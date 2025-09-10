Haval H9 е микс от много на брой изненади (тест драйв)

С помням си Н5, Steed и Volex много ясно. И с нищо добро. Сядайки в Haval H9 установих, че единственото общо между тези четири автомобила е фактът, че са от един производител и че имат по четири колела.

Няма да го бавя. Днес GWM, в частност Haval, предлага на българския пазар този тежък офроудър на рама и 7 места, който ме порази с качеството на материалите и сглобката. Те са на нивото на европейските марки. И този качествен скок е постигнат за 10-12 години! Това, макар и най-впечатляващото за мен, е само част от поредицата изненади, които ме карат да използвам и друго сравнение.

Отговарям предварително и на въпрос, който може да възникне от липсата на снимки извън пътя на модел, който наричам „тежък офроудър“: причината е, че такава кола, макар и предназначена изначално за офроуд, едва ли ще види такъв повече от 2-3 пъти в жизнения си цикъл. Моето мнение е, че макар да може много, собствениците на Н9 вероятно ще го ползват поне 95% от времето за движение по асфалт.

Източник: CarMarket.bg

Затова реших да се разходя до Гърция, за да видя дали китайците са успели да постигнат добър компромис между on- и offroad пътно поведение. От една страна: да не получаваш морска болест или натъртвания на седалищната част, движейки се по така характерните за България разбити асфалтови пътища. От друга – да можеш да минеш (почти) навсякъде, ако в даден момент решиш да се позабавляваш дълбоко сред природата. И да тестваш функцията tank turn, която е присъща на електромобилите с по 4 електромотора, докато тук говорим за класически офроудър от старата школа.

А „старата школа“ може да се тълкува само по един начин: рама (има още два други офроудъра на рама, предлагани на пазара на нови автомобили в България), голям пътен просвет (224 мм), голям ъгъл на заход и отход (съответно 31 и 25 градуса), блокируеми диференциали (заден стандартно, преден опция), 4L, четири режима за движение по различни терени.

Източник: CarMarket.bg

И този дизайн и размери... Haval H9 е дълъг почти 5 метра, което значи, че трябва да имаш достатъчно голям гараж, защото да разчиташ, че ще намираш място пред блока, е пълна глупост. А кому е нужна кола с такава дължина, широчина и височина почти по 2 метра? Същият риторичен въпрос може да се зададе и на собствениците на BMW X7 например, но фактът, че това е най-продаваният баварски модел в България говори красноречиво. У нас е ясно, че определен тип клиенти изповядват философията на Мечо Пух „колкото повече, толкова повече“.

Вероятно в Баодинг също са мислели така, създавайки тази машина. Важало е и за дизайнерския екип, защото колкото повече са взаимствали от Defender, толкова по-добре им се е получавало. Одобрявам или не, това е без значение, но като цялостно излъчване Haval H9 вдъхва респект. Кръглите светлинни блокове на фаровете веднага ги свързвам с G-Class, а С-колоната и стоповете – с Defender. Ако задницата беше трапецовидно скосена нагоре, като при Land Rover, нямаше да има голяма разлика.

Източник: CarMarket.bg

Кутията за резервната гума (в този случай е само кутия, предназначена за вещи, докато резервната гума е монтирана под пода) и отварящата се надясно врата на багажника (и широката педя и половина броня под нея) са елементи, които завършват облика на този мастодонт. А отворите ли същата, се открива товарно отделение с обем 791 л, с цели 235 л повече от този на Toyota Land Cruiser. При положение, че не сте вдигнали облегалките на третия ред седалки. Липсва една греда и подвижна щора, за да се скрива багажът, когато превозвате такъв.

Този тежък китайски офроудър, както наричам Н9, предизвика присмех в социалките, а след като го сравних с Toyota Land Cruiser, същите се смееха още по-силно. Как съм могъл да сравнявам наследството на Land Cruiser с „китаец“! Нищо такова не правя, сравнявам Н9 и 250.

Toyota Land Cruiser вече е със статут на класика (видео ревю)

GWM Wey 05 променя стереотипите (ВИДЕО РЕВЮ)

По размери са идентични, а и двата са на рама. Toyota-та идва с блокируеми централен и заден диференциал, Н9 – със заден и преден. Японският модел е с 4L и 4H, китайският – с 4L. 250-ката има Multi-Terrain Select с опция за избор на режими „Черен път“, „Кал“, „Пясък“ и „Дълбок сняг“, конкурентът от Поднебесната империя: „Стандартен“, „Сняг“, „Кал“, „Пясък“, „Спортен“, „Икономичен“ и Off-road Expert. Land Cruiser предлага Crawl control, Н9 има Off-road cruise control и функция tank turn. Японският модел е с ъгъл за заход и отход 31 и 22 градуса, при китайския тези параметри са 31 и 25 градуса. Просветът при Toyota е 221 мм, при Haval 224 мм. Заради всичко това (и още няколко други параметъра) сравнението с Land Cruiser е повече от уместно.

