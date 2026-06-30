ГЕРБ отхвърли обвиненията на Демерджиев и обяви съдебни действия

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Г ЕРБ ще осъди Демерджиев заради обвиненията, че Борисов има връзка с фирмите за мантинели. Това стана ясно по време на извънреден брифинг на ГЕРБ, на които говориха Тома Биков и Николай Нанков.

"Като вътрешен министър Демерджиев трябва да говори с факти. Той мълчи по много теми като "Петрохан“ и "Боташ“, а ако ще работи с предположения, е добре да работи и по тези въпроси", заяви Тома Биков.

Иван Демерджиев: Фигурата на Бойко Борисов прозира зад фирмите за мантинели

"След Борисов България е имала около 10 министър-председатели, които са подписвали договори със същите фирми. Нека Демерджиев да провери всички тях", каза още Биков.

По думите му и министри на Румен Радев са подписвали договори с тези фирми", заяви още той. 

Припомняме, че по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че зад фирмите за мантинели прозира фигурата на Бойко Борисов.

Източник: Агенция "Фокус"    
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