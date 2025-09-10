Разбити надежди и любовни изпитания в „Диви и красиви“

Л юбовно напрежение, спортен хъс и неочакван жест ще бележат дните на участниците в епизодите на „Диви и красиви“. Те ще се впуснат в първата голяма битка от заключителния етап на любовната надпревара, а победителите ще получат не само възможност да се опознаят насаме, но и ключов имунитет.

Ново водно предизвикателство ще изпита уменията на двойките да работят в екип – ще успеят ли да надуят лодка без да използват ръцете си и на какво са готови мъжете, когато трябва да изведат избраниците си невредими на сушата? Устремът към победата на всички ще бъде много силен, но първото място е само едно. Коя двойка ще го грабне и какви емоции ще предизвика това сред останалите?

Междувременно мъжете в Палата на любовта, които още не са изяснили отношенията си с дамите, с които са в двойка, ще съберат смелост, за да проведат трудни разговори. Атанас няма да скрие симпатии си към Ивелина, а Радослав ще бъде изправен пред дилема – да продължи напред с Лора или отново да се опита да докаже на Елвира, че той е мъжът за нея.

Церемонията по размяна на гривните на любовта ще остави един мъж и една жена извън любовното риалити. Открит вот ще разкрие и коя според участниците е двойката, която не заслужава да продължи напред. На финала единствено зрителите на NOVA ще решат кои са победителите чрез гласуване в приложението NOVA PLAY.

Коя от дамите ще направи стратегически ход, за да остане в предаването и коя двойка ще се озове в страстния апартамент?

„Диви и красиви" – сряда и четвъртък в 22:00 ч. по NOVA.