Haval Н9 идва с блокировка на заден и преден (опция) диференциал, предлага режим 4L, избор на режими „Стандартен“, „Сняг“, „Кал“, „Пясък“, „Спортен“, „Икономичен“ и Off-road Expert, има и функция tank turn. Ъглите на заход и отход са съответно 31 и 25 градуса, а пътният просвет 224 мм Източник: CarMarket.bg

Нищо от това не ползвах на асфалта, но пък се позабавлявах с т. нар. tank turn, функция, подпомагаща маневрирането на малко пространство. Да, няма нищо общо със същата при G-Class (и някои китайски конкуренти), но завъртането на 360 градуса на място е възможно благодарение на 4-те електромотара в колелата. Тук системата активира спирачни импулси върху задното вътрешно на завоя колела. Резултатът е, че тази 5-метрова машина прави почти идеален кръг с диаметър около 5 метра (на око).

И ако горните офроуд параметри са само на хартия, не съм ги тествал, то сетивно H9 на Haval прави много силно впечатление, защото, най-малкото, не го очакваш. Започнах с този факт, но наистина материалите и сглобката (най-вече) ме поразиха в интериора. По тези параметри „китайчето“ не отстъпва на много европейски производители, някои от тях дори превъзхожда, колкото и нереално да звучи това. Няма фуги, няма скърцащи елементи, няма я и гадната миризма на лепило, с което съм се сблъсквал в други китайски модели.

Haval H9 може да се поръча с този ярък кожен салон или с класически черен. Източник: GWM/Haval

Нещо повече, дори големият почти 15-инчов централен дисплей не ме дразни. Много бърз и с отлична графика и яркост, ясно конструирани и „плитки“ менюта. На него се включват много интересни изгледи, включително и ghost view, когато включите на задна или мигачите.

Ориентацията на екрана е още по-лесна, тъй като контролерите за климатика са изведени и в много стилни и големи бутони под него. Воланът също е с физически бутони и много интуитивно подреден борд компютър.

Сред детайлите впечатление правят задължителните за такъв офроудър дръжки на А-колоните, както и още една точно над жабката пред предния пътник. Там дори има два шестограма, които, макар и отново взаимствани като детайл, още повече подсилват облика на машината. Скоростният лост е друг такъв елемент.

В стандартното оборудване може да изтъкнем, кожен салон, подгрев, вентилация и масаж на предни седалки, подгрев на задни, както и панел за контрол на климатика отзад, подгрев на волан и челно стъкло, ламинирано предно стъкло. ACC и Оff-road cruise control, огромна панорама, 19-цолови джанти, цвят металик, 14,6-инчов централен екран, аудио система с 10 високоговорителя, Bi-LED автоматични фарове... Източник: GWM/Haval

Седалките отпред са с масаж, подгрев и обдухване, последната функция ми беше особено полезна в Офриньо, Гърция, докъдето реших да е тестът ми, защото, макар и със сериозни офроуд възможности, тази кола ще се ползва основно и най-вече на асфалта. И, въпреки наследствено заложените офроуд гени, Haval H9 е постигнал много добър баланс на пътя.

Да, усеща се наклон и усукване на каросерията (височина 1930 мм и рама), с по-ниска скорост дупките са усещат по-осезаемо спрямо Wey 05, но е постигнат добър компромис. На магистрала вози като „Големия кораб“ на Силвия Кацарова: мазно и комфортно, а спящите полицаи в града не ги усеща. Проблемът е, че докато стигне магистрална скорост може да ти порасне брада.

Дължи се на 2,0-литровия бензинов двигател с 217 к.с. и теглото от 2470 кг! Ами... това е, трябва да се покриват изискванията за вредните емисии на Европейския съюз. Иначе GWM има редови шестаци и чисто нов V8 с две турбини за Китай, както и дизели, но реалностите в Европа са тези. Другата е, че разходът на гориво е около 12 л/100 км с нормално шофиране (130-140 км/ч в България и позволените около 100-ина максимум км/ч в Гърция). Спасението е 8-степенната ZF трансмисия, която маскира донякъде мудния двигател.

Източник: CarMarket.bg

Впечатли ме и друг факт. Въпреки вертикалната предница, която е на нивото на гърдите ми, Н9 е много тих на магистралата. Да, пак не толкова, колкото Wey 05, за електромобил да не говорим, но дизайнът му не подсказваше, че подобни нива на паразитни шумове са възможни. Помага и акустичното челно стъкло.

