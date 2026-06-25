Министър Демерджиев: Олег Невзоров спомена механизма, по който е давал показания

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П ри катастрофата на АМ "Тракия“ има смущаващи обстоятелства - да премине без проблем товарен камион без товар през мантинелите, за мен е недопустимо. Трябва да се събудят стопаните на пътя. Ще призоваваме с писма, ако няма реакции ще сезираме и прокуратурата, заяви на брифинг пред медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерждиев относно вчерашната тежка катастрофа. Той присъства на дипломирането на студентите от Академията на МВР.

Набелязали сме мерки към всеки един рисков участък и апелирам всички отговорни институции да се включат в тях. Стопаните на пътя трябва да прегледат пътната настилка, съоръженията по нея и обозначителните знаците много бързо. Очакваме от страна на прокуратурата активни действия свързани с пътните ремонти и изграждането на пътища, заяви Демерджиев.

Министърът допълни, че има смущаващи забавяния от страна на прокуратурата и съда по дела, свързани с пътната инфраструктура. Сезирал съм ръководителя на прокуратурата, каза още той.

По думите на Демерджиев още преди доклада на Сметната палата е бил разпоредил всеки разход за пътна безопасност да бъде подробно мотивиран и така ще бъде занапред. Ще проверим и вече направените разходи, ако има съмнения за злоупотреби ще бъдат сезирани компетентните органи.

Демерджиев: Има смущаващи обстоятелства около катастрофата на АМ „Тракия“

Министърът коментира и случая „Баба Алино“.

Олег Невзоров спомена механизма, по който е давал показания, съобщи Демерждиев на брифинг пред медиите.

Министърът допълни, че се работи активно по случая „Баба Алино“.

Чадър, свързан с дейностите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), могат да опъват само хората, които могат да влияят на агенцията – директорът и хората, които го назначават. "Пеевски и Борисов са пряко отговорни за назначаването на директора на ДАНС по онова време", каза още министърът.

Не съм бягал от България и не се чувствам виновен за нищо, каза пред журналисти във Варна Олег Невзоров - собственик на украинската корпорация КУБ, свързана с комплекса в местността Баба Алино.

Шест досъдебни производства ръководи прокуратурата във Варна във връзка с установеното строителство в местността Баба Алино, казаха преди дни от Апелативна прокуратура - Варна.

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Демерджиев обяви още, че смята да закрие звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи. В него над 30 човека на ръководни позиции стоят и не правят нищо особено, а получават възнаградения, каза министърът.

Част от хората ще бъдат пренасочени, а други са символи на едни от най-грозните практики в МВР - хора, които са опетнили честта и достойнството на ведомството, няма как да останат. Демерджиев допълни, че по-скоро ще се търсят начини за попълване на щатните бройки за полицаите на терен.

На въпрос относно работещите пенсионери и незаетите щатни бройки министър Демерждиев отговори, че има две комисии в МВР – едната проверява администрацията, а другата работи по Закона за МВР. Министърът каза, че до три седмици трябва да има резултати, които да покажат какви структурни промени трябва да се направят.