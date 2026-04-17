Георги Ангелов в „Телеграфно подкастът“ за петролния шок: Ормуз отваря, цените падат най-рано след половин година

Светът е в плен на парадокс: борсите очакват край на войната до юни, но на реалния пазар в Азия барелът удари 180 долара. Пълната нормализация може да отнеме до една година

17 април 2026, 18:04
Д ори при най-оптимистичен сценарий – пълно отваряне на Ормузкия проток и спиране на войната с Иран, нормализирането на цените на горивата няма да стане веднага. Най-малко това ще трае между 3 и 6 месеца, за да се възстановят физическите потоци на суров петрол от Персийския залив и глобалният пазар да започне да се стабилизира.

Това прогнозира икономическият анализатор Георги Ангелов в „Телеграфно подкастът“ само час преди Техеран да съобщи официално в петък, че отваря протока, докато трае примирието между Израел и Ливан.

Проблемът с „изпразнените“ резерви

Процесът на стабилизация обаче няма да приключи с отварянето на пътя на танкерите. Много държави вече са изчерпали част от стратегическите си резерви и ще се стремят да ги възстановят възможно най-бързо. Това ще доведе до допълнително търсене, което може да удължи периода на високи цени с още няколко месеца.

В резултат пълната нормализация на пазара може да отнеме между 9 месеца и една година в зависимост от темпа, с който страните натрупват нови запаси, обясни още Ангелов. Разликите в поведението на държавите също играят роля. „Умните“ страни, като Китай например, традиционно увеличават резервите си при ниски цени и изчакват при високи. В същото време по-засегнатите от войната и затварянето на Ормуз страни – особено в Азия – са склонни да купуват на всякаква цена, за да гарантират енергийната си сигурност, което допълнително натиска пазара нагоре.

Борса срещу реалност: Барел за 180 долара?

Една от ключовите причини за резките колебания е огромната разлика между физическия и финансовия пазар. На борсите се търгуват т.нар. фючърси (договори за бъдеща доставка), които отразяват очакванията на инвеститорите.

Финансовият пазар: В момента той предполага, че кризата ще отшуми до юни, което държи цените за бъдещи доставки по-ниски (около 100 долара за барел).

Спот пазарът (реалният): Тук се отчита остър недостиг и цените за незабавна доставка скочиха до 120 долара, а в Азия в един момент достигнаха шокиращите 180 долара за барел.

Рисковете пред Европа и „черноморският коз“ на България

Кризата извади на преден план структурни слабости. Държави без собствени рафинерии, като Австралия и Словения, се оказаха силно зависими и преживяха дефицити. Геополитическият риск остава: ако САЩ ограничат износа на петрол, за да защитят вътрешния си пазар, цените в Америка ще паднат, но в Европа и останалия свят ще настъпи нов шок.

За България ситуацията е сравнително по-благоприятна. Страната разполага със задължителни резерви за около 90 дни, които не са докосвани. „В Черно море изобщо има много петрол и за нас опасност да останем без бензин и дизел няма“, обясни Ангелов, посочвайки алтернативните доставки от Казахстан и Азербайджан. Ценовият натиск остава, но у нас горивата в момента са значително по-евтини от останалата част на Европа.

Защо намаляването на ДДС не работи?

Експертът се обяви категорично против тавана на цените и намаляването на ДДС за горивата. Според него таваните водят до дефицит, а данъчните облекчения в България не достигат до крайния потребител, а облагодетелстват големите играчи във веригата. По-ефективен подход е директната подкрепа за най-засегнатите групи.

Интересно е, че енергийната криза засега не удря цените на храните в глобален мащаб, тъй като Заливът не е ключов земеделски регион. Рискът обаче е дългосрочен заради евентуален недостиг на торове. Ангелов подчерта, че поскъпването на храните у нас не е свързано с приемането на еврото, а по-скоро със спекула.

Бюджет и правителство

По отношение на вътрешната политика икономистът е скептичен към краткосрочните решения. Той се надява на стабилно правителство поне за няколко години. „Няма драма, че няма бюджет, ако ще има правителство пак само за няколко месеца – в това няма никакъв смисъл“, заключи Георги Ангелов.