Така стигам до цената, която, особено при китайските автомобили, е изключително дискусионна тема. Общото мнение е, че един китайски автомобил трябва да струва 30-40 000 лева, иначе – „хич не ми го хвали, не става“. Но истината е, че подобни цени важат единствено в Китай и най-вече за електромобили. А това е така, защото там се води нерегулирана и безпрецедентна ценова война, станала възможна благодарение на китайското правителство, което субсидира производителите на електромобили с милиарди вече над 15 години. Но ситуацията е излязла извън контрол до степен, че накара Си Дзинпин да заплаши индустрията да се саморегулира, ако не иска той да се намесва.

А защо китайските автомобили не могат да струват толкова евтино в Европа? Защото трябва да се сетрифицират за ЕС, защото имат мита (да, електромобилите по-високи, но всички стоки от Китай влизат с 10% мито), имат транспортни разходи, но най-вече – няма нормална китайска компания, която да се лиши от големия марж, който реализира в Европа. А в този случай: GWM (и в частност Haval) не ползва субсидии от китайското правителство, защото говорим за класическо задвижване.

Източник: CarMarket.bg

Изхождайки от всичко това: цената. Цената е 109 990 лв. с ДДС. Тук в социалните медии ми казаха, че това е лудост, най-меко казано. А след като сравних Haval H9 с Toyota Land Cruiser, коментарите по мой адрес отидоха в крайност, която не искам да цитирам. Но и в никой случай те не ме притесняват.

Сравних Н9 с Land Cruiser не случайно. Причината е много проста: това са единствените нови 7-местни SUV-ове, които се предлагат в България (официално), стъпващи на рама. Сходни са като размери и като задвижване: японският разчита на 2,8-литров дизел с 204 к.с., китайският на 2,0-литров бензин с 217 к.с. В уравнението мога да вкарам Ineos Grenadier (заради рамата), но той няма 7-местна версия и двигателите му са 3,0-литрови.

Mazda CX-80: Различният премиум избор (видео ревю)

В Hyundai Santa Fe всичко е в изобилие (тест драйв)

Сравнение с всякакви други модели от близкото и не толкова близко минало са нерелевантни. Какво се е продавало и какво се продава днес в Горубляне не ме вълнува, вълнува ме пазарът тук и сега.

Който не съм загубил (като внимание) до момента, след споменаване на „110 000 лева за китаец!?“, нека дам малко перспектива, за да стане ситуацията ясна. Японският модел започва от 162 000 лв.(!), а китайският му конкурент се предлага в едно ниво на оборудване, топ нивото, към което може да се добави единствено блокировка на преден диференциал (2690 лв.) и текстилни стелки (184 лв.).

Разликата в полза на Haval H9 е 52 000 лв. Но тя се „отваря“ още повече, тъй като оборудването на Н9 е по-богато от това на Land Cruiser Еxecutive, а Luxury стартира от 182 490.

Източник: GWM/Haval

Всичките 3- и 4-буквени системи за активна безопасност са стандартно при китайския модел, което важи и за японския му конкурент. Тук ще изтъкна само част от оборудването: подгрев, вентилация и масаж на предни седалки, подгрев на задни, както и панел за контрол на климатика отзад, подгрев на волан и челно стъкло, ламинирано предно стъкло. ACC и Оff-road cruise control, блокируем заден диференциал, огромна панорама, 19-цолови джанти, цвят металик, кожен (синтетичен) салон, 14,6-инчов централен екран, аудио система с 10 високоговорителя, Bi-LED автоматични фарове, и още, и още, цели три страници стандартно оборудване.

За накрая оставям десерта: при покупка на тази кола на фирма се ползва данъчно облекчение, т.е. за 88 000 лв. се взима кола със 7 места, 224 мм просвет, функция tank turn и всичко, описано дотук. Тази оферта няма аналог!

А, за малко да забравя. Автомобилът идва със 7-годишна гаранция или 200 000 км. Да, ама Toyota е с 10 години гаранция. Да, ама там километрите са 185 000.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Haval H9

Размери

Дължина, мм: 4950

Широчина, мм: 1976

Височина, мм: 1930

Междуосие, мм: 2850

Маса, кг: около 2470

Двигател

Тип: 4-цилиндров, турбо

Работен обем, куб. см: 1967

Макс. мощност, к.с. при об/мин.: 217 при 5500

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин.: 380 при 1800-3600

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 180

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 14,0

Среден разход, л/100 км: 10,6

Вредни емисии СО2, г/км: 244

Базова цена на модификацията, лв. с ДДС: 109 990

Още ревюта на нови автомобили може да видите на CarMarket.bg