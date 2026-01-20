ЦИК заличи четири партии от "БСП - Обединена левица"

Ц ентралната избирателна комисия заличи четири партии от коалицията „БСП - Обединена левица”.

Това са Движение за радикална промяна „Българската пролет“, „Движение 21“, „Изправи се България“ и „Политическо движение социалдемократи“.

ЦИК взе решението след постъпило заявление за промени в състава на „БСП - Обединена левица”, изразяващо се в отпадане на въпросните четири партии поради подадени писмени заявления за прекратяване на участието им в коалицията. Заявлението е подадено от представляващия коалицията Атанас Зафиров чрез пълномощник.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, посочват от ЦИК.