Илияна Йотова прави обръщение към нацията броени часове преди вота (ВИДЕО)

Ормузкият проток е отворен, но на каква цена: Колко бързо ще се върнат корабите

„Фиксация" върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

„Шокиращо и непростимо": Киър Стармър бесен заради гаф с новия посланик в САЩ

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Снимката е илюстративна

САЩ призна загубата на дрона MQ-4C Triton за $240 млн. над Ормуз, какво означава това

Свят Преди 14 минути

ВМС на САЩ признаха за „произшествие от клас А“ край бреговете на Иран. Изгубеният апарат не е просто дрон, а „летящ шпионин“, чиято цена надвишава три пъти тази на изтребител F-35

Нетаняху: Израел не е приключил работата си срещу "Хизбула"

Свят Преди 46 минути

Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в първия ден от десетгодишното примирие с Ливан

ООН: Над 38 000 жени и момичета са убити във войната в Газа до края на 2025 г.

Свят Преди 1 час

Регистрирани са общо 71 000 смъртни случая

Кадри от историческата мисия на екипажа на „Артемис II“, който се отдалечи на рекордните 400 000 км от Земята

Защо НАСА блокира основни функции на iPhone 17 Pro Max в космоса

Любопитно Преди 1 час

Астронавтите от мисията „Артемис II“ 2 използва новия модел на Apple единствено като камера. Агенцията е закупила устройствата самостоятелно, след като 8-кратното оптично увеличение е преминало през строги 4-степенни тестове за безопасност

Нов дрон изплува край Крапец, сапьори обезвредиха и граната в село Староселец

България Преди 1 час

Военноморските сили бяха вдигнати на крак за две паралелни операции в Североизточна България. Специализиран екип взриви на място безпилотен апарат с експлозив на плажа, след което обезопаси и корозирала ръчна граната в община Провадия

A1 Motor Park ще бъде домакин на първия мото Track Weekend в България

Любопитно Преди 2 часа

Двудневният мото уикенд събира любители и напреднали пилоти за свободни сесии, Superpole формат и пълно пистово изживяване на новото трасе край Самоков

ЕС ще тества клаузата за взаимопомощ заради заплахите на Тръмп към НАТО

Свят Преди 2 часа

Учението, след което ще има и второ, ръководено от министрите на ЕС, идва в момент, когато Тръмп разклаща доверието в НАТО

Изпробваха системата срещу градушки, 16 000 ракети са в готовност

България Преди 2 часа

Министър Иван Христанов съобщи за спасена продукция за над 40 млн. лв. и обяви изграждането на 21 нови станции; служителите в Агенцията за борба с градушките ще получат допълнителни възнаграждения

Иран отвори Ормузкия проток, но Тръмп постави ултиматум: Блокадата остава до „финалната сделка“

Свят Преди 3 часа

Новината съобщи иранският външен министър Абас Арагчи

Русия ще засили противовъздушната си отбрана до бреговете на Балтийско море

Свят Преди 3 часа

Това заяви областният губернатор Александър Дрозденко, след украински удари срещу местни енергийни и пристанищни съоръжения

Папа Лъв XIV: Шепа тирани опустошават света

Свят Преди 3 часа

С остра реторика срещу войната и неравенството, Светият отец влезе в директен сблъсък с Доналд Тръмп

Войната с Иран удари доставките за Европа: САЩ бавят боеприпасите за Литва

Свят Преди 3 часа

Вашингтон е информирал редица съюзници от Балтийския и Скандинавския регион, че запасите им се изчерпват заради конфликта в Близкия изток; Вилнюс остава в постоянен контакт с Пентагона

Рядка четиридневна магнитна буря ще удари Земята

Любопитно Преди 4 часа

Слънцето е решило да направи истинско светлинно шоу, чиито последици ще усетим от 17 до 20 април. Космическа буря от такъв мащаб е рядкост през пролетта – и тя не само влияе на настроението ви, но буквално може да е изпитание за кръвоносните ви съдове

Заплаха за атака с дронове срещу израелското посолство в Лондон вдигна полицията на крак

Свят Преди 4 часа

Въпреки засиленото полицейско присъствие и сигналите за планирана атака с дронове, от Скотланд Ярд уверяват, че към момента няма повишен риск за обществената сигурност

„В сянката на свободата“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Яхтата на Аристотел Онасис "Christina O" отново се продава за над 50 млн. евро

Любопитно Преди 4 часа

Легендарният плавателен съд е бил домакин на Кенеди, Чърчил и Холивудски звезди

