженерство в Лондонския градски университет, заяви през май 2024 г. пред списание Popular Mechanics, че зад станцията почти сигурно стои руското правителство и че едва ли целта ѝ е мирна.

Увеличената активност на излъчванията след началото на войната в Украйна вероятно ще продължи да подхранва спекулациите за целта на радиостанцията, която и до днес остава неразкрита.

Източник: Newsweek    
