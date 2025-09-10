Пожарът в Сакар планина се разраства

Слънце и летни жеги в сряда, облаците идват в края на седмицата

Б лизо 13 000 декара е вече засегнатата от пожара в Сакар планина площ. Това съобщи пред журналисти директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов.

Около 10 000 декара е горският фонд, който обаче не е унищожен напълно заради низовия характер на пожара. Останалите терени са пасища, лозя и ниви, посочи Чакалов.

В сряда борбата с огъня, който възникна в понеделник между селата Младиново, Костур и Лисово, продължават 13 екипа огнеборци. Те останаха на терен и през изминалата нощ. Усилията ще бъдат съсредеточени върху останалия действащ северозападен фронт на огнищата, където тежките верижни машини трябва да изградят просека. Поради пресечения терен гасенете е изключително трудо и се осъществява предимно на ръка.

Освен пожарникарите, на терен са ангажирани и доброволци, и служители на горските стопанства.

Частичното бедствено положение, което община Свиленград обяви за района, остава в сила.

Пожар гори и в Рила планина, съобщиха за БТА от полицията в Кюстендил.