Б ившият министър на отбраната на Русия и дългогодишен съратник на руския президент Владимир Путин Сергей Иванов почина на 73-годишна възраст. Новината беше потвърдена от Кремъл, след като първоначално бе съобщена от Единната ВТБ лига, чийто почетен президент беше Иванов. Причината за смъртта му не беше оповестена.

Сергей Борисович Иванов е роден на 31 януари 1953 г. в Ленинград (днешен Санкт Петербург). Завършва филология в Ленинградския държавен университет със специалност английски и шведски език, след което през 1975 г. постъпва на служба в Комитета за държавна сигурност (КГБ).

Именно в КГБ започва професионалното му познанство с Владимир Путин. Двамата работят в едно и също подразделение в Ленинград, а по-късно кариерите им отново се пресичат във Федералната служба за сигурност (ФСБ), когато Путин оглавява службата, а Иванов става негов заместник.

Първият цивилен министър на отбраната

През март 2001 г. Путин назначава Сергей Иванов за министър на отбраната. Така той става първият цивилен, оглавил военното ведомство в съвременната история на Русия. Мандатът му съвпада с продължаващата Втора чеченска война и с началото на мащабни реформи в руската армия.

По време на управлението си Иванов подкрепя модернизацията на въоръжените сили и постепенното увеличаване на дела на професионалните военнослужещи. Същевременно той се превръща в един от най-острите критици на разширяването на НАТО и американските планове за противоракетна отбрана.

Почина Сергей Иванов - дългогодишен доверен човек на Путин

Сред най-влиятелните фигури в Кремъл

След като напуска Министерството на отбраната през 2007 г., Иванов е повишен до първи заместник министър-председател, а след това заема поста заместник министър-председател в правителството на Владимир Путин.

През декември 2011 г. става ръководител на президентската администрация - един от най-влиятелните постове в руската държавна йерархия. В този период той е смятан за част от най-тесния кръг около Путин и често е определян като един от най-влиятелните представители на т.нар. „силовици“ - политици с произход от службите за сигурност.

Report from Global Banking & Finance Review Tragic loss: Former Russian defense minister Sergei Ivanov dies. But the broader takeaway is the critical role of defense leadership and strategic foresight in global security. Stay informed on defense economic… https://t.co/2M0dtt4jGP — Global Banking & Finance Review (@GBAFReview) June 26, 2026

Смятан за възможен наследник на Путин

В средата на първото десетилетие на XXI век Сергей Иванов беше сочен като един от най-вероятните наследници на Владимир Путин. В крайна сметка обаче през 2008 г. за президент беше избран Дмитрий Медведев, а политическото влияние на Иванов постепенно започна да отслабва.

През 2016 г. той беше освободен като началник на президентската администрация и назначен за специален представител на президента по въпросите на екологията, транспорта и природозащитната дейност. В началото на 2026 г. напусна и този пост.

Former Russian Defense Minister Sergei Ivanov Dies at 73 in Moscow Amid Suspicion of Elite Infightinghttps://t.co/Fq0Ut3q9Dc — Monitor the Situation (@MTS_alerts) June 26, 2026

Един от символите на ерата „Путин“

В продължение на повече от две десетилетия Сергей Иванов заемаше едни от най-високите държавни длъжности в Русия. Бивш офицер от КГБ и ФСБ, министър на отбраната, заместник министър-председател и ръководител на президентската администрация, той беше сред архитектите на руската политика в областта на сигурността през първите години от управлението на Владимир Путин.

Смъртта му бележи края на кариерата на един от най-влиятелните представители на поколението руски държавници, излезли от съветските служби за сигурност и формирали политическия елит на Русия след разпадането на СССР.