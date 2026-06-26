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Историята на българския Индиана Джоунс - шамани, магии и скъпоценни камъни

Участвах в шамански ритуали с духове

26 юни 2026, 19:59
Историята на българския Индиана Джоунс - шамани, магии и скъпоценни камъни
Източник: „Телеграфно подкастът“

И стория, която звучи като сценарий за приключенски филм като „Индиана Джоунс и храмът на обречените“, но всъщност е реалност. В новия епизод на „Телеграфно подкастът“ българският геолог Злати Златев разказва истории за шамани, магии и скъпоценни камъни в Мозамбик. Вместо спокойна работа той попада в свят след гражданска война, където на хората се е налагало да ядат човешко месо, за да оцелеят.

  • „По-добре питай кой НЕ е ял човешко месо“

Един от най-шокиращите моменти настъпва по време на обяд с най-доверените му местни ръководители. На шега той ги пита дали някой от тях е ял човешко месо по време на гражданската война. Следва дълго мълчание.

Най-възрастният отговаря спокойно: „Шефе, по-добре питай кой не е ял.“

По думите на Златев това не е било част от традициите на местното племе, а отчаян опит за оцеляване по време на жестоката гражданска война, когато гладът и липсата на храна принуждавали хората да прибягват до крайни действия. Той работил рамо до рамо с хора, преживели войната. В най-натоварените периоди българинът ръководел близо 80 души. Сред тях имало хора, които са воювали от различни страни на конфликта, но след войната работели заедно. Плащал им по 1 долар на ден.

Златев признава, че никога не се е страхувал от тях.

Според него, ако са искали да му навредят, са имали безброй възможности, но вместо това отношенията им били изградени върху взаимно уважение и доверие.

  • Срещи с лъвове и 4-метров крокодил

Животът в Северен Мозамбик ежедневно го срещал с дивата природа.

Лъв влязъл в селото и отмъкнал няколко кокошки само на метри от къщата му.

Друг път Златев се изправил лице в лице с огромен крокодил, дълъг над четири метра.

Първата му реакция била да натисне газта и да се опита да го прегази с джипа.

„Не мислиш много в такива моменти“, признава той.

Източник: „Телеграфно подкастът“
  • Шест пъти преболедува малария и оцелява

По време на престоя си в Африка Златев се заразява с малария.

Първият пристъп е толкова тежък, че температурата му достига почти 42 градуса. Следват още няколко рецидива, включително и след завръщането му в България. По думите му маларията е една от най-смъртоносните болести в Африка, особено при хора с отслабена имунна система.

  • Шамански ритуали за откриване на скъпоценни камъни

Освен с дивата природа геологът се сблъсква и с местните вярвания.

Старейшините на едно от селата го отвеждат на специален ритуал, за да призоват духовете закрилници. Пред тях се поставят купчинки царевично брашно, отправят се молитви, а накрая се принася в жертва кокошка. Целта е духовете да помогнат на българина да открие богати находища на турмалини и други скъпоценни камъни. Самият Златев признава, че не вярва в магии, но е уважил местните традиции.

Източник: „Телеграфно подкастът“
  • Африканските магии

Местните неведнъж го предупреждават, че бивш собственик на концесията му е направил магия. Самият той приема историята с чувство за хумор.

„Казах им, че съм от Европа и мозамбиканските магии няма да ме хванат“, разказва той.

  • Контрабанда за милиони

Освен официалния добив, в района процъфтява и незаконната търговия със скъпоценни камъни. Златев става свидетел как нелегални прекупвачи изкупуват турмалини директно от местните хора.

Разказва и за впечатляващ камък, който заради опит за пазарене пропускат да купят, а малко по-късно той попада в ръцете на конкурент.

Според него подобни сделки често завършвали с контрабанден износ през съседни държави.

  • Полицията с един пистолет, една палка и един чифт белезници

Когато залавят незаконни копачи в неговата концесия, местната полиция пристига с един пистолет, една счупена палка и един чифт белезници.

Тримата полицаи нямат дори собствен автомобил и Златев лично ги превозва с джипа си.

Въпреки всичко преживяно – канибализъм, малария, диви животни, гражданска война и постоянни опасности – Злати Златев признава, че ако днес получи билет за Мозамбик, би заминал без колебание.

„Африка сама по себе си е магия. Колкото и да страдаш там, винаги искаш да се върнеш“, казва той.

Историята му е събрана в книга, в която разказва още десетки невероятни случки от живота си в едно от най-дивите и загадъчни кътчета на света.

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