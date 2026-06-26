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Оливия Уайлд блесна на червения килим на „Поканата“ с дръзка визия

42-годишната актриса и режисьор Оливия Уайлд прикова погледите в Лос Анджелис по време на премиерата на новия си трилър „Поканата“. Звездата се появи с дръзка рокля по поръчка на Saint Laurent и направи откровени признания за личния си живот

Стела Христова Стела Христова

26 юни 2026, 17:03
Оливия Уайлд блесна на червения килим на „Поканата“ с дръзка визия
Източник: Getty Images

О ливия Уайлд буквално демонстрира перфектните си коремни мускули на червения килим.

42-годишната актриса и режисьор направи зашеметяваща поява на премиерата на новия си филм „Поканата“ (The Invitation) в Лос Анджелис в сряда вечер. Тя се появи в ефектна, ушита по поръчка рокля на модния бранд Saint Laurent, отличаваща се с изключително дълбок и смел изрез в областта на корема.

Впечатляващият дизайн комбинираше буфан ръкави, изящна кройка, вталена в областта на талията и ханша, и драматичен, обемен шлейф от луксозна тафта.

Зашеметяващата визия на звездата беше дело на популярната стилистка Карла Уелч, която беше допълнила тоалета с изящни обеци с изумруди и перли на дизайнера Ханут Сингх, диамантени полумесеци и масивен пръстен в същия стил. Уайлд беше заложила на прибрана назад коса в елегантен кок, сияен тен и опушен грим в топли мока нюанси.

На червения килим Оливия позира усмихната до колегите си от актьорския състав – Сет Роугън (който играе нейния екранен съпруг) и ослепителната Пенелопе Крус, която блестеше в леденосиня рокля на Chanel, стилизирана от Матийо Блази. Към тях се присъедини и сценаристката Рашида Джоунс, създала сценария за лентата заедно с Уил Маккормак.

Новият филм, продуциран от независимото студио A24, е базиран на известния испаноезичен роман на Сеск Гей „Хората отгоре“. Сюжетът разказва за две семейни двойки, чиято наглед обикновена вечеря бързо ескалира в нещо напълно неочаквано и опасно. Психологическият трилър, в който Уайлд едновременно режисира и изпълнява главната роля, излиза по кината на 10 юли.

  • Истината за скандалите на снимачната площадка и развода

Оливия Уайлд използва медийното внимание около премиерата, за да сложи край на дългогодишните холивудски слухове за грандиозен скандал между нея и младата актриса Флорънс Пю по време на снимките на предишния ѝ филм „Не се тревожи, скъпа“.

„Никога на снимачната площадка не е имало скандал с крещене между мен и Флорънс. Това са абсолютни измислици“, категорична бе Уайлд в интервю за списание The Cut.

Режисьорката беше изключително откровена и по време на гостуването си в популярния подкаст „Call Her Daddy“, където за първи път повдигна завесата около тежкия разпад на почти 10-годишната си връзка с актьора Джейсън Судейкис, от когото има две деца.

„В една връзка може да стигнеш до момент, в който просто спираш да познаваш човека до себе си, спираш да му се възхищаваш. Изведнъж се събуждаш в ситуация, в която си казваш: 'Аз всъщност дори не знам кой си ти'. Точно това се случи с нас“, призна чистосърдечно Оливия.

Дръзката визия на Оливия Уайлд в Лос Анджелис
12 снимки
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
  • Кралицата на разголената мода

Дръзките и разголващи кожата дизайни се превърнаха в истинска запазена марка за Оливия Уайлд през последната година. През май тя направи грандиозно завръщане на престижната модна гала Met Gala в тоалет на Thom Browne с мрежест корсаж.

Преди това звездата взриви Седмицата на модата в Ню Йорк, появявайки се с напълно прозрачно боди на Michael Kors, а на бляскавото парти на Vanity Fair след наградите „Оскар“ събра погледите с изцяло прозрачна рокля на модна къща Chloé.

Редактор: Стела Христова
Източник: pagesix.com    
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